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13-річний водій мопеда загинув у ДТП на Одещині, його 7-річний пасажир - у реанімації, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП в Березівці Одеської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Березовський районний відділ поліції Одеської області.

За попередньою інформацією, на перехресті вулиць Танасчишина і Володарського зіткнулися мопед під керуванням 13-річного підлітка і автомобіль "Volkswagen Passat". Від травм водій мопеда помер у лікарні, а його пасажир - 7-річний хлопчик - перебуває у важкому стані в реанімації.

13-річний водій мопеда загинув у ДТП на Одещині, його 7-річний пасажир - у реанімації, - поліція 01

Фото: сайт поліції

32-річного водія автомобіля перевірили на вміст алкоголю в крові - результат медогляду показав, що він був тверезий.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Автор: Анастасія Потіха
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Що діти робили на мопеді на дорозі, в Україні таке запитання не зрозуміють.
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24.05.2021 09:41 Відповісти
Діти гасають по дорогах без шоломів і без дотримання будь-яих правил....ЦЕ нормально?
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24.05.2021 09:43 Відповісти
Родители просто имбецилы, если дали мопед малолетнему отпрыску!
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24.05.2021 09:43 Відповісти
Той на кого зареестровано мопед має сісти за грати... як що звісно мопед не "вкрали".
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24.05.2021 09:59 Відповісти
Замість того,щоб ловити цих прищавих тінейджерів,які без документів,шоломів та всього іншого,гасають по дорогам на скутерах і створюють небезпеку іншим учасникам дорожнього руху,наша"доблесная"поліція "кошмарить" літніх людей на 50-кубових скутерах та мопедах...А що,план ніхто не відміняв...
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24.05.2021 11:57 Відповісти
Трезвый водитель убил 2х детей.Вряд ли они в него врезались.10 лет без права переписки и передач.Тюрьмы надо расширять.Уже и детей делают виноватыми.Позор Украине на всю Вселенную.
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24.05.2021 13:09 Відповісти
" О Д Е С Ч И Н А " ?????????????????????????????????????????????
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25.05.2021 08:43 Відповісти
 
 