13-річний водій мопеда загинув у ДТП на Одещині, його 7-річний пасажир - у реанімації, - поліція. ФОТО

Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП в Березівці Одеської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Березовський районний відділ поліції Одеської області.

За попередньою інформацією, на перехресті вулиць Танасчишина і Володарського зіткнулися мопед під керуванням 13-річного підлітка і автомобіль "Volkswagen Passat". Від травм водій мопеда помер у лікарні, а його пасажир - 7-річний хлопчик - перебуває у важкому стані в реанімації.

Фото: сайт поліції

32-річного водія автомобіля перевірили на вміст алкоголю в крові - результат медогляду показав, що він був тверезий.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Масштабна ДТП на виїзді з Києва: вантажівка вилетіла на зустрічну смугу, врізалася в легковик і загорілася, є жертви. ВІДЕО+ФОТО