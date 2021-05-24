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ДТП (4211) Київ (13835) Нацполіція (13922)

У масштабній ДТП на виїзді з Києва загинули три людини: водій і пасажир легковика, а також пішохід, який перетинав дорогу, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

В результаті масштабної ДТП на Житомирській трасі загинули водій і пасажир фольксвагена, а також пішохід, особу якого зараз встановлюють правоохоронці. Водія великогабаритного транспортного засобу госпіталізували в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Вночі до поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на Житомирській трасі у Святошинському районі столиці. На місце події негайно прибули екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група главку з розслідування ДТП, карета швидкої медичної допомоги та рятувальники.

У масштабній ДТП на виїзді з Києва загинули три людини: водій і пасажир легковика, а також пішохід, який перетинав дорогу, - поліція 01

За попередньою інформацією водій вантажівки "Даф" не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем "Фольксваген Пасат". Внаслідок зіткнення відбулося загоряння транспортних засобів. Водій та пасажир легковика загинули на місці, а водія великогабаритного авто медики госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості, в тому числі і з численними опіками. Крім цього, на проїжджій частині правоохоронці виявили тіло чоловіка без ознак життя, він імовірно перетинав дорогу в невстановленому місці. Поліцейські встановлюють особу загиблого.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Масштабна ДТП на виїзді з Києва: вантажівка вилетіла на зустрічну смугу, врізалася в легковик і загорілася, є жертви. ВІДЕО+ФОТО

У масштабній ДТП на виїзді з Києва загинули три людини: водій і пасажир легковика, а також пішохід, який перетинав дорогу, - поліція 02

Фото: сайт поліції

Слідчим управлінням поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Також дивіться: 13-річний водій мопеда загинув у ДТП на Одещині, його 7-річний пасажир - у реанімації, - поліція. ФОТО

У масштабній ДТП на виїзді з Києва загинули три людини: водій і пасажир легковика, а також пішохід, який перетинав дорогу, - поліція 03
У масштабній ДТП на виїзді з Києва загинули три людини: водій і пасажир легковика, а також пішохід, який перетинав дорогу, - поліція 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
Ну, так если есть тело пешехода, то, скорее всего водила ДАФа не не справился с управлением, а хотел избежать наезда на этого самого пешехода.
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24.05.2021 09:58
+23
Нужно менять законы, потому как у нас водитель всегда виноват по умолчанию, вот и пытаются водители любой ценой не сбить дебилов, выбегающих на проезжую часть. И как следствие, вот такие ДТП. Если бы водитель фуры знал, что за этого "лося", который перебегает дорогу в неположенном месте, ему ничего не будет, он бы просто давил бы его, а два человека в легковушке остались бы живы.
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24.05.2021 10:02
+18
Или пытался избежать столкновения с пешеходом переходившем в неположенном месте?
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24.05.2021 10:18
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Трагическая цепь событий.. Увы..

кроме пешехода - это реально суицидник. Переходить трассу в 6 полос с отбойником..
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24.05.2021 09:55 Відповісти
КАК ЭТО ЛАКОНИЧНО---не справился с управлением.. ага--ИЛИ утратил контроль над управлением ибо-- УСНУЛ!!!!! ВОДИТЕЛЬ ДЯТЕЛЬ ГРУЗОВИКА.... ПЫТАЮТСЯ 5 ДНЕВКУ В СУТКИ ОТРАБОТАТЬ.. вот и результат... почему в Европе практически запрещают ночные путешествия фурам.... почему обязаны каждый 4 часа иметь 2 часовой отдых..
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24.05.2021 09:57 Відповісти
потому что у каждого народа такие законы, которых он заслуживает.
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24.05.2021 10:03 Відповісти
Или пытался избежать столкновения с пешеходом переходившем в неположенном месте?
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24.05.2021 10:18 Відповісти
А почему водитель уснул, а не пешеход который там посреди дороги оказался? Тоже пешеход не имел каждые 4 часа отдых?
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24.05.2021 10:48 Відповісти
VOLVO XC 70 - ну шо ти брешешь "...обязаны каждый 4 часа иметь 2 часовой отдых.." У масштабній ДТП на виїзді з Києва загинули три людини: водій і пасажир легковика, а також пішохід, який перетинав дорогу, - поліція - Цензор.НЕТ 2753
4:30 езда +45мин.отдыха +4:30 езда. Затем 9 или 11 часов пауза
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24.05.2021 10:58 Відповісти
Хотел так же ответить тому умнику,опередили!Я сам после армии проходил этот стаж,чтоб иметь право на гражданке работать,без этого за руль фиг пустят работать!
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24.05.2021 16:26 Відповісти
Ну, так если есть тело пешехода, то, скорее всего водила ДАФа не не справился с управлением, а хотел избежать наезда на этого самого пешехода.
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24.05.2021 09:58 Відповісти
Нужно менять законы, потому как у нас водитель всегда виноват по умолчанию, вот и пытаются водители любой ценой не сбить дебилов, выбегающих на проезжую часть. И как следствие, вот такие ДТП. Если бы водитель фуры знал, что за этого "лося", который перебегает дорогу в неположенном месте, ему ничего не будет, он бы просто давил бы его, а два человека в легковушке остались бы живы.
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24.05.2021 10:02 Відповісти
А, если этот лось переходил дорогу на Зебре???
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24.05.2021 10:14 Відповісти
Там зебры НЕТ !!! Что там пешеход делал не понятно !!!
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24.05.2021 10:23 Відповісти
дойти до перехода лень вот и результат
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24.05.2021 10:27 Відповісти
А, может этот МУЖИК вообще на обочине стоял - и попал под роздачу, когда уснувший водила ФУРЫ на встречку выскочил????
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24.05.2021 16:00 Відповісти
Там есть рядышком зебра. Но, в принципе это зебра-убийца! Это загородная 6-полосная трасса, там должны быть либо подземные либо надземные переходы, но никак не наземные!
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24.05.2021 10:53 Відповісти
От нема тут щось урбаністів, щоб розказали, що переходи повинні бути однорівневі....
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24.05.2021 12:32 Відповісти
Читай ПДД. Хоть и есть "зебра" но нет светофора пешеход обязан сначала убедиться, что никому не создаст помеху и только тогда переходить по зебре. А у нас лоси считают, что при отсутствии светофора но при наличии "зебры" он может рнходить дорогу в любой момент.
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24.05.2021 13:57 Відповісти
выходить на дорогу в любой момент
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24.05.2021 13:58 Відповісти
Что, ты МУДАК пишешь, если там Зебра то там знак 50 и МУДАК на ФУРЕ не мчал бы 100 км/час и не вылетел бы на встречку.
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24.05.2021 15:56 Відповісти
Телепєнь рогатий, читати вмієш?
https://vodiy.ua/pdr/4/

У масштабній ДТП на виїзді з Києва загинули три людини: водій і пасажир легковика, а також пішохід, який перетинав дорогу, - поліція - Цензор.НЕТ 6532
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24.05.2021 16:30 Відповісти
Дело в том, что там действительно есть знак ограничения 50 км/ч метров за сто до зебры и водила фуры обязан был сбросить скорость. С другой стороны, если и был алень-пешеход внезапно выбежавший на трассу, то и он тоже виноват
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24.05.2021 16:46 Відповісти
Пішоход порушив правила ДТП. Що не так ?
Тут переходу не було.
???
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24.05.2021 10:33 Відповісти
Ну у нас не все так очевидно. Например водитель был без маски, нарушение, и не предусмотрел и не смог избежать аварии, теперь вина его практически доказана и можно максимальный срок давать.
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24.05.2021 10:52 Відповісти
При чому маска ? Якщо один у кабіні ?
"Не предусмотрел ..." ???
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24.05.2021 11:05 Відповісти
Ну и шо шо один, карантин и тд. Почитайте приговор Дронову, там тоже не предусмотрел что обдолбаная наркоманка на красный пролетает перекресток. Ах да там же что обдолбаная не доказано и пролетает не возможно определить, а то что на видио видно как вылетает на перекресток на красный, так в приговоре записано что как то на два знака светофора она выехала на перекресток сначала на жёлтый, а потом на красный. Так что просто не предусмотрел...., Как и в этом случае. И конечно водитель двигался на жёлтый свет, где-то на дороге впереди он же горел.
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24.05.2021 11:19 Відповісти
треба все ж таки розділяти як воно має бути і як є з нашою правопохоронною системою
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24.05.2021 12:34 Відповісти
Ну тут как бы обсуждалась реальность, как есть, а не чьи либо мечты.
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24.05.2021 12:51 Відповісти
У нас Закон о дорожном движении и связанные с ним нормы ГК и УК практически полностью соответствуют европейским и международным нормам. Есть страны, где они намного жестче, но их не так уж много.
Вопросов два.
1. Как у нас соблюдаются требования законов?
2. Как у нас работают полиция и суды по соблюдению законности?
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24.05.2021 11:04 Відповісти
1. КАК У НАС СОБЛЮДАЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА?
Лично Вы - как водитель и/или пешеход и знаете, и соблюдаете ПДД (напомню, Правила - это часть Закона о дорожном движении)? Только честно!
50% водителей и 90% пешеходов Правил вообще не знают. Из оставшихся лишь единицы их принципиально не нарушают. Даже я, утверждая, что не нарушаю никогда, немного кривлю душой, ибо пресловутые "нештрафуемые плюс двадцать" всё же использую очень часто.
Итак, вот ответ на первый вопрос:
в Украине [почти] все участники дорожного движения регулярно нарушают Закон.
И тут мы плавно переходим ко второму вопросу. Что, если я нарушу закон? Что мне за это будет? Или я-то как раз не нарушаю, а нарушит кто-то другой, и из-за этого пострадаю я?... Ну, и так далее, Вы поняли.
2. КАК У НАС РАБОТАЮТ ПОЛИЦИЯ И СУДЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАКОННОСТИ?
А? Да точно так же, как и обычные граждане, участники дорожного движения - они тоже законы не соблюдают. Начиная с того, что они ездят бухие за рулём и летают за сотню по городу (почитайте новости), заканчивая тем, что исполняют свои непосредственные обязанности не так, как в законах прописано, а в соответствии с суммой денег, которые занесли "заинтересованные лица". У нас вообще никак не коррелируют строгость законов и обязательность их соблюдения.
Вот ответ и на второй вопрос:
в Украине действия полиции и судов (а также прокуратуры, кабмина, парламента, президента) [зачастую] не обеспечивают соблюдение законов и наступление ответственности за их нарушение.
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24.05.2021 11:05 Відповісти
Что имеем в итоге?
Пока мы - персонально каждый гражданин Украины - не будем сами соблюдать законы (есть те, что "по-дебильному написаны", но про них отдельный разговор), и не обеспечим выполнение законов всеми остальными, до тех пор в стране не будет ни порядка, ни достатка.
Зимой-весной 2014 года мы пошли в правильном направлении, но мышебратья вынудили нас бросить всё и защищаться от их агрессии, а не заниматься решением своих внутренних задач, на что в первую очередь и был настроен Майдан.
Увы, 73% пришедших на выборы проголосовали не за то, чтобы стало лучше, а "по приколу" или "кто угодно, только не Порох". Вот и получили что страна не вперед идет, а скатывается назад...
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24.05.2021 11:05 Відповісти
Ну ... Два кроки вперед, один назад.
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24.05.2021 11:08 Відповісти
а пешеход там давно лежал.
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24.05.2021 10:53 Відповісти
... його лось перебіг ... ???
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24.05.2021 11:09 Відповісти
скоріш за все пішохід винен, із-за нього у водія така фігня вийшла, прийшлось вирулювати.
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24.05.2021 11:18 Відповісти
Короткий вопрос для тех, кто тут рекомендует давить пешехода, раз тот был не прав.
Вы - за рулём. Перед вами - "лось". В его давите. Насмерть...
ВЫ СМОЖЕТЕ СПОКОЙНО ЖИТЬ после этого?
Вы убили не российского оккупанта, не террориста, не насильника, не грабителя, а "лося".
И ничего не сделали для того, чтобы предотвратить это убийство.

Когда я сдавал на штатовскую лицензию, одним из важнейших правил, которое нам вбивали, было "PEDESTRIAN FIRST!". И когда я, единственный не-америкаанец в группе, возмутился - а что делать, если он ("лось") лезет мне под колёса, и я, типа, по всем правилам прав, мне ответили просто - делай всё, что умееешь и можешь, чтобы не сбить пешехода: на обочину, в отбойник, в дерево, на крайний случай - в другую машину. Потому что а) ты защищён своим авто (железо, ремень, подушки), как и другие водители, и у тебя есть страховка, и б) ты же не хочешь стать убийцей, даже по неосторожности, и даже если тебя оправдают.
В первую очередь в нормальной стране ценится именно человеческая жизнь.
Да, даже если это жизнь "лося".

И водитель фуры, если он таки уходил от столкновения с пешеходом, был прав.
Другое дело, это просто ужасно, что он не сумел это сделать как-то иначе, и его действия привели к гибели ещё большего числа людей, причем вполне возможно полностью невиновных.
Может, конечно, "фолькс" летел две сотни и просто не успел среагировать на выскочивший со встречки длинномер. Но об этом водитель легковушки уже со св.Петром будет говорить...
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24.05.2021 11:57 Відповісти
Не знаю что там в штатовский лицензии, но вы бы украинские пдр подучили пункт про обязанности водителей и возможности отступления от правил. И насколько мне известно разница между нами и штатами что эти пункты там всегда будут толковаться однозначно, а у нас так как захочется судье.
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24.05.2021 12:22 Відповісти
Ну, что ж, давайте вернёмся к нашим ПДД.
п.1.3. Участники дорожного движения обязаны знать И НЕУКОСНИТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ требования этих Правил...
Итак, если Вы или я не соблюдаем Закон (ПДД), то нехр кивать на других "а он чего ...?".
Это - самое главное. В Правилах, например в п.1.10, сказано про "безопасную дистанцию", которая помогает избежать столкновения, "дорожную обстановку", которую водитель обязан учитывать при выборе скорости и пр., про скорость есть и в п.п.12.1-12.3, а именно про то, что водитель обязан выбрать скорость, позволяющую ему остановить ТС безопасно (т.е. избежав столкновения). Не ту скорость, что на знаке (да ещё и плюс двадцать), а ту, что позволит не допустить ДТП.
Допустил ДТП - значит нарушил правила. Как действиями, так и бездействием.
Потому что не принял все необходимые меры для избежание аварии.

Да, если такой возможности не имел - то не виновен, и доказать это не сложно.

А вот со второй частью Вашего поста я согласен полностью.
Те, кто своим жизненным принципом выбрали "не важно как проголосуют, а важно как посчитают", рушат до основания то, что называется высокопарными словами "верховенство закона". Я писал только что об этом, см. тут. Обычно судья принимает решение не "как захочет", а в соответствии с прямой материальной заинтересованностью. Увы ...
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24.05.2021 17:58 Відповісти
Хотел Вам ещё один пример привести, да не нашёл сразу.
Постановление кассационного уголовного суда в составе верховного суда от 19 мая 2020 года по делу № 490/10025/17.
Цитата:
"... нарушение участником дорожного движения правил само по себе не исключает виновности другого участника, а создание опасности, которую водитель был в состоянии обнаружить, не освобождает его от обязанности принять меры, необходимые для предотвращения или уменьшения негативных последствий такой спровоцированной другим участником опасности...".
"... основным фактором, определяющим ответственность водителя в случае создания опасности во время дорожного движения, остается его возможность своевременно выявить эту опасность и предпринять соответствующие меры по ее избежанию или уменьшению последствий. Причина, по которой создана опасность для движения, не имеет значения, если установлено, что водитель имел возможность ее вовремя обнаружить...."Надо ли комментировать, или и так всё ясно?
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24.05.2021 19:01 Відповісти
Что это? Просто бессмысленный набор фактов. Ну давайте разбирать ваш набор тезисов. Сначала о штатах:*а что делать, если он ("лось") лезет мне под колёса, и я, типа, по всем правилам прав* и вам объяснили почему типа не прав. Хотя и приведенные вами, вам те аргументы больше похоже на бред, опять же вами выдуманный, тк везде вы о верховенстве закона якобы печетесь, а там где верховенство закона то все что не запрещено, то разрешено. И там однозначно если водителя в таком примере на фуре признают виновным, то и водителя какого либо лексуса в такой же ситуации признают тоже виновным. По крайне мере так рекламируется верховенством права, в частности прецедентным. Но вернемся к нашим пдр. За пунктом 1.3 следует пункт 1.4 Кожний учасник дорожнього руху має право розраховувати на те, що й інші учасники виконують ці Правила, а так же п4.4 У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи. - это к тому ничем не определённому понятию как *возможность своевременно выявить эту опасность и предпринять соответствующие меры по ее избежанию или уменьшению последствий.* И поэтому тут можно признать нарушение п 1.5Дії або бездіяльність учасників дорожнього руху та інших осіб не повинні створювати небезпеку чи перешкоду для руху, загрожувати життю або здоров'ю громадян, завдавати матеріальних збитків. Или выполнение:
2.14е) від вимог законодавства в умовах дії непереборної сили або коли іншими засобами неможливо запобігти власній загибелі чи каліцтву громадян.Это и есть вторая часть моего поста с которым вы якобы согласны. И у нас водителя фуры могут признать виновным, а водителя лексуса в такой же ситуации могут признать не виновным. И выборы тут не причем. Кстати выборы у нас как раз очень схожи со штатовскими, свобода выбора: хоть по желанию, приколу, осознанию или нет и тд. но выборы практически свободны. А не то что вы талдычете об обязанности голосования за одного кандидата.
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24.05.2021 20:51 Відповісти
Дискуссия закрыта.
Если Вы не соблюдаете закон, то Вы нее имеете права обвинять в этом кого-то другого.
То, что все остальные вкруг нарушают закон, даёт право нарушать и Вам?
Выполните п.1.3 (не один раз, а всегда и везде), и потом уже можно говорить про 1.4, 1.5, и т.д.

Пока в этой стране каждый не начнёт с себя, изменения к лучшему даже и не начнутся.
И суды будут признавать виновным не того, кто виновен, а "кого надо".
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24.05.2021 21:06 Відповісти
Закон позволяет отступление от закона. Вы прочтёте наконец-то пдр? Поэтому к каждому имеет отношение только выполнение закона и ответственность за не выполнение, а не желание выполнять или не выполнять. И то что в штатах прецедент обязывает выполнять закон, то у нас к этому обязывает только желание, а не ответственность за не выполнение.
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25.05.2021 08:19 Відповісти
А может наоборот, слишком медленно (там знак ограничения 50км/ч т.к. пешеходный переход и пост полиции), поэтому и попал под фуру. Кстати, в сторону города (куда двигалась фура), тоже знак ограничения 50 км/ч! И он метров за сто до места столкновения. Так что, если бы фура двигалась с разрешённой скоростью, то такого бы могло не произойти
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24.05.2021 14:10 Відповісти
Правильно - это в самую точку!!!!!!!!!!!!!
****** на ФУРАХ думают только о БАБКАХ и срали на всех окружающих.
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24.05.2021 16:04 Відповісти
о бабках думают шныри-пешеходы - как развести водилу, как вылечиться за его счет. страх перед машинами совсем потеряли. машина не уговаривает , она тупо давит. так было и будет всегда. просто будьте внимательны на дороге.
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25.05.2021 15:10 Відповісти
Да, я писал исходя из допущения, что водила фуры двигался по правилам, а "лось" рванулся ему под колёса.
То, что длинномеры очень часто намного превышают скорость (и вообще плевали на Правила), чем создают аварийные ситуации с тяжелыми последствиями, меня и самого бесит. Не могу не согласиться и с Вами, и с Uk Rop выше.
Но тут же всё просто: увидел такого неадекватного урода (а чтобы его увидеть вовремя, надо следить за дорожной обстановкой, а не трепаться по телефону или лапать пасажирку) - утроил внимание, просчитал варианты как и куда убраться с его дороги, если что.
Да, если он меня миновал, то это не значит, что он где-то дальше не устроит аварию, но, может ему там попадётся столб по-крепче, мост по-выше и река по-глубже ...
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24.05.2021 18:33 Відповісти
пешеходы совсем обурели, запомните ,ступил на проезжую часть дороги - жизнь тебе не принадлежит
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25.05.2021 14:08 Відповісти
 
 