У масштабній ДТП на виїзді з Києва загинули три людини: водій і пасажир легковика, а також пішохід, який перетинав дорогу, - поліція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
В результаті масштабної ДТП на Житомирській трасі загинули водій і пасажир фольксвагена, а також пішохід, особу якого зараз встановлюють правоохоронці. Водія великогабаритного транспортного засобу госпіталізували в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Вночі до поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на Житомирській трасі у Святошинському районі столиці. На місце події негайно прибули екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група главку з розслідування ДТП, карета швидкої медичної допомоги та рятувальники.
За попередньою інформацією водій вантажівки "Даф" не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем "Фольксваген Пасат". Внаслідок зіткнення відбулося загоряння транспортних засобів. Водій та пасажир легковика загинули на місці, а водія великогабаритного авто медики госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості, в тому числі і з численними опіками. Крім цього, на проїжджій частині правоохоронці виявили тіло чоловіка без ознак життя, він імовірно перетинав дорогу в невстановленому місці. Поліцейські встановлюють особу загиблого.
Фото: сайт поліції
Слідчим управлінням поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Будь ласка, зачекайте...
кроме пешехода - это реально суицидник. Переходить трассу в 6 полос с отбойником..
4:30 езда +45мин.отдыха +4:30 езда. Затем 9 или 11 часов пауза
https://vodiy.ua/pdr/4/
Тут переходу не було.
???
"Не предусмотрел ..." ???
Вопросов два.
1. Как у нас соблюдаются требования законов?
2. Как у нас работают полиция и суды по соблюдению законности?
Лично Вы - как водитель и/или пешеход и знаете, и соблюдаете ПДД (напомню, Правила - это часть Закона о дорожном движении)? Только честно!
50% водителей и 90% пешеходов Правил вообще не знают. Из оставшихся лишь единицы их принципиально не нарушают. Даже я, утверждая, что не нарушаю никогда, немного кривлю душой, ибо пресловутые "нештрафуемые плюс двадцать" всё же использую очень часто.
Итак, вот ответ на первый вопрос:
в Украине [почти] все участники дорожного движения регулярно нарушают Закон.
И тут мы плавно переходим ко второму вопросу. Что, если я нарушу закон? Что мне за это будет? Или я-то как раз не нарушаю, а нарушит кто-то другой, и из-за этого пострадаю я?... Ну, и так далее, Вы поняли.
2. КАК У НАС РАБОТАЮТ ПОЛИЦИЯ И СУДЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАКОННОСТИ?
А? Да точно так же, как и обычные граждане, участники дорожного движения - они тоже законы не соблюдают. Начиная с того, что они ездят бухие за рулём и летают за сотню по городу (почитайте новости), заканчивая тем, что исполняют свои непосредственные обязанности не так, как в законах прописано, а в соответствии с суммой денег, которые занесли "заинтересованные лица". У нас вообще никак не коррелируют строгость законов и обязательность их соблюдения.
Вот ответ и на второй вопрос:
в Украине действия полиции и судов (а также прокуратуры, кабмина, парламента, президента) [зачастую] не обеспечивают соблюдение законов и наступление ответственности за их нарушение.
Пока мы - персонально каждый гражданин Украины - не будем сами соблюдать законы (есть те, что "по-дебильному написаны", но про них отдельный разговор), и не обеспечим выполнение законов всеми остальными, до тех пор в стране не будет ни порядка, ни достатка.
Зимой-весной 2014 года мы пошли в правильном направлении, но мышебратья вынудили нас бросить всё и защищаться от их агрессии, а не заниматься решением своих внутренних задач, на что в первую очередь и был настроен Майдан.
Увы, 73% пришедших на выборы проголосовали не за то, чтобы стало лучше, а "по приколу" или "кто угодно, только не Порох". Вот и получили что страна не вперед идет, а скатывается назад...
Вы - за рулём. Перед вами - "лось". В его давите. Насмерть...
ВЫ СМОЖЕТЕ СПОКОЙНО ЖИТЬ после этого?
Вы убили не российского оккупанта, не террориста, не насильника, не грабителя, а "лося".
И ничего не сделали для того, чтобы предотвратить это убийство.
Когда я сдавал на штатовскую лицензию, одним из важнейших правил, которое нам вбивали, было "PEDESTRIAN FIRST!". И когда я, единственный не-америкаанец в группе, возмутился - а что делать, если он ("лось") лезет мне под колёса, и я, типа, по всем правилам прав, мне ответили просто - делай всё, что умееешь и можешь, чтобы не сбить пешехода: на обочину, в отбойник, в дерево, на крайний случай - в другую машину. Потому что а) ты защищён своим авто (железо, ремень, подушки), как и другие водители, и у тебя есть страховка, и б) ты же не хочешь стать убийцей, даже по неосторожности, и даже если тебя оправдают.
В первую очередь в нормальной стране ценится именно человеческая жизнь.
Да, даже если это жизнь "лося".
И водитель фуры, если он таки уходил от столкновения с пешеходом, был прав.
Другое дело, это просто ужасно, что он не сумел это сделать как-то иначе, и его действия привели к гибели ещё большего числа людей, причем вполне возможно полностью невиновных.
Может, конечно, "фолькс" летел две сотни и просто не успел среагировать на выскочивший со встречки длинномер. Но об этом водитель легковушки уже со св.Петром будет говорить...
п.1.3. Участники дорожного движения обязаны знать И НЕУКОСНИТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ требования этих Правил...
Итак, если Вы или я не соблюдаем Закон (ПДД), то нехр кивать на других "а он чего ...?".
Это - самое главное. В Правилах, например в п.1.10, сказано про "безопасную дистанцию", которая помогает избежать столкновения, "дорожную обстановку", которую водитель обязан учитывать при выборе скорости и пр., про скорость есть и в п.п.12.1-12.3, а именно про то, что водитель обязан выбрать скорость, позволяющую ему остановить ТС безопасно (т.е. избежав столкновения). Не ту скорость, что на знаке (да ещё и плюс двадцать), а ту, что позволит не допустить ДТП.
Допустил ДТП - значит нарушил правила. Как действиями, так и бездействием.
Потому что не принял все необходимые меры для избежание аварии.
Да, если такой возможности не имел - то не виновен, и доказать это не сложно.
А вот со второй частью Вашего поста я согласен полностью.
Те, кто своим жизненным принципом выбрали "не важно как проголосуют, а важно как посчитают", рушат до основания то, что называется высокопарными словами "верховенство закона". Я писал только что об этом, см. тут. Обычно судья принимает решение не "как захочет", а в соответствии с прямой материальной заинтересованностью. Увы ...
Постановление кассационного уголовного суда в составе верховного суда от 19 мая 2020 года по делу № 490/10025/17.
Цитата:
"... нарушение участником дорожного движения правил само по себе не исключает виновности другого участника, а создание опасности, которую водитель был в состоянии обнаружить, не освобождает его от обязанности принять меры, необходимые для предотвращения или уменьшения негативных последствий такой спровоцированной другим участником опасности...".
"... основным фактором, определяющим ответственность водителя в случае создания опасности во время дорожного движения, остается его возможность своевременно выявить эту опасность и предпринять соответствующие меры по ее избежанию или уменьшению последствий. Причина, по которой создана опасность для движения, не имеет значения, если установлено, что водитель имел возможность ее вовремя обнаружить...."Надо ли комментировать, или и так всё ясно?
2.14е) від вимог законодавства в умовах дії непереборної сили або коли іншими засобами неможливо запобігти власній загибелі чи каліцтву громадян.Это и есть вторая часть моего поста с которым вы якобы согласны. И у нас водителя фуры могут признать виновным, а водителя лексуса в такой же ситуации могут признать не виновным. И выборы тут не причем. Кстати выборы у нас как раз очень схожи со штатовскими, свобода выбора: хоть по желанию, приколу, осознанию или нет и тд. но выборы практически свободны. А не то что вы талдычете об обязанности голосования за одного кандидата.
Если Вы не соблюдаете закон, то Вы нее имеете права обвинять в этом кого-то другого.
То, что все остальные вкруг нарушают закон, даёт право нарушать и Вам?
Выполните п.1.3 (не один раз, а всегда и везде), и потом уже можно говорить про 1.4, 1.5, и т.д.
Пока в этой стране каждый не начнёт с себя, изменения к лучшему даже и не начнутся.
И суды будут признавать виновным не того, кто виновен, а "кого надо".
****** на ФУРАХ думают только о БАБКАХ и срали на всех окружающих.
То, что длинномеры очень часто намного превышают скорость (и вообще плевали на Правила), чем создают аварийные ситуации с тяжелыми последствиями, меня и самого бесит. Не могу не согласиться и с Вами, и с Uk Rop выше.
Но тут же всё просто: увидел такого неадекватного урода (а чтобы его увидеть вовремя, надо следить за дорожной обстановкой, а не трепаться по телефону или лапать пасажирку) - утроил внимание, просчитал варианты как и куда убраться с его дороги, если что.
Да, если он меня миновал, то это не значит, что он где-то дальше не устроит аварию, но, может ему там попадётся столб по-крепче, мост по-выше и река по-глубже ...