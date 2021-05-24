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Контррозвідка СБУ викрила міжрегіональну злочинну групу: учасники постачали великі партії озброєння в РФ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Контррозвідка СБУ викрила міжрегіональну злочинну групу: учасники постачали великі партії озброєння в РФ. ФОТО

Контррозвідники Служби безпеки України на Харківщині викрили і блокували протиправну діяльність міжрегіональної злочинної групи. Її учасники незаконно постачали великі партії товарів військового призначення до Російської Федерації.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБ України.

Співробітники спецслужби встановили, що до складу групи входили мешканці Харківської, Київської та Сумської областей. Зловмисники скуповували комплектуючі на вторинному ринку у приватних комерсантів. Ділки, поза митним контролем, автотранспортом вивозили до Росії комплектуючі. Потім посередник перепродавав обладнання авіаційної, танкобудівної та радіоелектронної галузей оборонним підприємствам РФ.

У межах розпочатого слідчими СБ України кримінального провадження попереджено спробу незаконного переправлення учасниками групи до Росії партії військових товарів на загальну суму понад $100 000.

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Під час завершального етапу спецоперації правоохоронці провели 16 обшуків за місцями мешкання учасників злочинної групи та зберігання товарів військового призначення на території Харківської, Київської та Сумської областей. У ході слідчих дій вилучено:

  • комплектуючі до військової техніки;
  • штампи для підроблення технічної документації;
  • печатки комерційних структур, бухгалтерські документи, чорнові записи, чеки, засоби зв’язку та інші докази протиправної діяльності.

Контррозвідка СБУ викрила міжрегіональну злочинну групу: учасники постачали великі партії озброєння в РФ 01
Контррозвідка СБУ викрила міжрегіональну злочинну групу: учасники постачали великі партії озброєння в РФ 02

Наразі слідчі органів безпеки вирішують питання щодо повідомлення учасникам групи про підозру за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Також спецслужба перевіряє можливу причетність учасників злочинної групи до постачання українським оборонним підприємствам "б/в" комплектуючих до військової техніки. За однією з версій, обладнання ділки скуповували на території Росії та в Україні, а потім піддавали "косметичному ремонту" та забезпечували підробленою технічною документацією.

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Документування протиправної діяльності відбувалося під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Это по сути государственная измена и работа на врага - посадить до конца жизни. Ну, посадить на положенный по закону срок, а потом искать им новые составы преступлений (уверен, они есть), чтобы плюсовать приговоры и уже не вышли никогда
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24.05.2021 11:26
+8
А наши всякие Бигусы и подобные борцуны взяли на себя роль ФСБ в подобной схеме Гладковских\Свинарчуков по поставкам критичных для ВСУ комплектующих .Так кто на кого работает?
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24.05.2021 11:30
+7
Я не кровожадная фурия, но негодяев, укрепляющих обороноспособность агрессора нашими комплектующими, я бы расстреливала без сожаления. Это убежденные предатели, им нет веры. ЭТО ВРАГИ!!! И нечего их щадить. Они наших людей не щадят и не надо приплетать библейскую "вторую щеку" во всю эту военную историю. Война- вещь жестокая, но мы в ней живем долгих 7 лет и пора делать серьезные выводы. ВРАГ БЕСПОЩАДЕН И МЫ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ЕМУ АДЕКВАТНО. А лучше- НА УПРЕЖДЕНИЕ!!!
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24.05.2021 11:50
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Это по сути государственная измена и работа на врага - посадить до конца жизни. Ну, посадить на положенный по закону срок, а потом искать им новые составы преступлений (уверен, они есть), чтобы плюсовать приговоры и уже не вышли никогда
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24.05.2021 11:26 Відповісти
Провозили автотранспортом, через сухопутную границу, ВНЕ таможенных постов!!!

Поймать Яценюка, посадить в СИЗО, а утром расстрелять, как врага народа.
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24.05.2021 17:38 Відповісти
А наши всякие Бигусы и подобные борцуны взяли на себя роль ФСБ в подобной схеме Гладковских\Свинарчуков по поставкам критичных для ВСУ комплектующих .Так кто на кого работает?
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24.05.2021 11:30 Відповісти
И это на самом деле не просто схема была а спец операция. А ЗЕ мало того что всем дкла теперь шьют, то лишили нашу ПВО запчастей которые у нас НЕ производят.
Так еще и сдали рашистам тех кто с нами сотрудничал за поребриком. Теперь их судьба незавидна.
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24.05.2021 13:02 Відповісти
Таки да.
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24.05.2021 13:45 Відповісти
нет же вы не правильно прочитали ..СБУ помогло ФСБ в переправки участниками группы в Россию партии военных товаров на общую сумму более $100 000. ..
Тобиш купировали канал еще до приезда в рашку ..ну фсб по медали должно выдать сбу Источник: https://censor.net/ru/p3267053
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24.05.2021 11:32 Відповісти
Домашній арешт і то вночі , вони ж не ветерани ато і не патріоти
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24.05.2021 11:33 Відповісти
да да да верим верим ..сбу ахахаха ..фсб теперь даже делать ничего не надо сбу за них все сделали ..а задержаных наверно этапируют в Сибир ?
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24.05.2021 11:35 Відповісти
От пока избушка будет использовать мерзкие мусорские словечки "коммерсанты" и "дельцы" - от до тех пор и будет ето совецкая мусорская структура
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24.05.2021 11:36 Відповісти
Ай да украинцы, ай да патриоты! Это ж надо - во время войны врагу поставлять вооружение! Оруэл нервно курит в уголке.
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24.05.2021 11:45 Відповісти
А покупать у врага можно?
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24.05.2021 12:13 Відповісти
Я не кровожадная фурия, но негодяев, укрепляющих обороноспособность агрессора нашими комплектующими, я бы расстреливала без сожаления. Это убежденные предатели, им нет веры. ЭТО ВРАГИ!!! И нечего их щадить. Они наших людей не щадят и не надо приплетать библейскую "вторую щеку" во всю эту военную историю. Война- вещь жестокая, но мы в ней живем долгих 7 лет и пора делать серьезные выводы. ВРАГ БЕСПОЩАДЕН И МЫ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ЕМУ АДЕКВАТНО. А лучше- НА УПРЕЖДЕНИЕ!!!
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24.05.2021 11:50 Відповісти
Задержаны для награждения янелохом за миротворческую деятельность. Все кто разрушают Украину, для квартальцев герои. А патриоты - враги.
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24.05.2021 11:51 Відповісти
Свинарасты шикалатные шоли. Контррозвідка СБУ викрила міжрегіональну злочинну групу: учасники постачали великі партії озброєння в РФ - Цензор.НЕТ 3228 Контррозвідка СБУ викрила міжрегіональну злочинну групу: учасники постачали великі партії озброєння в РФ - Цензор.НЕТ 3228 Контррозвідка СБУ викрила міжрегіональну злочинну групу: учасники постачали великі партії озброєння в РФ - Цензор.НЕТ 3228
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24.05.2021 12:05 Відповісти
Та не, *********** набутылочные, такие как ты
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24.05.2021 13:08 Відповісти
Не то ******* и зебилы такие как ты. Контррозвідка СБУ викрила міжрегіональну злочинну групу: учасники постачали великі партії озброєння в РФ - Цензор.НЕТ 6714 Контррозвідка СБУ викрила міжрегіональну злочинну групу: учасники постачали великі партії озброєння в РФ - Цензор.НЕТ 2661 Контррозвідка СБУ викрила міжрегіональну злочинну групу: учасники постачали великі партії озброєння в РФ - Цензор.НЕТ 2661
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24.05.2021 14:19 Відповісти
Шо там на рязанщине? Ягель закончился?
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24.05.2021 14:39 Відповісти
Типе сруль виднее, раз скавчишь, значит маца точна закончиласся. Контррозвідка СБУ викрила міжрегіональну злочинну групу: учасники постачали великі партії озброєння в РФ - Цензор.НЕТ 9497 Контррозвідка СБУ викрила міжрегіональну злочинну групу: учасники постачали великі партії озброєння в РФ - Цензор.НЕТ 9003 Контррозвідка СБУ викрила міжрегіональну злочинну групу: учасники постачали великі партії озброєння в РФ - Цензор.НЕТ 9003
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24.05.2021 14:51 Відповісти
А подработать напильничком детали, так чтобы вражеская техника в нужный момент выходила из строя? Контрразведка, мля ... Одно название! Впрочем, где СБУ, а где мозги ...
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24.05.2021 12:16 Відповісти
зе наживается на войне
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24.05.2021 13:20 Відповісти
Гнидо-мародери...
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24.05.2021 13:54 Відповісти
 
 