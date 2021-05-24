ДФС проводить обшуки в Криворізькій міській раді. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Співробітники ДСУ ФГ ДФС України, з процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили протизаконну схему з тендерними закупівлями у Криворізькій міській раді.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.
Як повідомляється, протягом 2018-2021 років через систему тендерних закупівель структурними підрозділами та комунальними підприємствами Криворізької міської ради укладено договори з окремими товариствами, щодо закупівлі товарів (робіт, послуг) на загальну суму понад 1 млрд 700 млн грн.
"Документально постачання товарів, виконання робіт та надання послуг відображено з використанням реквізитів підприємств, що мають ознаки фіктивності. Протягом тривалого періоду, реквізити, документи та печатки зазначених підприємств з ознаками фіктивності використовувались службовими особами за сприянням посадових осіб структурних підрозділів виконкому Криворізької міської ради з метою ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів", - йдеться в повідомленні.
Наразі тривають обшуки з метою виявлення та вилучення документів щодо оформлення вказаних закупівель, чорнових записів щодо діяльності зазначеної схеми ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів.
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