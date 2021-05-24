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ДФС проводить обшуки в Криворізькій міській раді. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Співробітники ДСУ ФГ ДФС України, з процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили протизаконну схему з тендерними закупівлями у Криворізькій міській раді.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

Як повідомляється, протягом 2018-2021 років через систему тендерних закупівель структурними підрозділами та комунальними підприємствами Криворізької міської ради укладено договори з окремими товариствами, щодо закупівлі товарів (робіт, послуг) на загальну суму понад 1 млрд 700 млн грн.

"Документально постачання товарів, виконання робіт та надання послуг відображено з використанням реквізитів підприємств, що мають ознаки фіктивності. Протягом тривалого періоду, реквізити, документи та печатки зазначених підприємств з ознаками фіктивності використовувались службовими особами за сприянням посадових осіб структурних підрозділів виконкому Криворізької міської ради з метою ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів", - йдеться в повідомленні.

ДФС проводить обшуки в Криворізькій міській раді 01
ДФС проводить обшуки в Криворізькій міській раді 02
ДФС проводить обшуки в Криворізькій міській раді 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Якщо ви зараз промовчите, ці "рішали" і "колядники" із ДФС перейдуть у БЕБ і продовжать вас кошмарити", - нардеп "СН" Холодов звернувся до бізнесменів

Наразі тривають обшуки з метою виявлення та вилучення документів щодо оформлення вказаних закупівель, чорнових записів щодо діяльності зазначеної схеми ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів.

Автор: Анастасія Потіха
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ГФС проводит обыски в Криворожском городском совете - Цензор.НЕТ 432
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24.05.2021 13:50 Відповісти
Шо значит выбрали мэра против воли преЗедента.....
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24.05.2021 14:13 Відповісти
ВаЗелинова мстя Павлову))))) А Павлова так просто не спіймаєш бо він пройшов школу Вілкула старшого.)))
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24.05.2021 14:19 Відповісти
Кто только не пытался придавить это бандитско-воровское кубло - ОПЗЖ (партии регионов). Но каждый раз все кончалось пшиком.
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24.05.2021 16:40 Відповісти
Там не ГФС, а СБУ обыски должна проводить. Сплошь и рядом кремлевские кураторы и фсбшные агенты. Один мэр чего стоит... Хотя он - чистая марионетка Кремля.
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24.05.2021 17:03 Відповісти
Неужели Зеленский задумал поставить отца мэром Кривого Рога? Умно! Биомассой же нужно руководить...
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24.05.2021 22:51 Відповісти
 
 