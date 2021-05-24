УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5561 відвідувач онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж Коронавірус і карантин
6 952 21
Дніпропетровщина (2356) карантин (16095) підробка (340) СБУ (10030) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Медики на Дніпропетровщині організували схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів на COVID-19, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України заблокувала схему видачі медичних довідок про фейкову відсутність антигену SARS-CoV-2. Організували схему медпрацівники однієї з обласних установ. Масштабна видача підробок могла спровокувати поширення рівня захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, посадовець одного із медичних закладів Дніпропетровського регіону спільно з представниками туроператорів впровадив схему видачі фальсифікованих довідок про негативний результат ПЛР-тестів на COVID-19. Замовники планували виїхати за кордон або відвідати санаторно-курортні заклади в Україні.

Довідки видавались без проведення обстеження пацієнта та відповідних аналізів. Інфікована людина мала змогу вільно отримати медичну довідку. Вартість однієї довідки у "ділків" коливалася до 1 тис. грн, залежно від терміновості її отримання.

За оперативними даними спецслужби, протиправна схема існувала с початку року, щодня видавалось, у середньому, 5 підроблених довідок. Правоохоронці викрили медичного працівника під час передачі замовнику 8 довідок із негативними результатами тестів на осіб, у яких навіть не відбирався біоматеріал для проведення тестування.

Також читайте: У ВООЗ підрахували, що через COVID-19 загинули щонайменше 115 тис. лікарів і медпрацівників

У межах кримінального провадження за ст. 366 (службове підроблення) та ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України організатору повідомлено про підозру.

Встановлюються інші особи, можливо причетні до незаконної оборудки, а також усі громадяни, які скористалися нелегальними послугами медпрацівника.

Медики на Дніпропетровщині організували схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів на COVID-19, - СБУ 01
Медики на Дніпропетровщині організували схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів на COVID-19, - СБУ 02
Медики на Дніпропетровщині організували схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів на COVID-19, - СБУ 03

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+1
Все потому , что в сознании людей - гос .должность - ЭТО КОРУПЦИЯ!!!
и это проблемма !!!!
показати весь коментар
24.05.2021 15:10
+1
Позорище а не СБУ. Соплями заниматься. На мочу переходите
показати весь коментар
24.05.2021 15:39
+1
А нафіга стільки заморочок з цією маскою, побув на ШВЛ дві неділі - або здох, або вижив і ніяких проблем.
показати весь коментар
24.05.2021 15:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Клятва Гиппократа?
показати весь коментар
24.05.2021 15:06 Відповісти
Гиппопотама Медики на Днепропетровщине организовали схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 6828
показати весь коментар
24.05.2021 15:08 Відповісти
И я о том же. Лучшие свалили в частные клиники. Оставшиеся - рубят бабло по-тихому Медики на Днепропетровщине организовали схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 7848
показати весь коментар
24.05.2021 15:10 Відповісти
зарплаты ж маленькие....
показати весь коментар
24.05.2021 15:07 Відповісти
Все потому , что в сознании людей - гос .должность - ЭТО КОРУПЦИЯ!!!
и это проблемма !!!!
показати весь коментар
24.05.2021 15:10 Відповісти
Степанов-Доктор Коррупция Медики на Днепропетровщине организовали схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 3846
показати весь коментар
24.05.2021 15:12 Відповісти
да не називається воно корупція, а корито.
показати весь коментар
24.05.2021 15:23 Відповісти
наверное 300% добавки к зарплате не хватает. надо возвращать обратно..
показати весь коментар
24.05.2021 15:12 Відповісти
Ляшка взяли за задницу? ))
показати весь коментар
24.05.2021 15:18 Відповісти
чья задница ?Медики на Днепропетровщине организовали схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 4847
показати весь коментар
24.05.2021 15:32 Відповісти
Медики на Дніпропетровщині організували схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів на COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 978
показати весь коментар
24.05.2021 15:44 Відповісти
воооот, а правительство утверждает, что короновирус отстпупает
показати весь коментар
24.05.2021 15:22 Відповісти
Каков поп таков и приход. А все просто,перестали доплачивать за приписки врачи стали брать мзду за отписки. Новая метла к тому же.
показати весь коментар
24.05.2021 15:35 Відповісти
Позорище а не СБУ. Соплями заниматься. На мочу переходите
показати весь коментар
24.05.2021 15:39 Відповісти
А нафіга стільки заморочок з цією маскою, побув на ШВЛ дві неділі - або здох, або вижив і ніяких проблем.
показати весь коментар
24.05.2021 15:39 Відповісти
Следует проверить по выявлению на корона вирус жителей Кривого Рога - по указанию городской власти руководителям больниц города сброшена не официальное указание скрывать на самом деле количество больных на корона вирус, что бы не вводить полный карантин в городе для экономии городских средств, что бы не выплачивать деньги предпринимателям которых временно закроют . Если человек больной на корона вирус и у него нет осложнений ему говорят и ОРЗ, бронхит или пневмония, что угодно, а потом эти люди считая себя не больными на корона вирус спокойно перемещаются в общественном транспорте, общаются со знакомыми и родственниками, и так ещё больше распространяя заболевание. И у жителей города нет свободного доступа, что бы проверится на корона вирус. Городом правят ОПЗЖ, а других при этом критикуют.
показати весь коментар
24.05.2021 15:49 Відповісти
коли є зацікавлені сторони та людський фактор завжди буде корупція та схеми.
показати весь коментар
24.05.2021 16:54 Відповісти
допрос - суд - тюрьиа
показати весь коментар
24.05.2021 18:41 Відповісти
Боян Сильно тленом отдает. Их СРАЗУ выдавали за бабло для удобного перемещения за рубеж.
показати весь коментар
25.05.2021 00:02 Відповісти
Так поставьте автомат пусть каждый желающий может подойти и сдать тест - а потом по результату - данные сохранять в облаке. И нет больше бумажек.
показати весь коментар
25.05.2021 09:19 Відповісти
 
 