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марш (334) Хмельницький (260) День Героїв (6)

"Ми мусимо пам'ятати, завдяки кому можемо жити, вчитися, працювати і будувати свою Україну", - марш Героїв у Хмельницькому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У Хмельницькому в День Героїв відбулася урочиста хода, в якій взяли участь військовослужбовці гарнізону, курсанти-прикордонники, нацгвардійці, добровольці, волонтери та ветерани АТО / ООС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

Піші парадні розрахунки пройшлися центральними вулицями міста в супроводі військових оркестрів.

Разом з представниками обласної державної адміністрації та міської влади військовослужбовці та ветерани російсько-української війни вшанували пам'ять всіх борців за Україну.

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Ми мусимо памятати, завдяки кому можемо жити, вчитися, працювати і будувати свою Україну, - марш Героїв у Хмельницькому 01
Ми мусимо памятати, завдяки кому можемо жити, вчитися, працювати і будувати свою Україну, - марш Героїв у Хмельницькому 02

Учасники урочистостей поклали квіти до Меморіалу пам'яті Героїв Небесної Сотні і учасників АТО / ООС, на площі Незалежності.

Ми мусимо памятати, завдяки кому можемо жити, вчитися, працювати і будувати свою Україну, - марш Героїв у Хмельницькому 03

Із самого ранку в центрі міста була розгорнута експозиція зразків військової техніки, озброєння і спорядження військових частин Хмельницького гарнізону.

Мер Хмельницького Олександр Симчишин вручив військовослужбовцям, добровольцям, ветеранам російсько-української війни відзнаку міського голови і чотири сертифікати на грошову компенсацію за неотримане житло.

Дивіться: "Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою", - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Уже п'ятий рік поспіль ми пропагуємо і нарівні з державним святом України відзначаємо цей день - День Героїв. Ми мусимо пам'ятати і ніколи не забувати, завдяки кому ми можемо жити, вчитися, працювати і будувати свою Україну, свій мирний Хмельницький. Низько вклоняємося в пам'ять про загиблих на Майдані і в російсько-українській війні батьків, синів і братів. Шануємо сильних, мужніх живих наших захисників!" - зазначив Симчишин.

Ми мусимо памятати, завдяки кому можемо жити, вчитися, працювати і будувати свою Україну, - марш Героїв у Хмельницькому 04
Ми мусимо памятати, завдяки кому можемо жити, вчитися, працювати і будувати свою Україну, - марш Героїв у Хмельницькому 05
Ми мусимо памятати, завдяки кому можемо жити, вчитися, працювати і будувати свою Україну, - марш Героїв у Хмельницькому 06
Ми мусимо памятати, завдяки кому можемо жити, вчитися, працювати і будувати свою Україну, - марш Героїв у Хмельницькому 07
Ми мусимо памятати, завдяки кому можемо жити, вчитися, працювати і будувати свою Україну, - марш Героїв у Хмельницькому 08

Автор: Анастасія Потіха
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Слава Героям! Украинцы, мы - лучшие!
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24.05.2021 16:56 Відповісти
Зрелищно, красиво!
Героям Слава!
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24.05.2021 16:57 Відповісти
-- поддержал!
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24.05.2021 17:03 Відповісти
👍
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24.05.2021 17:18 Відповісти
"Ми мусимо пам'ятати, завдяки кому можемо жити, вчитися, працювати і будувати свою Україну", - марш Героїв у Хмельницькому - Цензор.НЕТ 1132.
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24.05.2021 18:23 Відповісти
Героям Слава!!!
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25.05.2021 21:25 Відповісти
Наш мер дійсно на своєму місці... Він знає поіменно всіх героїв-хмельничан, які загинули на російсько-український війні, допомагає їх родинам ...Він сам історик за освітою, тому ціну , яку платять наші Українські Герої вже декілька століть , може реально оцінити...
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24.05.2021 19:25 Відповісти
 
 