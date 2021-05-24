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Запоріжжя (1441) прослуховування (192) СБУ (10030) стеження (87)

Схему продажу засобів для прихованої "прослушки" і відеоспостереження викрито в Запоріжжі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Кіберфахівці СБУ заблокували схему несанкціонованого збуту спеціальної техніки для негласного отримання інформації. Такі засоби використовуються підрозділами правоохоронних органів при проведенні оперативно-розшукових заходів, зокрема прихованого аудіо- та відеозапису.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що оборудку організувало керівництво комерційної структури у Запоріжжі. Ділки мали офіційну ліцензію на продаж спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації (СТЗ) виключно державним структурам.

Втім, всупереч закону, зловмисники налагодили систематичну реалізацію спецзасобів приватним особам. Замовники отримували можливість незаконно проводити негласний аудіо- та відеоконтроль за громадянами України.

У ході оперативно-розшукових та процесуальних дій правоохоронці отримали зразки спецтехніки, яку учасники злочинної групи незаконно реалізовували "клієнтам" через поштові канали зв’язку. За результатами проведених судових експертиз з’ясовано, що незаконно збуті зловмисниками предмети є СТЗ.

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Під час санкціонованого обшуку в офісі підприємства співробітники Служби виявили та вилучили:

  • зразки спецтехніки;
  • бухгалтерські документи;
  • технічну документацію;
  • інші матеріали щодо незаконної реалізації СТЗ;
  • електронне листування із замовниками.

Наразі директору, заступнику директора та працівнику підприємства-ліцензіата, який відповідав за виготовлення СТЗ і документації до них, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

Схему продажу засобів для прихованої прослушки і відеоспостереження викрито в Запоріжжі, - СБУ 01
Схему продажу засобів для прихованої прослушки і відеоспостереження викрито в Запоріжжі, - СБУ 02
Схему продажу засобів для прихованої прослушки і відеоспостереження викрито в Запоріжжі, - СБУ 03
Схему продажу засобів для прихованої прослушки і відеоспостереження викрито в Запоріжжі, - СБУ 04
Схему продажу засобів для прихованої прослушки і відеоспостереження викрито в Запоріжжі, - СБУ 05

Автор: Анастасія Потіха
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Научите сбу чему-нибудь полезному, дрочить например, больше пользы будет.
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24.05.2021 17:11 Відповісти
У нас такая техника в свободной продаже -- чистая бытовуха, средней категории качества...
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24.05.2021 17:13 Відповісти
Радіоаматор-початківець на коліні що завгодно зробить. В інтернеті все є.
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24.05.2021 17:17 Відповісти
Такие средства используются подразделениями правоохранительных органов при проведении оперативно-розыскных мероприятий, Схема продажи средств для скрытой "прослушки" и видеонаблюдения разоблачена в Запорожье, - СБУ - Цензор.НЕТ 9425 если бы эти средства использовались органами то в Украине давно не было коррупции и СБУ выловило бы всех предателей Украины.Источник: https://censor.net/ru/p3267167
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24.05.2021 17:26 Відповісти
Потому-то они и запрещены для продажи населению, что бы не дай бог какой-то обычный гражданин не зафиксировал факт вымогания вознаграждения(взятки).
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24.05.2021 21:30 Відповісти
Взяточников подслушивать и сажать низзяя.....
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24.05.2021 17:59 Відповісти
яка підарасня це сбу та це гамно можна купити на кожному кроці. Отчим вони займаються за наші гроші
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24.05.2021 18:27 Відповісти
мыролюбное сбу открыла чудесный мир алиэкспресс.
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24.05.2021 18:29 Відповісти
 
 