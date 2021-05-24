Схему продажу засобів для прихованої "прослушки" і відеоспостереження викрито в Запоріжжі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці СБУ заблокували схему несанкціонованого збуту спеціальної техніки для негласного отримання інформації. Такі засоби використовуються підрозділами правоохоронних органів при проведенні оперативно-розшукових заходів, зокрема прихованого аудіо- та відеозапису.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що оборудку організувало керівництво комерційної структури у Запоріжжі. Ділки мали офіційну ліцензію на продаж спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації (СТЗ) виключно державним структурам.

Втім, всупереч закону, зловмисники налагодили систематичну реалізацію спецзасобів приватним особам. Замовники отримували можливість незаконно проводити негласний аудіо- та відеоконтроль за громадянами України.

У ході оперативно-розшукових та процесуальних дій правоохоронці отримали зразки спецтехніки, яку учасники злочинної групи незаконно реалізовували "клієнтам" через поштові канали зв’язку. За результатами проведених судових експертиз з’ясовано, що незаконно збуті зловмисниками предмети є СТЗ.

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Під час санкціонованого обшуку в офісі підприємства співробітники Служби виявили та вилучили:

зразки спецтехніки;

бухгалтерські документи;

технічну документацію;

інші матеріали щодо незаконної реалізації СТЗ;

електронне листування із замовниками.

Наразі директору, заступнику директора та працівнику підприємства-ліцензіата, який відповідав за виготовлення СТЗ і документації до них, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.









