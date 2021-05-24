У районі проведення ООС почався другий етап вакцинації військовослужбовців. ФОТОрепортаж

Вакцинація військовослужбовців в районі ООС проводиться вакциною Covishield, розробленою Оксфордським університетом спільно з британсько-шведською компанією AstraZeneca і схваленою Всесвітньою організацією охорони здоров'я для екстреного застосування.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі Командування Медсил ЗСУ.

Згідно з умовами виробника вакцини і наявними нормативними документами з вакцинації населення України від коронавірусної хвороби передбачено, що вакцинація виконується в два етапи.

"На сьогодні в операції Об’єднаних сил, завдяки вдало проведеній роботі серед особового складу, а також набутому позитивному досвіду щодо проведення щеплень, кількість охочих пройти вакцинацію зростає. Ми маємо тенденцію, що в район проведення ООС для виконання завдань приїжджає особовий склад, який вже завчасно отримав першу дозу вакцини в пунктах постійної дислокації. На місці вони отримують другу вакцину відповідно до встановлених термінів, – зазначив начальник медичної служби ООС полковник медичної служби Олександр Авраменко.

Другий етап вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 проводиться на тимчасових пунктах щеплень, розгорнутих на базі військових мобільних госпіталів, цивільних лікарень, де знаходяться військові лікарсько-сестринські бригади та медичних підрозділів військових частин.

Також читайте: Дитячі табори цього літа працюватимуть за минулорічними правилами, - Ляшко

Як повідомили в медичній службі ООС, випадків поствакцинальних ускладнень у військовослужбовців, які вимагали б стаціонарного лікування в районі ООС, не зафіксовано.

За наявною інформацією, можуть виникати реакції, передбачені виробником вакцини у вигляді підвищення температури на тривалий термін, що є показником активної вироблення імунітету у людини, яка отримала щеплення.











Как сообщили в медицинской службе ООС, случаев поствакцинальных осложнений у военнослужащих, которые требовали стационарного лечения в районе ООС, не зафиксировано.

Также читайте: В Украине девятую неделю подряд улучшаются эпидемические показатели по коронавирусу, - Шмыгаль

По имеющейся информации, могут возникать реакции, предусмотренные производителем вакцины в виде повышения температуры на длительный срок, что является показателем активной выработки иммунитета у человека, получившего прививку.