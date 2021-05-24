Ексначальник Східного територіального КЕУ ЗСУ підозрюється в розтраті 11 млн грн на будівництві казарм у Маріуполі, - ДБР. ФОТО

Слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику одного з територіальних управлінь Міністерства оборони України, який допустив розкрадання державного майна на 11 млн гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що у 2018 році на тендері Міноборони з будівництва казарм у Маріуполі перемогла приватна фірма, яку очолював підприємець з Одеси. Після укладення відповідних договорів, він почав реалізовувати схему із заволодіння державними коштами під час будівництва. Компанія-переможець та інші учасники оборудки складали та видавали для оплати Міноборони завідомо неправдиві облікові документи.

Слідством задокументовано понад 10 фактів завищення обсягів фактично виконаних будівельних робіт у звітності та бухгалтерських документах, а також вартості використаних під час будівництва матеріалів. У документах до оплати були вказані відомості щодо робіт та використаних під час будівництва матеріалів, які фактично не виконувались та не використовувались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екскерівник столичного КП вкрав з бюджету понад 600 тис. грн, - СБУ

Посадовець не перевірив обсяги виконаних робіт та їх вартість і підписав акти приймання та довідки про вартість будівництва казарм у Маріуполі.

Внаслідок недбалості військового, у період з вересня 2018 року по червень 2019 року члени злочинної групи заволоділи близько 11 млн грн державних коштів.

25 лютого 2021 року трьом членам злочинної групи повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах, а також у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України).

21 травня 2021 року слідчі ДБР повідомили колишньому військовому начальнику про підозру у недбалому ставленні до військової службової, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Читайте: За фактами "Великого будівництва" доріг розпочато кримінальне провадження, - Венедіктова

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюються обставини можливої недбалості інших службових осіб одного із територіальних управлінь Міністерства оборони України.

За інформацією Офісу генпрокурора йдеться про підозру колишньому начальнику Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ. У травні 2021 р. прокурорами Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Об'єднаних сил в іншому кримінальному провадженні до суду направлено обвинувальний висновок щодо цього самого експосадовця за фактом розтрати понад 11 млн грн, виділених на будівництво казарм у м. Бахмут Донецької області (ч . 3 ст. 425 КК України).