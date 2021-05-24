УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15234 відвідувача онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж Агресія Росії проти України Силовики
2 849 13
Маріуполь (2820) Міноборони (5281) Правоохоронні органи (2660) будівництво (761) крадіжка (527) ДБР (2563)

Ексначальник Східного територіального КЕУ ЗСУ підозрюється в розтраті 11 млн грн на будівництві казарм у Маріуполі, - ДБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику одного з територіальних управлінь Міністерства оборони України, який допустив розкрадання державного майна на 11 млн гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Ексначальник Східного територіального КЕУ ЗСУ підозрюється в розтраті 11 млн грн на будівництві казарм у Маріуполі, - ДБР 01

Встановлено, що у 2018 році на тендері Міноборони з будівництва казарм у Маріуполі перемогла приватна фірма, яку очолював підприємець з Одеси. Після укладення відповідних договорів, він почав реалізовувати схему із заволодіння державними коштами під час будівництва. Компанія-переможець та інші учасники оборудки складали та видавали для оплати Міноборони завідомо неправдиві облікові документи.

Ексначальник Східного територіального КЕУ ЗСУ підозрюється в розтраті 11 млн грн на будівництві казарм у Маріуполі, - ДБР 02

Слідством задокументовано понад 10 фактів завищення обсягів фактично виконаних будівельних робіт у звітності та бухгалтерських документах, а також вартості використаних під час будівництва матеріалів. У документах до оплати були вказані відомості щодо робіт та використаних під час будівництва матеріалів, які фактично не виконувались та не використовувались.

Ексначальник Східного територіального КЕУ ЗСУ підозрюється в розтраті 11 млн грн на будівництві казарм у Маріуполі, - ДБР 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екскерівник столичного КП вкрав з бюджету понад 600 тис. грн, - СБУ

Ексначальник Східного територіального КЕУ ЗСУ підозрюється в розтраті 11 млн грн на будівництві казарм у Маріуполі, - ДБР 04

Посадовець не перевірив обсяги виконаних робіт та їх вартість і підписав акти приймання та довідки про вартість будівництва казарм у Маріуполі.

Внаслідок недбалості військового, у період з вересня 2018 року по червень 2019 року члени злочинної групи заволоділи близько 11 млн грн державних коштів.

25 лютого 2021 року трьом членам злочинної групи повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах, а також у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України).

21 травня 2021 року слідчі ДБР повідомили колишньому військовому начальнику про підозру у недбалому ставленні до військової службової, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Читайте: За фактами "Великого будівництва" доріг розпочато кримінальне провадження, - Венедіктова

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюються обставини можливої недбалості інших службових осіб одного із територіальних управлінь Міністерства оборони України.

За інформацією Офісу генпрокурора йдеться про підозру колишньому начальнику Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ. У травні 2021 р. прокурорами Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Об'єднаних сил в іншому кримінальному провадженні до суду направлено обвинувальний висновок щодо цього самого експосадовця за фактом розтрати понад 11 млн грн, виділених на будівництво казарм у м. Бахмут Донецької області (ч . 3 ст. 425 КК України).

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
по законам военного времени расстрелять суку...
показати весь коментар
24.05.2021 18:38
+4
На кол пи...аса !
показати весь коментар
24.05.2021 18:40
+3
73% зесвинарчуков на крови зебарыжат.(
показати весь коментар
24.05.2021 18:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
по законам военного времени расстрелять суку...
показати весь коментар
24.05.2021 18:38 Відповісти
На кол пи...аса !
показати весь коментар
24.05.2021 18:40 Відповісти
Хотя бы не начали расстреливать насмерть за воровство народных денег..
показати весь коментар
24.05.2021 18:42 Відповісти
Помпезно...
показати весь коментар
24.05.2021 18:43 Відповісти
73% зесвинарчуков на крови зебарыжат.(
показати весь коментар
24.05.2021 18:47 Відповісти
" Чиновник Минобороны не проверил объемы выполненных работ и их стоимость и подписал акты приемки и справки о стоимости строительства казарм в Мариуполе. Вследствие небрежности военного, в период с сентября 2018 года по июнь 2019 члены преступной группы завладели около 11 млн грн государственных средств" Серьезно ? Экс-начальник Восточного территориального КЭУ ВСУ подозревается в растрате 11 млн грн при строительстве казарм в Мариуполе, - ГБР - Цензор.НЕТ 237 Небрежности военного ., хоть кто-то понимает что такое подписать акт выполненных работ в государственной сфере... Не называйте это небрежностью... там "нормальная схема" работала...."Весна пройшла... Саджати будемо???
показати весь коментар
24.05.2021 18:51 Відповісти
и шо? Вон содержание дачи Зеленского за первый квартал 2021 года обошлась бюджету в 16,474 млн. гривен. Так кто вор?
показати весь коментар
24.05.2021 18:53 Відповісти
Не скули. каждый, кто проголосовал за зеленского, из 13,5 млн, скинулся по 1,20 грн в год.
показати весь коментар
24.05.2021 19:09 Відповісти
В квартал. Дурни всегда платят, это исторический факт. Ну а пока наслаждайся этим фактом.
показати весь коментар
24.05.2021 20:05 Відповісти
А "кортежи, дачи, льготы на ...й!" - это для избравших его лохов...хо-хо-хо
показати весь коментар
24.05.2021 20:25 Відповісти
Из начальников КЭО любого бери за жопу и не ошибешься
показати весь коментар
24.05.2021 18:54 Відповісти
велика недостройка
показати весь коментар
24.05.2021 19:26 Відповісти
И такие махинации у нас на каждом шагу! Украина не бедная, а разворованная страна!
показати весь коментар
24.05.2021 19:51 Відповісти
 
 