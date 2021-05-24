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Найманці РФ обстріляли з ПТРК "Фагот" житловий сектор селища Північне. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У зоні проведення операції Об'єднаних сил найманці РФ обстріляли з ПТРК "Фагот" селище міського типу Північне.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук 10-ї ОГШБр.

Найманці РФ обстріляли з ПТРК Фагот житловий сектор селища Північне 01

"З терикону шахти 6/7 у Горлівці, який перетворили на військову споруду російсько-окупаційні війська, божевільний розрахунок ПТРК "Фагот" пустив 2 ракети", - сказано в повідомленні.

Найманці РФ обстріляли з ПТРК Фагот житловий сектор селища Північне 02
Найманці РФ обстріляли з ПТРК Фагот житловий сектор селища Північне 03

Дивіться також: Жителю обстріляного вранці найманцями РФ будинку в Пісках Василю Бурмістрову вдалося врятуватися, бо він вийшов подивитися, куди влучив перший снаряд. ВIДЕО

Найманці РФ обстріляли з ПТРК Фагот житловий сектор селища Північне 04

Перша ракета потрапила на територію гаражного кооперативу, інша - на одну з вулиць, поряд із житловим будинком.

Найманці РФ обстріляли з ПТРК Фагот житловий сектор селища Північне 05

Найманці РФ обстріляли з ПТРК Фагот житловий сектор селища Північне 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терористи обстріляли приватний сектор Пісків: міною зруйнований житловий будинок, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Найманці РФ обстріляли з ПТРК Фагот житловий сектор селища Північне 07

Обійшлося без жертв. Обстрілом зіпсовано майно приватного домоволодіння - вибито шибки, розбито паркан, пошкоджено двері гаража.
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шо местные сказали?
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24.05.2021 23:12 Відповісти
шо это всё укропы виноваты. Не станут же признаваться хотя бы себе, что сильно напортачили в 2014-м.
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25.05.2021 00:20 Відповісти
Это похоже на купание в ванне из шампанского...
Один выстрел ПТРК Фагот, это Toyota Corolla Live!
Новенькая, с автосалона.
Никакого практического смысла обстреливать зачуханое село из ПТРК нет, хватило бы заурядного миномета.
Зато это отлично показывает уровень нашего противника: вооруженные обезьяны.
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24.05.2021 23:14 Відповісти
Они в ЖБД спишут всё на негров в Абрамсе и литовскими снайпершами на броне, которых они обстреливали. Их потом, как хероев, ещё по телевизеру местному показывать будут. Спасли типа и защитили.
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25.05.2021 00:22 Відповісти
хамас - к луке не ходи...
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24.05.2021 23:15 Відповісти
Ракета не имеющая Аналога , - летает куда хочет и делает что хочет как и ее недоумки.
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24.05.2021 23:21 Відповісти
за то местные и голосовали в 2014 -м,
за то они радёмые и под танки бросались,
чтоб- "фашизм" не прашёл...
а фашизм прашёл...
и даже на террикон залез
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25.05.2021 00:06 Відповісти
им тоже надо получать боевые...бабульки не пахнут
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25.05.2021 06:57 Відповісти
 
 