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Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Останнім часом, нехтуючи вимогами Міжнародного гуманітарного права, проросійські найманці вдаються до відвертих обстрілів цивільної інфраструктури населених пунктів, розташованих вздовж лінії зіткнення на підконтрольній уряду України території.

Черговий злочин проти мирних мешканців було зафіксовано 24 травня о 18:15, коли окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Наголошується, що обстріл було здійснено з передмістя Горлівки – шахти 6,7. У цьому районі з середини травня діють гарантії безпеки на проведення ремонтно-відновлювальних робіт по обидва боки лінії розмежування.

"Зазначені дії окупантів спрямовані на провокування підрозділів Збройних Сил України відкрити вогонь у відповідь з подальшим їх звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню саме в районі, де діють дзеркальні гарантії на безпечне проведення робіт. Внаслідок обстрілу одна з ракет влучила у гаражний кооператив "Північний", друга – в житловий будинок, що в населеному пункті Північне. На щастя, внаслідок обстрілу ніхто з мешканців не постраждав, однак домогосподарства зазнали серйозних пошкоджень", - підкреслюють в ООС.

Також повідомляється, що маркування на залишках ракет вказує, що ці боєприпаси російського виробництва та підтверджує безпосередню участь Російської Федерації у розв'язуванні агресії та вчиненні злочинів проти людяності в Україні.

Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів 01
Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів 02
Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів 03
Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів 04
Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів 05
Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів 06
Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів 07
Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів 08
Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів 09
Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів 10
Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів 11
Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів 12
Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів 13

Також дивіться: Найманці РФ обстріляли з ПТРК "Фагот" житловий сектор селища Північне. ФОТОрепортаж

"Українська сторона СЦКК оперативно верифікувала обстріл і за допомогою встановленого координаційного механізму повідомила СММ ОБСЄ. Вчергове наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов'язання щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в межах Тристоронньої контактної групи", - додали в ООС.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
ну а чьи боеприпасы еще могут быть ? донбасята что ли начали изготовлять ракеты ?
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25.05.2021 09:36
+9
Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів - Цензор.НЕТ 6577.
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25.05.2021 09:52
+7
"Ракети ХАМАС", такі ж "хамасовські", як "французи" з "рязанським" акцентом, під Гвадалахарою в 1936 році... Ті ракети клепають в Росії, ставлять арабські букви, вантажать на судна під "нейтральними" прапорами, і везуть в Газу..... "хамасовці", в кращому випадку, можуть стабілізатори приклепать, щоб ракети, при перевезенні на кораблях, менше займали місця в упаковках...
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25.05.2021 09:52
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ну а чьи боеприпасы еще могут быть ? донбасята что ли начали изготовлять ракеты ?
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25.05.2021 09:36 Відповісти
Так и пишут, что российские, к чему это ваши "ну а чьи ещё?". Каждое российское преступление должно быть задокументировано с пруфами, трибунал над гебней впереди.
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25.05.2021 10:24 Відповісти
А яке ж там може бути маркування, не виробництва ж ХАМАС!
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25.05.2021 09:37 Відповісти
"Ракети ХАМАС", такі ж "хамасовські", як "французи" з "рязанським" акцентом, під Гвадалахарою в 1936 році... Ті ракети клепають в Росії, ставлять арабські букви, вантажать на судна під "нейтральними" прапорами, і везуть в Газу..... "хамасовці", в кращому випадку, можуть стабілізатори приклепать, щоб ракети, при перевезенні на кораблях, менше займали місця в упаковках...
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25.05.2021 09:52 Відповісти
І більш вірогідно, що "хамасовці" розплачуються за них за рахунок допомоги світових організацій.
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25.05.2021 12:04 Відповісти
А ти сумнівався? Коли Ізраїль пішов назустріч палестинцям і вивів усіх євреїв зі "спірних" територій сектора Газа, там залишилося все цілим - житло, інфраструктура, підприємства... За роки після того ці "мавпи з "калашами" угробили все!!! Дійшло до того, що вантажівки з овочами, які везли туди, з території Їзраїлю, обкладалися спеціальним "податком", що йшов на користь саме ХАМАС!!! Нічого побудовано не було, а те, що створили євреї, "добивається" "до ручки"... Крим-2...
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25.05.2021 12:23 Відповісти
ХАМАС зара на таракана працюють, їм не до лугандонців Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів - Цензор.НЕТ 5921
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25.05.2021 09:57 Відповісти
ХАМАС уже официально заявил, что с тараканом не имеет отношений)) трёхпроцентный сам себе сообщение о минировании заслал)
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25.05.2021 10:20 Відповісти
Ви сьогодні мабуть не в гуморі?... Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів - Цензор.НЕТ 371
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25.05.2021 10:49 Відповісти
Якби ще в статті було пояснення, ЩО САМЕ означають цифри маркування... Я-то, розумію, що це номер заводу(по ньому можна визначить його дислокацію), і партія ***********(може вказуваться рік випуску, але не завжди - тоді визначають рік випуску по номеру партії), однак, основна маса читачів цього не знають... Невже "писарчуку" ліньки звернуться до "**************", чи до тих, хто йому давав інформацію та фото?
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25.05.2021 09:41 Відповісти
https://c.radikal.ru/c00/2105/26/4d352d96ee95.jpg
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25.05.2021 14:25 Відповісти
Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів - Цензор.НЕТ 2038
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25.05.2021 14:27 Відповісти
Так чому я, чи хтось інший, повинен "колупаться", щоб це встановить, якщо це робота того, хто пише статтю? Чи це - "лекция для колхозников", як в анекдоті про три скелети Олександра Македонського?...
Тоді-б, не писали - Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів - Цензор.НЕТ 7455
bios22

а что, их могли например с марса подвезти ?
25.05.2021 09:44


Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів - Цензор.НЕТ 7455 Vladimir T fd7dc273

Увы, но "мы это точно знаем", "мы в этом уверены" не являются доказательствами. У РФ позиция стандартная: 1. Все из СССР 2. РФ поставляет боеприпасы во много стран в мире. Докажите, что именно РФ поставила в ОРДЛО именно эти боеприпасы.
Считаю, что только военнослужащие регулярных войск РФ (которых в ОРДЛО около 3 000), взятые в плен, могут своими показаниями на публичных и открытых судах, разрушить этот "доказательный тупик". Европа (и США) не смогут проигнорировать (высказать "глубокую озабоченность") показания пары десятков военных РФ, подтверждающих факты и участия РФ в войне и поставки вооружения и боеприпасов.
Большой привет ГРУ Украины и договорным обменам.
25.05.2021 11:07
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25.05.2021 14:58 Відповісти
а что, их могли например с марса подвезти ?
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25.05.2021 09:44 Відповісти
Росія і самі "ОРДЛОвці" "гімно їдять", доводячи, що зброя і ********** на Донбасі - відібрані ними у "хахлов" та "викопані" в шахтах... А маркування дає не тільки місце розташування заводу, але й рік випуску та дані про можливу реалізацію частини *********** партії за кордон...
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25.05.2021 10:03 Відповісти
В суде такая чухня про марс не прокатит, в суде нужны фотофакты, для этого и фиксируется.
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25.05.2021 10:21 Відповісти
Причому тут мирна росія, просто "повстанці" купили їх у воєнторзі, які відкриті в Україні на кожному куті. А ще у кожгій шахьі є такі боеприпаси і навіть танки. А росіяни - сама мирна нація, якби не вони, то вже весь свій перестриляв один одного. А якщо насправді, то якби не вони, то свій давно жив би в мирі і злагоді.
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25.05.2021 09:51 Відповісти
Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів - Цензор.НЕТ 6577.
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25.05.2021 09:52 Відповісти
Ну збирають всяку гнидоту як жЮля...
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25.05.2021 09:58 Відповісти
Увы, но "мы это точно знаем", "мы в этом уверены" не являются доказательствами. У РФ позиция стандартная: 1. Все из СССР 2. РФ поставляет боеприпасы во много стран в мире. Докажите, что именно РФ поставила в ОРДЛО именно эти боеприпасы.
Считаю, что только военнослужащие регулярных войск РФ (которых в ОРДЛО около 3 000), взятые в плен, могут своими показаниями на публичных и открытых судах, разрушить этот "доказательный тупик". Европа (и США) не смогут проигнорировать (высказать "глубокую озабоченность") показания пары десятков военных РФ, подтверждающих факты и участия РФ в войне и поставки вооружения и боеприпасов.

Большой привет ГРУ Украины и договорным обменам.
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25.05.2021 11:07 Відповісти
Етаваніможетбить! Вифсеврете! Мивамніверім! Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів - Цензор.НЕТ 1290
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25.05.2021 11:56 Відповісти
 
 