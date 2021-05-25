Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів. ФОТОрепортаж

Останнім часом, нехтуючи вимогами Міжнародного гуманітарного права, проросійські найманці вдаються до відвертих обстрілів цивільної інфраструктури населених пунктів, розташованих вздовж лінії зіткнення на підконтрольній уряду України території.

Черговий злочин проти мирних мешканців було зафіксовано 24 травня о 18:15, коли окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Наголошується, що обстріл було здійснено з передмістя Горлівки – шахти 6,7. У цьому районі з середини травня діють гарантії безпеки на проведення ремонтно-відновлювальних робіт по обидва боки лінії розмежування.

"Зазначені дії окупантів спрямовані на провокування підрозділів Збройних Сил України відкрити вогонь у відповідь з подальшим їх звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню саме в районі, де діють дзеркальні гарантії на безпечне проведення робіт. Внаслідок обстрілу одна з ракет влучила у гаражний кооператив "Північний", друга – в житловий будинок, що в населеному пункті Північне. На щастя, внаслідок обстрілу ніхто з мешканців не постраждав, однак домогосподарства зазнали серйозних пошкоджень", - підкреслюють в ООС.

Також повідомляється, що маркування на залишках ракет вказує, що ці боєприпаси російського виробництва та підтверджує безпосередню участь Російської Федерації у розв'язуванні агресії та вчиненні злочинів проти людяності в Україні.



























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"Українська сторона СЦКК оперативно верифікувала обстріл і за допомогою встановленого координаційного механізму повідомила СММ ОБСЄ. Вчергове наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов'язання щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в межах Тристоронньої контактної групи", - додали в ООС.