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Арсенал боєприпасів виявили в одній з дренажних систем на столичному Печерську, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України виявила схрон зброї і боєприпасів в Печерському районі столиці. Засоби ураження були приховані в одній з дренажно-штольневих систем міста, яка належить до об'єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Правоохоронці вилучили зі схованки:

  • протитанковий гранатомет РПГ-22;
  • автомат АКМ-74;
  • 4 тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг;
  • майже 1 кг пластиду;
  • 6 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами до них;
  • 5 споряджених магазинів до автомата;
  • 320 набоїв калібру 5,45x39 мм.

Наразі у межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, які облаштували схрон.

Також дивіться: Схрон із вибухівкою і боєприпасами виявлено в Донецькій області, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Арсенал боєприпасів виявили в одній з дренажних систем на столичному Печерську, - СБУ 01
Арсенал боєприпасів виявили в одній з дренажних систем на столичному Печерську, - СБУ 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
пофоткали, несите назад, в оружейку.
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25.05.2021 10:38
+6
та треба якось погони заробляти. по черзі цей арсенал знаходять
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25.05.2021 10:42
+4
Мабуть ще надюха з рубаном прєпрятала... Арсенал боєприпасів виявили в одній з дренажних систем на столичному Печерську, - СБУ - Цензор.НЕТ 8203
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25.05.2021 10:57
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пофоткали, несите назад, в оружейку.
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25.05.2021 10:38 Відповісти
Схрон смєтунів. Нє?
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25.05.2021 10:40 Відповісти
та треба якось погони заробляти. по черзі цей арсенал знаходять
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25.05.2021 10:42 Відповісти
НЗ на всякий случай , - Экипировка одного Бойца.
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25.05.2021 10:41 Відповісти
нз - неприкосновенныій запас) и относится может к чему угодно.
хоть к конфете в кармане шорт
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25.05.2021 10:43 Відповісти
сори. понял не правильно. )
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25.05.2021 10:56 Відповісти
похоже кто-то из атошников припрятал, по привычке.

трудно после войны отвыкнуть иметь запасы на крайняк.
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25.05.2021 10:52 Відповісти
Эхо войны
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25.05.2021 10:44 Відповісти
Подобрано не плохо. Много можно на пару с кем то пошуметь. Тут одно чуть возможно. Либо для карьеры нашли, либо и правда спрятано с отсрочкой действия. Но с учётом места тайника---найти можно и не слишком сложно будет. Специфичное слишком место. Отнести или забрать можно тому кто там бывает часто.
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25.05.2021 10:50 Відповісти
Фильмов американских насмотрятся, вот и мутят Арсенал боєприпасів виявили в одній з дренажних систем на столичному Печерську, - СБУ - Цензор.НЕТ 3665
P.S. Сколько еще районов столицы не исследовано Арсенал боєприпасів виявили в одній з дренажних систем на столичному Печерську, - СБУ - Цензор.НЕТ 4402
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25.05.2021 10:50 Відповісти
Мабуть ще надюха з рубаном прєпрятала... Арсенал боєприпасів виявили в одній з дренажних систем на столичному Печерську, - СБУ - Цензор.НЕТ 8203
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25.05.2021 10:57 Відповісти
Старий пес гавкає на горобців, щоб показати хазяїну, що ще потрібний. )))
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25.05.2021 11:11 Відповісти
Пубертат с комрадом совсем рехнулись уже ... Арсенал боєприпасів виявили в одній з дренажних систем на столичному Печерську, - СБУ - Цензор.НЕТ 9512
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25.05.2021 11:31 Відповісти
Сам п'ю, сам гуляю,
Сам знаходжу, сам ховаю.
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25.05.2021 11:41 Відповісти
Странно что бинокль там прятали, его ведь можно и дома на видном месте держать. Дымовую шашку без проблем в гараже содержать и тоже никакого криминала. Возможно просто постановка и иммитация в стиле квартальных
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25.05.2021 12:26 Відповісти
 
 