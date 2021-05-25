Арсенал боєприпасів виявили в одній з дренажних систем на столичному Печерську, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України виявила схрон зброї і боєприпасів в Печерському районі столиці. Засоби ураження були приховані в одній з дренажно-штольневих систем міста, яка належить до об'єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Правоохоронці вилучили зі схованки:

протитанковий гранатомет РПГ-22;

автомат АКМ-74;

4 тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг;

майже 1 кг пластиду;

6 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами до них;

5 споряджених магазинів до автомата;

320 набоїв калібру 5,45x39 мм.

Наразі у межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, які облаштували схрон.

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