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Мерія Вільнюса замінила прапор міста на біло-червоно-білий. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

Мерія Вільнюса біля свого будинку замінила прапор міста на біло-червоно-білий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на gazetaby.

Біля мерії Вільнюса замість прапора міста майорить біло-червоно-білий прапор.

Мерія Вільнюса замінила прапор міста на біло-червоно-білий 01

Напередодні в Латвії, де проходить чемпіонат світу з хокею, мер Риги Мартиньш Стакіс разом з міністром закордонних справ країни Едгарсом Рінкевичсом замінили червоно-зелений прапор на біло-червоно-білий з Погонею.

Мер Риги зазначив, що прапор, що символізує режим, який здійснює репресії проти мирних громадян, недоречний у міському середовищі.

"Біло-червоно-білий прапор символізує солідарність Риги з білоруським народом і всіма репресованими людьми в Білорусі. Свободу Білорусі!", - заявив мер.

Також читайте: У Білорусі розповіли свою версію посадки літака "Ryanair" у Мінську: продовжують наполягати на повідомленні про бомбу і добровільному рішенні екіпажу

Як повідомлялося, Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у вівторок, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося, "державним викраденням літака".

Влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що було отримано електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком Ryanair.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Очень достойно. Респект.
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25.05.2021 11:29
+11
Що значить країна в НАТО. А наші базіки --вороги навіть агресора і ворога України бояться назвати своїм іменем.
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25.05.2021 11:31
+9
Vsio verno zdelali kak polozeno
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25.05.2021 11:44
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Очень достойно. Респект.
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25.05.2021 11:29 Відповісти
Видео момента:
https://www.youtube.com/watch?v=z2sFo9aWOTI
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25.05.2021 12:12 Відповісти
А чем ответит наш гидрант, скорее никак. Он и в глазах луки захочет что то подсмотреть.
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25.05.2021 11:31 Відповісти
Этот вопрос к мэрии Киева.
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25.05.2021 11:36 Відповісти
Що значить країна в НАТО. А наші базіки --вороги навіть агресора і ворога України бояться назвати своїм іменем.
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25.05.2021 11:31 Відповісти
если клоун ***** назовёт убийцей то запретят в ********** просмотр 95-го шапито, только бизнес ничего личного.
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25.05.2021 11:42 Відповісти
"По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
- пилоты обкакались! Надо было продолжать лететь в Вильнюс...
Никто бы их не сбивал Мэрия Вильнюса заменила флаг города на бело-красно-белый - Цензор.НЕТ 3966
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25.05.2021 11:36 Відповісти
Вы такая умная как моя жена потом.
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25.05.2021 11:50 Відповісти
Вы ТАКОЙ говорун, как мой муж утром
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25.05.2021 11:55 Відповісти
У вас проблемы с мужем? Теперь понятно, откуда столько желчи
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25.05.2021 11:56 Відповісти
... мне льстит, что Вы ТАК много и внимательно следите за моей эпистолярной деятельностью Мерія Вільнюса замінила прапор міста на біло-червоно-білий - Цензор.НЕТ 7381
Теперь понятно, КАК не ЧАСТО Вы общаетесь с женщинами Мерія Вільнюса замінила прапор міста на біло-червоно-білий - Цензор.НЕТ 5426
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25.05.2021 12:04 Відповісти
"КАК не ЧАСТО Вы общаетесь с женщинами"
а вы тут при чём? Вы ж не женщина а троль
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25.05.2021 12:06 Відповісти
мда....
Вокруг полно тролей... Все троли... По этому и Ваши ночи с Дуней Кулаковой...
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25.05.2021 12:09 Відповісти
Не проецируйте на меня свои фантазии
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25.05.2021 12:10 Відповісти
ой не могу не проецировать!
просто нету мочи терпеть Ваше отсутствие Мерія Вільнюса замінила прапор міста на біло-червоно-білий - Цензор.НЕТ 80
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25.05.2021 12:14 Відповісти
И кто вы после этого? Как мне теперь с этим жить?
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25.05.2021 12:39 Відповісти
по заповедям жить...
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25.05.2021 12:42 Відповісти
Заратустры?
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25.05.2021 12:44 Відповісти
- Хрущёва...
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25.05.2021 12:49 Відповісти
Гудеть над вишнями?
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25.05.2021 13:19 Відповісти
Мерія Вільнюса замінила прапор міста на біло-червоно-білий - Цензор.НЕТ 5732
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25.05.2021 14:12 Відповісти
Vsio verno zdelali kak polozeno
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25.05.2021 11:44 Відповісти
А як же наш Дніпровський любітєль-хам мінять флаги? Чи він тільки ізраїльський міняє?
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25.05.2021 12:15 Відповісти
Накануне в Латвии, где проходит чемпионат мира по хоккею, мэр Риги Мартыньш Стакис вместе с министром иностранных дел страны Эдгарсом Ринкевичсом заменили красно-зеленый флаг на бело-красно-белый с Погоней.

Цей міністр іноземних справ, доречі, відкритий гомосексуаліст.
Источник: https://censor.net/ru/p3267298
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25.05.2021 12:17 Відповісти
Майже Чайковський, може ще гімн для мокшан напише.
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25.05.2021 14:16 Відповісти
Те що, Чайковський - нетрадиціонал - міф. нема жодних доказів. Це я так, ремарочка....
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25.05.2021 14:19 Відповісти
Докази це що, сперма Чайковського в сраці Леніна, тоді і Гітлер це просто художник, нема його ДНК на жодноиу трупі.
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25.05.2021 14:33 Відповісти
бульбо червь снова будет высылать посольство... уже Литвы...
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25.05.2021 12:51 Відповісти
В даному випадку - може і ні. Тут вчинили наругу не над Стягом Білорусі, а над власним міським...
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25.05.2021 17:05 Відповісти
яка наруга? це солыдарнысть з антитараканячими людьми. з нормальними білорусами.
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25.05.2021 17:23 Відповісти
Вислати з Мінську всі посольства, крім динирійцев і північнокорейців, на ровному місці Лука знайшов собі пригод.
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25.05.2021 14:14 Відповісти
 
 