Мерія Вільнюса замінила прапор міста на біло-червоно-білий. ФОТО

Мерія Вільнюса біля свого будинку замінила прапор міста на біло-червоно-білий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на gazetaby.

Біля мерії Вільнюса замість прапора міста майорить біло-червоно-білий прапор.

Напередодні в Латвії, де проходить чемпіонат світу з хокею, мер Риги Мартиньш Стакіс разом з міністром закордонних справ країни Едгарсом Рінкевичсом замінили червоно-зелений прапор на біло-червоно-білий з Погонею.

Мер Риги зазначив, що прапор, що символізує режим, який здійснює репресії проти мирних громадян, недоречний у міському середовищі.

"Біло-червоно-білий прапор символізує солідарність Риги з білоруським народом і всіма репресованими людьми в Білорусі. Свободу Білорусі!", - заявив мер.

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Як повідомлялося, Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у вівторок, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося, "державним викраденням літака".

Влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що було отримано електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком Ryanair.