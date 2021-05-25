УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16048 відвідувачів онлайн
Новини Фото Події
4 958 5
Вірменія (658) затримання (4145) Закарпаття (1581) санкції (6845) РНБО (1717) міграція (164)

Громадянина Вірменії із санкційного списку РНБО затримано в Ужгороді. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

24 травня в Ужгороді затримано громадянина Вірменії, який входить до санкційного списку РНБО під номером 600.

Про це йдеться в повідомленні Державної міграційної служби Закарпатської області в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"На виконання рішення РНБО від 14 травня 2021 року міграційники Закарпаття спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області, Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України виявили в Ужгороді громадянина Вірменії, який входить до санкційного списку осіб під номером 600. Щойно Головним управлінням ДМС краю іноземцю скасовано посвідку на тимчасове проживання та ухвалюється рішення про примусове повернення з України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: До "санкційних списків РНБО" потрапили наші брати-чеченці з добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура. Це спецоперація РФ, - Ярош

Згідно з інформацією міграційників, дії цієї особи становлять загрозу національній безпеці України, безпеці громадського порядку, що є необхідним для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України.

Громадянина Вірменії із санкційного списку РНБО затримано в Ужгороді 01
Громадянина Вірменії із санкційного списку РНБО затримано в Ужгороді 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО готує санкції проти земельних махінаторів, - міністр агрополітики Лещенко

Нагадаємо, 21 травня 2021 року президент Володимир Зеленський своїм указом затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій, як розповів сам Зеленський, проти ватажків терористів, ворів у законі та іноземних кримінальних авторитетів. У списку фізичних осіб, щодо яких запроваджуються санкції, - 674 особи.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ара, эта гинацит!..
показати весь коментар
25.05.2021 11:50 Відповісти
аваков?
показати весь коментар
25.05.2021 12:13 Відповісти
В засрашке места для армяшек уже закончились?с этой хитрой страной нужно вводить визовый режим.
показати весь коментар
25.05.2021 12:17 Відповісти
их тут, в Украине, отличающихся немотивированной наглостью, в каждом городе аж за гланды.. Гражданин Армении из санкционного списка СНБО задержан в Ужгороде - Цензор.НЕТ 131..
показати весь коментар
25.05.2021 12:19 Відповісти
Список це добре. В Україні має бути закон, за яким, особа, яка має вид на проживання і вчиняє умисний злочин, автоматично депортується (після відбування покарання звісно)
показати весь коментар
25.05.2021 13:23 Відповісти
 
 