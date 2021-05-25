Громадянина Вірменії із санкційного списку РНБО затримано в Ужгороді. ФОТО

24 травня в Ужгороді затримано громадянина Вірменії, який входить до санкційного списку РНБО під номером 600.

Про це йдеться в повідомленні Державної міграційної служби Закарпатської області в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"На виконання рішення РНБО від 14 травня 2021 року міграційники Закарпаття спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області, Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України виявили в Ужгороді громадянина Вірменії, який входить до санкційного списку осіб під номером 600. Щойно Головним управлінням ДМС краю іноземцю скасовано посвідку на тимчасове проживання та ухвалюється рішення про примусове повернення з України", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з інформацією міграційників, дії цієї особи становлять загрозу національній безпеці України, безпеці громадського порядку, що є необхідним для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України.





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Нагадаємо, 21 травня 2021 року президент Володимир Зеленський своїм указом затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій, як розповів сам Зеленський, проти ватажків терористів, ворів у законі та іноземних кримінальних авторитетів. У списку фізичних осіб, щодо яких запроваджуються санкції, - 674 особи.