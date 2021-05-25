УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16174 відвідувача онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж Хабарники
4 304 5
хабар (3992) Львів (2080) Нацполіція (13929) ДБР (2565)

У Львові на отриманні 2 тисяч доларів хабаря попалися заступник начальника кримінальної поліції та опер, - ДБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Львові працівники ДБР затримали заступника начальника відділу кримінальної поліції і оперуповноваженого цього ж відділу Управління поліції ГУ ПП у Львівській області під час отримання хабаря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідчі територіального управління ДБР у місті Львові встановили, що працівники поліції вимагали 2 тис. доларів США у підозрюваного. За ці гроші вони обіцяли не передавати додаткові матеріали у справі щодо крадіжок до слідчого відділення поліції.

У Львові на отриманні 2 тисяч доларів хабаря попалися заступник начальника кримінальної поліції та опер, - ДБР 01

Також, вони обіцяли вплинути на прокурора аби підозрюваний отримав вирок без позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру.

Читайте також: На Херсонщині під час отримання 14 тис. грн хабаря затримано поліцейського і військовослужбовця ВСП, - прокуратура. ФОТО

Кваліфікація кримінального правопорушення: вимагання та одержання неправомірної вигоди - ч. 3 ст. 368 КК України.

У Львові на отриманні 2 тисяч доларів хабаря попалися заступник начальника кримінальної поліції та опер, - ДБР 02

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура, оперативний супровід — УСБУ у Львівській області.

У Львові на отриманні 2 тисяч доларів хабаря попалися заступник начальника кримінальної поліції та опер, - ДБР 03
У Львові на отриманні 2 тисяч доларів хабаря попалися заступник начальника кримінальної поліції та опер, - ДБР 04
Фото: сайт ГБР

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наверное не местные. Во Львове на получении 2 тысяч долларов взятки попались замначальника криминальной полиции и опер, - ГБР - Цензор.НЕТ 2626
показати весь коментар
25.05.2021 12:17 Відповісти
уже достали этой писаниной о задержаниях... когда будете писать о наказании..???
показати весь коментар
25.05.2021 12:24 Відповісти
И шо? Уже извинились?
показати весь коментар
25.05.2021 12:34 Відповісти
Мусора мусористые, грязь помойная)
Ничего не меняется)))
Не зря говорили ещё при совке что, мусорня отдельный животный мир, не имеющий ничего общего с сапиенсами.
показати весь коментар
25.05.2021 12:38 Відповісти
який аваков - така і його банда
показати весь коментар
25.05.2021 12:45 Відповісти
 
 