СБУ провела масштабні антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря. ФОТОрепортаж

В Одеській області співробітники Служби безпеки України провели масштабні антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Управління СБУ в Одеській області.

Зазначається, що метою тренувань стало вдосконалення міжвідомчої взаємодії під час проведення антитерористичної операції на об'єктах підвищеної небезпеки та транспортної інфраструктури.

"За легендою навчань, декілька "диверсійних груп" намагалися здійснити теракти на території Одеського припортового заводу та морського порту Південний. Ще одна група озброєних "терористів" захопила вантажне судно. При цьому "зловмисники" захопили у "заручники" екіпаж судна і висунули вимоги", - йдеться в повідомленні.

Антитерористична операція на захопленому терористами судні проходила у кілька етапів: після завершення переговорів розпочалася активна фаза. Силами штурмових груп спецпідрозділу СБУ "Альфа" проведено навчальну операцію з нейтралізації диверсантів і звільнення "заручників". Учасники навчань поетапно відпрацювали комплекс спільних дій для виявлення та локалізації зловмисників, звільнення заручників і ліквідації потенційних наслідків надзвичайних ситуацій.

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За підсумками навчань розроблено рекомендації щодо вдосконалення алгоритму дій підрозділів, задіяних в антитерористичних заходах. Зазначається, що регулярне проведення таких навчань дозволяє суб'єктам боротьби з тероризмом посилити ефективність спільних дій під час проведення відповідних операцій.

Зі свого боку начальник Управління СБУ в Одеській області Віктор Доровський зазначив, що навчально-бойові завдання були виконані на доволі високому рівні.

Заходи відбулися в умовах, максимально наближених до реальних, у тому числі у нічний час і складних погодних умовах. У навчаннях взяли участь підрозділи СБУ, Держприкордонслужби, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Збройних Сил України, Національної гвардії, Морської пошуково-рятувальної служби, Адміністрації морських портів України та Одеського припортового заводу, а також представники органів місцевої влади.