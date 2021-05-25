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СБУ провела масштабні антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

В Одеській області співробітники Служби безпеки України провели масштабні антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Управління СБУ в Одеській області.

Зазначається, що метою тренувань стало вдосконалення міжвідомчої взаємодії під час проведення антитерористичної операції на об'єктах підвищеної небезпеки та транспортної інфраструктури.

"За легендою навчань, декілька "диверсійних груп" намагалися здійснити теракти на території Одеського припортового заводу та морського порту Південний. Ще одна група озброєних "терористів" захопила вантажне судно. При цьому "зловмисники" захопили у "заручники" екіпаж судна і висунули вимоги", - йдеться в повідомленні.

Антитерористична операція на захопленому терористами судні проходила у кілька етапів: після завершення переговорів розпочалася активна фаза. Силами штурмових груп спецпідрозділу СБУ "Альфа" проведено навчальну операцію з нейтралізації диверсантів і звільнення "заручників". Учасники навчань поетапно відпрацювали комплекс спільних дій для виявлення та локалізації зловмисників, звільнення заручників і ліквідації потенційних наслідків надзвичайних ситуацій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поблизу Одеси відбулись антитерористичні навчання. ФОТОрепортаж

СБУ провела масштабні антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря 01
СБУ провела масштабні антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря 02
СБУ провела масштабні антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря 03
СБУ провела масштабні антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря 04
СБУ провела масштабні антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря 05
СБУ провела масштабні антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря 06

За підсумками навчань розроблено рекомендації щодо вдосконалення алгоритму дій підрозділів, задіяних в антитерористичних заходах. Зазначається, що регулярне проведення таких навчань дозволяє суб'єктам боротьби з тероризмом посилити ефективність спільних дій під час проведення відповідних операцій.

Зі свого боку начальник Управління СБУ в Одеській області Віктор Доровський зазначив, що навчально-бойові завдання були виконані на доволі високому рівні.

Заходи відбулися в умовах, максимально наближених до реальних, у тому числі у нічний час і складних погодних умовах. У навчаннях взяли участь підрозділи СБУ, Держприкордонслужби, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Збройних Сил України, Національної гвардії, Морської пошуково-рятувальної служби, Адміністрації морських портів України та Одеського припортового заводу, а також представники органів місцевої влади.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
почему без огнемётов??? для той ваты, которой не дошло 2 мая 2014-го???
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25.05.2021 12:19
+3
Поступать с заплывшими кацпами так, как кацапы поступают с дельфинами в Украинском Крыму:

СБУ провела масштабные антитеррористические учения в акватории Черного моря - Цензор.НЕТ 1306
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25.05.2021 12:21
+3
Эти учения надо регулярно проводить возле офиса опзж ! А не лижбы где нибудь !
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25.05.2021 12:25
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почему без огнемётов??? для той ваты, которой не дошло 2 мая 2014-го???
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25.05.2021 12:19 Відповісти
Поступать с заплывшими кацпами так, как кацапы поступают с дельфинами в Украинском Крыму:

СБУ провела масштабные антитеррористические учения в акватории Черного моря - Цензор.НЕТ 1306
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25.05.2021 12:21 Відповісти
гордимся СБУ провела масштабные антитеррористические учения в акватории Черного моря - Цензор.НЕТ 6520
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25.05.2021 12:23 Відповісти
Эти учения надо регулярно проводить возле офиса опзж ! А не лижбы где нибудь !
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25.05.2021 12:25 Відповісти
Две надувные лодки, вертолет и десяток людей в камуфляже? В чем масштабность?
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25.05.2021 12:31 Відповісти
В освещении события в СМИ.
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25.05.2021 12:39 Відповісти
лодок-надувнушек две було - в этом и есть масштаб...ну и гвинтокрыл задействован, а это уже вообще если и не хай, то лакшери-класс...
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25.05.2021 13:34 Відповісти
Боритесь с фуфловыми справками от простуды. Вчера хорошо у вас получалось
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25.05.2021 12:55 Відповісти
кацапы небось от страха тряслись... СБУ провела масштабні антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря - Цензор.НЕТ 562
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25.05.2021 13:31 Відповісти
Хлопці не відволікайтеся на дурниці, розмитнення євроблях та інші схеми контрабанди та кришування не можуть проходити без пильного контролю. А ви дурницями якимись займаєтесь.....
показати весь коментар
25.05.2021 13:37 Відповісти
 
 