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Волинь (650) Нацполіція (13929) самогубство (489) стрілянина (1678)

Чоловік на Волині намагався отруїти газом і поранив з рушниці свого племінника, після чого вчинив самогубство. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Чоловік на Волині намагався вбити свого племінника, поранивши його з рушниці, а після - наклав на себе руки.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.

Приблизно о 3 години ночі до будинку свого племінника в селі Башлики приїхав чоловік. За допомогою гумового шланга, приєднаного до газового балону, чоловік намагався запустити газ у відкрите вікно будинку.

Мешканці будинку, почувши запах газу, вийшли на вулицю, де чоловік з незареєстрованої мисливської рушниці вистрілив у свого племінника, який зазнав поранення живота та руки. Постраждалого госпіталізували.

Далі зловмисник підпалив магазин, що належить співмешканці його племінника. Повернувшись додому чоловік вчинив самогубство, застрелившись із вищезгаданої рушниці. Поліцейські, прибувши додому до чоловіка, вилучили рушницю.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 15 і ч.2 ст. 115 КК (замах на вбивство).

У Департаменті комунікації обласної поліції повідомили, що 30-річний потерпілий перебуває в лікарні, загрози його життю немає. Стріляв у нього 65-річний чоловік.

Також читайте: Поліція затримала чоловіка, який поранив двох громадян Ізраїлю в Умані, ним виявився співвітчизник постраждалих

Чоловік на Волині намагався отруїти газом і поранив з рушниці свого племінника, після чого вчинив самогубство 01
Чоловік на Волині намагався отруїти газом і поранив з рушниці свого племінника, після чого вчинив самогубство 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Мужчина на Волыни ранил из ружья своего племянника и покончил с собой, - источник - Цензор.НЕТ 6122
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25.05.2021 12:22
+3
Той дядько вбив його батька, власного брата.
І ось ось мав отримати 12 років.
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25.05.2021 12:27
+2
із таким рівнем знань тобі, навіть, слюсарем працювати заборонив би...
ще газом отруїшся
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25.05.2021 14:09
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в 65 років у Польщі нема що робити
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25.05.2021 12:22 Відповісти
Для України тим паче дінозавр, чудом виживший.
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25.05.2021 12:24 Відповісти
він не отруїти газом прагнув, а підірвати ним
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25.05.2021 12:27 Відповісти
авжеж...

мужчина пытался запустить газ в открытое окно дома.
Жители дома, услышав запах газа, вышли на улицу...Источник: https://censor.net/ru/p3267316
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25.05.2021 12:37 Відповісти
Ото ж.
Не спеши с домыслами, читай первоисточник.
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25.05.2021 12:41 Відповісти
не довіряй заголовкам на цензорі...їх пишуть ті, хто мало знає про властивості газу
у самому ж тексті нема нічого про спробу отруєння...
газ вибухає від 3% до 18% об,єму простору при цьому залишається 80% повітря і ще далеко до отруєння...
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25.05.2021 12:49 Відповісти
Хорошо.
Буду только тебе доверять. Мужчина на Волыни пытался отравить газом и ранил из ружья своего племянника, после чего покончил с собой - Цензор.НЕТ 4750
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25.05.2021 12:52 Відповісти
авжеж..не пишуш ж заголовків
додам, пахне не газ, а ароматизатор, спеціально доданий для контролю з метою безпеки
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25.05.2021 12:56 Відповісти
Дружок, я работаю заместителем начальника газоспасательной службы.
Так что про пределы взрываемости газов, ПДК и одорант расскажи кому-нибудь другому. Чоловік на Волині намагався отруїти газом і поранив з рушниці свого племінника, після чого вчинив самогубство - Цензор.НЕТ 6945
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25.05.2021 13:39 Відповісти
із таким рівнем знань тобі, навіть, слюсарем працювати заборонив би...
ще газом отруїшся
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25.05.2021 14:09 Відповісти
Заборони. Чоловік на Волині намагався отруїти газом і поранив з рушниці свого племінника, після чого вчинив самогубство - Цензор.НЕТ 3505
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26.05.2021 09:52 Відповісти
Вы немного тормозите.
Названия статей меняются быстрее. Мужчина на Волыни пытался отравить газом и ранил из ружья своего племянника, после чего покончил с собой - Цензор.НЕТ 7910
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25.05.2021 12:32 Відповісти
Работа для пожилых людей в Польше. Мужчина на Волыни пытался отравить газом и ранил из ружья своего племянника, после чего покончил с собой - Цензор.НЕТ 5928
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25.05.2021 12:24 Відповісти
- племянник таскал вареники с его тарелки....
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25.05.2021 12:20 Відповісти
Мужчина на Волыни ранил из ружья своего племянника и покончил с собой, - источник - Цензор.НЕТ 6122
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25.05.2021 12:22 Відповісти
Мужчина на Волыни пытался отравить газом и ранил из ружья своего племянника, после чего покончил с собой - Цензор.НЕТ 3021
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25.05.2021 12:32 Відповісти
Традиции совка, заключающиеся в хроническом НЕ решении социальных и психологических проблем.
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25.05.2021 12:24 Відповісти
Ну да, розповіси нам як в США рішають психологічні проблеми Мужчина на Волыни пытался отравить газом и ранил из ружья своего племянника, после чего покончил с собой - Цензор.НЕТ 154
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25.05.2021 12:26 Відповісти
Как раз решают. Примерно так же, как и стоматологические. Посещение психолога (как и стоматолога) считается нормой, а не "крайним случаем".
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25.05.2021 12:34 Відповісти
Ога, судячи по статистиці колумбайнів, погано решають.
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25.05.2021 12:38 Відповісти
Посмотрите на цифры. Там 450 лямов народа. Если процент идиотов примерно одинаковый (хотя это немного не так), то в абсолютных цифрах идиотов там минимум в 10 раз больше.
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25.05.2021 12:43 Відповісти
Это, как раз, тоже результат попыток протолкнуть социалистическую идеологию, не свойственную США. Заметь - подобные инциденты происходят в ган-фри зонах. В любом другом месте этого практически не случается.
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25.05.2021 12:43 Відповісти
Я не можу бути впевненим в тім, що в одних зонах струляють більше, в других менше. Струляють всюди, будь то газончики Бєвєрлі Гілз, чи парадная бруклінської багатоповерхівки.
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25.05.2021 12:48 Відповісти
Потому ты и несёшь пургу, что ни в чём не уверен. А ты проверь Мужчина на Волыни пытался отравить газом и ранил из ружья своего племянника, после чего покончил с собой - Цензор.НЕТ 9603
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25.05.2021 12:49 Відповісти
Я і так знаю, що бути застреленим десь в кампусі середньо-статистичного американського університету значно більше, ніж в волинському селі.
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25.05.2021 12:52 Відповісти
Шо ж ты знаешь, если ни в чём не уверен? Давай статистику по кампусам и Волыни, не будь балаболом Мужчина на Волыни пытался отравить газом и ранил из ружья своего племянника, после чего покончил с собой - Цензор.НЕТ 4823
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25.05.2021 12:54 Відповісти
Той дядько вбив його батька, власного брата.
І ось ось мав отримати 12 років.
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25.05.2021 12:27 Відповісти
Это ж как надо было насолить, чтоб 65-летний мужик решился тащить балон с газом к дому племянничка...
Думаю, причина этого вестерна - одолженные племяннику деньги, которые ему ох как не хотелось возвращать...
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25.05.2021 12:28 Відповісти
Может дом? Наследство? Частая история.
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25.05.2021 12:54 Відповісти
прямо триллер какойто, все что могло пойти не так пошло, кино снимать можно
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25.05.2021 12:42 Відповісти
Валынска резня Чоловік на Волині намагався отруїти газом і поранив з рушниці свого племінника, після чого вчинив самогубство - Цензор.НЕТ 3304
Чоловік на Волині намагався отруїти газом і поранив з рушниці свого племінника, після чого вчинив самогубство - Цензор.НЕТ 5717
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25.05.2021 13:32 Відповісти
Пытался запустить газ в открытое окно...

Еще в ружье надо было конфети и серпантин зарядить, и маску клоуна одеть. Образ готов. Чоловік на Волині намагався отруїти газом і поранив з рушниці свого племінника, після чого вчинив самогубство - Цензор.НЕТ 2923
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25.05.2021 13:36 Відповісти
Маску-надеть.
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25.05.2021 13:55 Відповісти
А вот если бы у племянника был короткоствол... Он бы как скокнул в 3 часа ночи с постели, как выхватил бы его из-под подушки и как бах-бах по газовому баллону! Совсем другая новость была-бы на Цензоре.
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25.05.2021 15:23 Відповісти
а имеющийся уже в доме газ бабах от огня из ствола
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25.05.2021 16:14 Відповісти
 
 