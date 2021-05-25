Чоловік на Волині намагався отруїти газом і поранив з рушниці свого племінника, після чого вчинив самогубство. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Чоловік на Волині намагався вбити свого племінника, поранивши його з рушниці, а після - наклав на себе руки.
Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.
Приблизно о 3 години ночі до будинку свого племінника в селі Башлики приїхав чоловік. За допомогою гумового шланга, приєднаного до газового балону, чоловік намагався запустити газ у відкрите вікно будинку.
Мешканці будинку, почувши запах газу, вийшли на вулицю, де чоловік з незареєстрованої мисливської рушниці вистрілив у свого племінника, який зазнав поранення живота та руки. Постраждалого госпіталізували.
Далі зловмисник підпалив магазин, що належить співмешканці його племінника. Повернувшись додому чоловік вчинив самогубство, застрелившись із вищезгаданої рушниці. Поліцейські, прибувши додому до чоловіка, вилучили рушницю.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 15 і ч.2 ст. 115 КК (замах на вбивство).
У Департаменті комунікації обласної поліції повідомили, що 30-річний потерпілий перебуває в лікарні, загрози його життю немає. Стріляв у нього 65-річний чоловік.
Будь ласка, зачекайте...
Мужчина на Волыни пытался отравить газом и ранил из ружья своего племянника, после чего покончил с собой
мужчина пытался запустить газ в открытое окно дома.
Жители дома, услышав запах газа, вышли на улицу...Источник: https://censor.net/ru/p3267316
Не спеши с домыслами, читай первоисточник.
у самому ж тексті нема нічого про спробу отруєння...
газ вибухає від 3% до 18% об,єму простору при цьому залишається 80% повітря і ще далеко до отруєння...
Буду только тебе доверять.
додам, пахне не газ, а ароматизатор, спеціально доданий для контролю з метою безпеки
Так что про пределы взрываемости газов, ПДК и одорант расскажи кому-нибудь другому.
ще газом отруїшся
Названия статей меняются быстрее.
І ось ось мав отримати 12 років.
Думаю, причина этого вестерна - одолженные племяннику деньги, которые ему ох как не хотелось возвращать...
Еще в ружье надо было конфети и серпантин зарядить, и маску клоуна одеть. Образ готов.