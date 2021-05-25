Чоловік на Волині намагався отруїти газом і поранив з рушниці свого племінника, після чого вчинив самогубство. ФОТО

Чоловік на Волині намагався вбити свого племінника, поранивши його з рушниці, а після - наклав на себе руки.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.

Приблизно о 3 години ночі до будинку свого племінника в селі Башлики приїхав чоловік. За допомогою гумового шланга, приєднаного до газового балону, чоловік намагався запустити газ у відкрите вікно будинку.

Мешканці будинку, почувши запах газу, вийшли на вулицю, де чоловік з незареєстрованої мисливської рушниці вистрілив у свого племінника, який зазнав поранення живота та руки. Постраждалого госпіталізували.

Далі зловмисник підпалив магазин, що належить співмешканці його племінника. Повернувшись додому чоловік вчинив самогубство, застрелившись із вищезгаданої рушниці. Поліцейські, прибувши додому до чоловіка, вилучили рушницю.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 15 і ч.2 ст. 115 КК (замах на вбивство).

У Департаменті комунікації обласної поліції повідомили, що 30-річний потерпілий перебуває в лікарні, загрози його життю немає. Стріляв у нього 65-річний чоловік.

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