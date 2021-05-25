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"Ні - руйнуванню історичного Києва!": активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини

Сьогодні, 25 травня, в центрі Києва на вул. Обсерваторній відбувається акція протесту проти будівництва на території маєтку Барбана 19 століття, який збираються знести.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активісти в центрі Києва протестують проти забудови на території маєтку Барбана на вул. Обсерваторній.

"У центрі міста, в зоні пам'ятки археології без дозвільних документів цілими днями працюють екскаватори і бетономішалки. Без дозволів Київзеленбуду знищують 100-річні дерева, і продовжують займатися самоуправством, попри постанови департаменту охорони культурної спадщини. Національна поліція не діє! Наші заяви про конкретні порушення навіть не внесли до ЄРДР", - заявили організатори протесту.

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Мітингувальники пройшли через ворота на територію маєтку. Вони продемонстрували журналістам, що відбувається вирубка дерев. Крім того, на території вже тривають роботи будівельної техніки, але не проводяться археологічні розкопки, як того вимагають норми закону.

Протестувальники викликали наряд поліції для подачі відповідних заяв.

Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 01
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 02
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 03
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 04
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 05
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 06
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 07
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 08
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 09
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 10
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 11
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 12
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 13
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 14
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 15
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 16
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 17
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 18
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 19
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 20
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 21
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 22
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 23
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 24
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 25
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 26
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 27
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 28
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 29
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 30
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 31
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 32
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 33
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 34

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
ЗЕлюки пришли стирать историю Украины. Она им не нужна. На этом месте будет асфальт и фонарь
Какая разница?
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25.05.2021 14:24
+3
А в Нью Йорке не застраивают, почему-то, хоть дому и более 300 лет:

"Ні - руйнуванню історичного Києва!": активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы - Цензор.НЕТ 2418
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25.05.2021 12:39
+1
Здесь Кличко и в теме и в схеме.
показати весь коментар
25.05.2021 14:12
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А в Нью Йорке не застраивают, почему-то, хоть дому и более 300 лет:

"Ні - руйнуванню історичного Києва!": активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы - Цензор.НЕТ 2418
показати весь коментар
25.05.2021 12:39 Відповісти
Ого какой особняк!
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25.05.2021 12:40 Відповісти
и не такое сносилось, снесут, раз уже кто то глаз положил "Ні - руйнуванню історичного Києва!": активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці - Цензор.НЕТ 9763
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25.05.2021 12:44 Відповісти
Э-хе-хе....
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25.05.2021 12:44 Відповісти
Кличко гони нам откупные дЭньги и мы станем не против...
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25.05.2021 12:46 Відповісти
КОРРУПЦИЯ....
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25.05.2021 12:48 Відповісти
Писал кто-то мол наш мэр всемирно известный в прошлом спортсмен. Он не запятнает себя коррупцией. Конечно не запятнает. Конечно он ничего не знает. То его замы всё, дела которых надо расследовать и посадить если виновны. Царь хороший, бояре плохие. Сколько у него личного имущества задекларированного? Млн 30 дол? Этого и на личный самолет не хватит. Так что, денежка, кто бы что не говорил, нужна. Не всю жизнь же летать на чартерный рейсах друзей-застройщиков.
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25.05.2021 14:09 Відповісти
Здесь Кличко и в теме и в схеме.
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25.05.2021 14:12 Відповісти
Стара, гнила халупа. Знищена "совєтами". тільки під знос! Кому таке страхіття потрібне!? Ніякої краси та історичної цінності в такому не має! Такім лайном забудованій весь Поділ...
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25.05.2021 14:21 Відповісти
Лайно у тебя в голове. А Подол историческая местность
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25.05.2021 14:24 Відповісти
Может стрелу забьем? Проверишь лайно или нет? ДедМуфлон...
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25.05.2021 14:57 Відповісти
Это такое быдло как ты решило строить 40-этажку под самым подольско-воскресенским мостом
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25.05.2021 14:29 Відповісти
пнх мудозвон тупорылый!
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25.05.2021 14:56 Відповісти
ЗЕлюки пришли стирать историю Украины. Она им не нужна. На этом месте будет асфальт и фонарь
Какая разница?
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25.05.2021 14:24 Відповісти
а вы еще раз брыгзуна етого переизберите - и будет вам полный бидон!
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25.05.2021 18:32 Відповісти
На жаль, сносили и более красивые старинные домики(
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25.05.2021 14:42 Відповісти
АРХЕОЛОГІЧНА І АРХІТЕКТУРНА ІСТОРІЯ КИЄВА І УКРАЇНИ ПОВАЖНІШЕ НІЖ ГАЛІМИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР ЧИ БАГАТОПОВЕРХІВКА "Ні - руйнуванню історичного Києва!": активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці - Цензор.НЕТ 1635
показати весь коментар
25.05.2021 18:35 Відповісти
Какой-то полуграмотный чиновник от культуры ещё в советское время убогий домишко какого-то Барбана объявил исторической ценностью. А теперь семидесятитрёхпроцентная гопота от нечего делать мешает на месте этой убогости построить современное модерно выглядевшее здание. Хочет, чтобы Киев навсегда застрял в средневековьи. Что тут поделаешь?! Не хотят люди жить как в Париже!
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18.08.2021 16:32 Відповісти
 
 