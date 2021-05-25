"Ні - руйнуванню історичного Києва!": активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 травня, в центрі Києва на вул. Обсерваторній відбувається акція протесту проти будівництва на території маєтку Барбана 19 століття, який збираються знести.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активісти в центрі Києва протестують проти забудови на території маєтку Барбана на вул. Обсерваторній.

"У центрі міста, в зоні пам'ятки археології без дозвільних документів цілими днями працюють екскаватори і бетономішалки. Без дозволів Київзеленбуду знищують 100-річні дерева, і продовжують займатися самоуправством, попри постанови департаменту охорони культурної спадщини. Національна поліція не діє! Наші заяви про конкретні порушення навіть не внесли до ЄРДР", - заявили організатори протесту.

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Мітингувальники пройшли через ворота на територію маєтку. Вони продемонстрували журналістам, що відбувається вирубка дерев. Крім того, на території вже тривають роботи будівельної техніки, але не проводяться археологічні розкопки, як того вимагають норми закону.

Протестувальники викликали наряд поліції для подачі відповідних заяв.





































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ