Направлено до суду обвинувальний акт щодо завербованого ФСБ жителя Миколаєва, який передавав дані про українські військові розробки. ФОТО

Прокурори управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних на тимчасово окупованих територіях у Луганській області і в умовах збройного конфлікту Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактом вчинення державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, мешканець Миколаєва отримав від представників спецслужби РФ приватне завдання зі збору інформації закритого характеру щодо новітньої військової техніки та програм розробок використання безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що завербований громадянин упродовж січня-лютого 2021 року домовився про передачу таємних матеріалів з одним із керівників наукових інститутів м. Харкова, що займається розробками з обмеженим доступом у сфері безпеки та оборони України.

"За грошову винагороду у розмірі 10 тис доларів США він запропонував керівнику інституту надати таємну програму розробки приладів для ураження безпілотних літальних апаратів", - зазначають в Офісі генпрокурора.

Під час отримання імітованих секретних матеріалів та передачі авансу за них – 500 доларів США, яка відбулася у лютому 2021 року на залізничному вокзалі м. Харкова, обвинуваченого було затримано.

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