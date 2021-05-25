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Направлено до суду обвинувальний акт щодо завербованого ФСБ жителя Миколаєва, який передавав дані про українські військові розробки. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Направлено до суду обвинувальний акт щодо завербованого ФСБ жителя Миколаєва, який передавав дані про українські військові розробки. ФОТО

Прокурори управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних на тимчасово окупованих територіях у Луганській області і в умовах збройного конфлікту Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактом вчинення державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, мешканець Миколаєва отримав від представників спецслужби РФ приватне завдання зі збору інформації закритого характеру щодо новітньої військової техніки та програм розробок використання безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що завербований громадянин упродовж січня-лютого 2021 року домовився про передачу таємних матеріалів з одним із керівників наукових інститутів м. Харкова, що займається розробками з обмеженим доступом у сфері безпеки та оборони України.

Направлено до суду обвинувальний акт щодо завербованого ФСБ жителя Миколаєва, який передавав дані про українські військові розробки 01

Направлено до суду обвинувальний акт щодо завербованого ФСБ жителя Миколаєва, який передавав дані про українські військові розробки 02

"За грошову винагороду у розмірі 10 тис доларів США він запропонував керівнику інституту надати таємну програму розробки приладів для ураження безпілотних літальних апаратів", - зазначають в Офісі генпрокурора.

Під час отримання імітованих секретних матеріалів та передачі авансу за них – 500 доларів США, яка відбулася у лютому 2021 року на залізничному вокзалі м. Харкова, обвинуваченого було затримано.

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Автор: Анастасія Потіха
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Отправьте его в рашу . Пусть там мучается . Для чего его нам его кормить и содержать ?
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25.05.2021 13:33 Відповісти
Розстріл і не тільки йому, а й "вченому"-ватнику з Харкова.
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25.05.2021 14:06 Відповісти
За допомогою цього вченого-"ватника" СБУ й упаковало прикацапленого развеччіка... Направлено до суду обвинувальний акт щодо завербованого ФСБ жителя Миколаєва, який передавав дані про українські військові розробки - Цензор.НЕТ 4721
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25.05.2021 15:50 Відповісти
А де обвинувальний акт по справі "вагнерівців"?
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25.05.2021 14:09 Відповісти
Пожиттєвий цик з цвяхами йому в самий раз - сволоті.
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25.05.2021 14:17 Відповісти
 
 