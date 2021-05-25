Завтра в Кременчуці попрощаються із загиблим під час пожежі в бліндажі воїном 58-ї ОМПБр Миколою Лебедем. ФОТО

Завтра, 26 травня, у місті Кременчук Полтавської області о 10.00 за адресою: вул. Лесі Українки, 49 розпочнеться церемонія прощання з Миколою Івановичем Лебедем, старшим солдатом, військовослужбовцем 16-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув 20 лютого цього року близько 04.00 в районі села Водяне Донецької області (район ДАП) внаслідок пожежі у бліндажі. Разом із ним загинув ще один військовослужбовець (Василь Килюшик). Третій військовослужбовець (Михайло Капран) встиг вибігти з бліндажа, але отримав 90% опіків тіла, від яких помер 22 лютого у Харківському опіковому центрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Щоб встановити особу Миколи Лебедя, тіло якого дістали з-під завалів блиндажа 22 лютого, знадобилася експертиза ДНК, що тривала три місяці.

Опісля прощання, об 11.00 розпочнеться церемонія відспівування на Алеї Слави Свіштовського кладовища Кременчука.

У загиблого залишилися батьки та десятеро братів та сестер.

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Микола Лебідь