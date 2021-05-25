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негода (689) Нацполіція (13929) Херсонщина (4256)

Одним із сіл Херсонщини пройшов торнадо, пошкоджено паркани й дахи будинків, ніхто не постраждав, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На Херсонщині поліцейські допомагають місцевим жителям подолати наслідки торнадо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"У с.Ушкалка Верхньорогачицької територіальної громади напередодні пронісся торнадо. Внаслідок ураганного вітру пошкоджено паркани, дахи кількох будинків та повалено дерева. На щастя, ніхто з людей не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Нині правоохоронці обходять помешкання громадян, спілкуються з місцевими жителями для надання допомоги. Працівники превенції допомагають людям прибирати з дворів уламки, розчищають вулицю та прибирають повалені дерева. Поліцейські працюватимуть на місці, поки не подолають наслідки негоди.

Також читайте: Знеструмлені населені пункти, підтоплені вулиці і будинки: наслідки негоди в Україні. ФОТОрепортаж

Одним із сіл Херсонщини пройшов торнадо, пошкоджено паркани й дахи будинків, ніхто не постраждав, - поліція 01
Одним із сіл Херсонщини пройшов торнадо, пошкоджено паркани й дахи будинків, ніхто не постраждав, - поліція 02
Одним із сіл Херсонщини пройшов торнадо, пошкоджено паркани й дахи будинків, ніхто не постраждав, - поліція 03
Одним із сіл Херсонщини пройшов торнадо, пошкоджено паркани й дахи будинків, ніхто не постраждав, - поліція 04
Одним із сіл Херсонщини пройшов торнадо, пошкоджено паркани й дахи будинків, ніхто не постраждав, - поліція 05
Одним із сіл Херсонщини пройшов торнадо, пошкоджено паркани й дахи будинків, ніхто не постраждав, - поліція 06

Автор: Наталя Джума
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Американский коп, наверное, не додумался бы пилить вручную дерево.... По одному из сел Херсонщины прошел торнадо, повреждены заборы и крыши домов, никто не пострадал, - полиция - Цензор.НЕТ 4235
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25.05.2021 15:27 Відповісти
Меня эти полицейские штрафовали в том же районе за остановку на автобусной остановке (в туалет ходил) на самом деле отличные ребята! Вот почти год, прошел я их запомнил. Даже написали штраф другой типа я не пристегнулся
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25.05.2021 15:29 Відповісти
ШО АВАКОВ БЕНЗОПИЛЫ КУПИТЬ НЕ МОЖЕТ !!!???
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25.05.2021 17:30 Відповісти
приєднуюсь ))) На гвинтокрили грошей вистачає, а на бензопили не знайшлося
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26.05.2021 08:57 Відповісти
 
 