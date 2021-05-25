Одним із сіл Херсонщини пройшов торнадо, пошкоджено паркани й дахи будинків, ніхто не постраждав, - поліція. ФОТОрепортаж

На Херсонщині поліцейські допомагають місцевим жителям подолати наслідки торнадо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"У с.Ушкалка Верхньорогачицької територіальної громади напередодні пронісся торнадо. Внаслідок ураганного вітру пошкоджено паркани, дахи кількох будинків та повалено дерева. На щастя, ніхто з людей не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Нині правоохоронці обходять помешкання громадян, спілкуються з місцевими жителями для надання допомоги. Працівники превенції допомагають людям прибирати з дворів уламки, розчищають вулицю та прибирають повалені дерева. Поліцейські працюватимуть на місці, поки не подолають наслідки негоди.

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