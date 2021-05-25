Шендерович про відео з Протасевичем: Картопляне гестапо навіть полінувалося замаскувати сліди побиття. ФОТО

Російський публіцист Віктор Шендерович упевнений у побитті засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в білоруській в'язниці.

Про це заявив російський публіцист, письменник Віктор Шендерович, передає Цензор.НЕТ.

"Тортури витримаєш?" (с)

Сорок років тому, у Жванецького, це був жарт.

Сьогодні - цілком предметне питання. Припливли.

Протасевич уже дав свідчення, звісно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До Протасевича у в’язниці Білорусі застосовували насильство: на ньому видно сліди побоїв, - МЗС Польщі

Це картопляне гестапо навіть полінувалося замаскувати сліди побиття.

Ну, і коли твоя дівчина в руках у цих умільців, - це теж сприяє співпраці...", - заявив Шендерович.





Як повідомлялося, Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у вівторок, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.