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Шендерович про відео з Протасевичем: Картопляне гестапо навіть полінувалося замаскувати сліди побиття. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Російський публіцист Віктор Шендерович упевнений у побитті засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в білоруській в'язниці.

Про це заявив російський публіцист, письменник Віктор Шендерович, передає Цензор.НЕТ.

"Тортури витримаєш?" (с)

Сорок років тому, у Жванецького, це був жарт.

Сьогодні - цілком предметне питання. Припливли.

Протасевич уже дав свідчення, звісно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До Протасевича у в’язниці Білорусі застосовували насильство: на ньому видно сліди побоїв, - МЗС Польщі

Це картопляне гестапо навіть полінувалося замаскувати сліди побиття.

Ну, і коли твоя дівчина в руках у цих умільців, - це теж сприяє співпраці...", - заявив Шендерович.

Шендерович про відео з Протасевичем: Картопляне гестапо навіть полінувалося замаскувати сліди побиття 01
Шендерович про відео з Протасевичем: Картопляне гестапо навіть полінувалося замаскувати сліди побиття 02

Як повідомлялося, Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у вівторок, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
в колхозе у лукашеску? не смеши. откуда там 21-й век? там крепостное право на пороге.
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25.05.2021 15:41
+22
Жесть. XXI век..
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25.05.2021 15:36
+13
Лука кончит даже хуже чем *****. И камнями ему дорога, поганому ублюдку.
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25.05.2021 15:39
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Жесть. XXI век..
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25.05.2021 15:36 Відповісти
в колхозе у лукашеску? не смеши. откуда там 21-й век? там крепостное право на пороге.
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25.05.2021 15:41 Відповісти
...ага, і ГУЛАГ - це соціальний ліфт ру... з пломбіром вприкуску

Erokhin Ivan

17 год

Сюр, которому нет обьяснений.
РИА красочно описывает прелести жизни в ГУЛАГ для обычных васянов.
Когда потом, позже, уже будучи в лагере, встретите там любого журналиста РИА, вы знаете , что нужно делать, не так ли?

Шендерович о видео с Протасевичем: Картофельное гестапо даже поленилось замаскировать следы избиения - Цензор.НЕТ 5295
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25.05.2021 15:50 Відповісти
социальный лифт с билетом в один конец
или бывшие уголовники получают высокооплачиваемую рабочую специальность
Шендерович про відео з Протасевичем: Картопляне гестапо навіть полінувалося замаскувати сліди побиття - Цензор.НЕТ 1194

какую страну потеряли!
Шендерович про відео з Протасевичем: Картопляне гестапо навіть полінувалося замаскувати сліди побиття - Цензор.НЕТ 4896
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25.05.2021 16:37 Відповісти
Нос точно искривлён.
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25.05.2021 15:39 Відповісти
Там и губы расквашены на фото...
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25.05.2021 15:41 Відповісти
Шендеровича Израиль прикрывает...

Сложно к нему отношусь -- ходит по минному полю без травм, лишений и потрясений. ?

Давно здесь сидим. (с)
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25.05.2021 15:39 Відповісти
зачем к нему относиться, оценивать его личность, что вам, в бане к нему спиной поворачиваться? я его еще с "кукол" читаю, говорит-то он всегда правильные вещи. и то, что его лицо не разбито, не делает его хуже.
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25.05.2021 16:07 Відповісти
Я про его личность ничего не говорил -- я про него, как "явление", имел в виду.
...а, как про личность? -- мы с ним одновременно в СА служили -- в Антипихе под Читой...*)
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25.05.2021 16:13 Відповісти
А чего ожидать о канибалов ? У них только цвет кожи белый, не такой как у президента Южно-Африканской Республики.
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25.05.2021 15:39 Відповісти
А причём здесь президент ЮАР -- и какой именно из них каннибал? *)
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25.05.2021 15:43 Відповісти
Лука кончит даже хуже чем *****. И камнями ему дорога, поганому ублюдку.
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25.05.2021 15:39 Відповісти
Центарьлно-Африканской Республики.
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25.05.2021 15:40 Відповісти
Кровь смыли, но ссадины видны на лице
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25.05.2021 15:43 Відповісти
Лоб, нос, правая скула, губы, про остальную закрытую тряпками часть тела можно только догадываться.
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25.05.2021 15:59 Відповісти
После обработки видео, врач заметил следы избиений не только на лице, но и на шее. Не исключено, что Романа пытались душить. Отец Романа полагает, что у сына сломан нос.
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25.05.2021 16:03 Відповісти
Не "поленилось", а "не стало". Смысл? Эмнести Интернешнл возбудится? ЕС обеспокоится? ООН резолюцию примет? Ну и? Абсолютно пофиг.
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25.05.2021 15:47 Відповісти
А вот наступают и некоторые последствия для режима недофюрера Лукашенко.
В Белавиа заявили о сокращениях в 50% от общей численности персонала.
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25.05.2021 15:54 Відповісти
Лука как миллионер Стерлингов -друг Путина.Который якобы живет в деревне, в хате и ест одно самоприготовление,от политики далек,как и от города.По свидетельству соседей все оказалось враньем.Все плохое что делаешь по жизни потом возвращается.Стерлингов еще за своих соплеменников в АхырБахе(Конец смотрящего) обьявил поддкржку.
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25.05.2021 15:57 Відповісти
А зачем маскировать? Это как сигнал (по современному - "мессидж") остальным.
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25.05.2021 16:17 Відповісти
Ещё в аэропорту лоб у него был чистый...
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25.05.2021 17:18 Відповісти
кацапоид , иди проспись . посмотри видео своего педофила карлика без макияжа и лабутенов . жалкое зрелище .
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25.05.2021 19:24 Відповісти
Руководство Белорусской области земли под ногами не чует. Ну ничего, чаушеску с каддафи тоже когда-то...
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25.05.2021 18:47 Відповісти
По лицу они не бьют . Если только он упал от удара . Косвенные травмы . У людей почки печень селезенка отбивают первыми . Бьют по ногам , так что потом ходить стоять невозможно. Лукашенко шизофреник и мстит своим оппонентам с остервенением . Ему не то что президентом , ему дворником нельзя было доверять работу . Подонок он и преступник , садист. Лука смотрел видео где первому министру внутренних Захаренко отрубали руки перед казнью . Будучи депутатом Лукашенко ходил смотреть как приводят в действие смертные приговоры над приговоренными в отделе исполнения наказаний МВД . По воспонинанию очевидцев Лукашенко брызгая слюной рассказывал подробности о своих визитах.
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25.05.2021 19:22 Відповісти
 
 