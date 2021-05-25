Шендерович про відео з Протасевичем: Картопляне гестапо навіть полінувалося замаскувати сліди побиття. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Російський публіцист Віктор Шендерович упевнений у побитті засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в білоруській в'язниці.
Про це заявив російський публіцист, письменник Віктор Шендерович, передає Цензор.НЕТ.
"Тортури витримаєш?" (с)
Сорок років тому, у Жванецького, це був жарт.
Сьогодні - цілком предметне питання. Припливли.
Протасевич уже дав свідчення, звісно.
Це картопляне гестапо навіть полінувалося замаскувати сліди побиття.
Ну, і коли твоя дівчина в руках у цих умільців, - це теж сприяє співпраці...", - заявив Шендерович.
Як повідомлялося, Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у вівторок, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Будь ласка, зачекайте...
Erokhin Ivan
17 год
Сюр, которому нет обьяснений.
РИА красочно описывает прелести жизни в ГУЛАГ для обычных васянов.
Когда потом, позже, уже будучи в лагере, встретите там любого журналиста РИА, вы знаете , что нужно делать, не так ли?
или бывшие уголовники получают высокооплачиваемую рабочую специальность
какую страну потеряли!
Сложно к нему отношусь -- ходит по минному полю без травм, лишений и потрясений. ?
Давно здесь сидим. (с)
...а, как про личность? -- мы с ним одновременно в СА служили -- в Антипихе под Читой...*)
В Белавиа заявили о сокращениях в 50% от общей численности персонала.