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Київ (13836) ПДР (364) розшук (491) Геращенко Антон (925)

Столична поліція розшукує Романа Романюту, який під час конфлікту на дорозі напав на людей і пошкодив автомобіль, - Антон Геращенко. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Столична поліція розшукує громадянина Романюту Романа Олександровича 1978 року народження. Чоловік підозрюється в нападі на авто, побитті людей і пошкодженні транспортного засобу.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну інформацію в Facebook опублікував заступник голови МВС Антон Геращенко.

Крім того, заступник міністра опублікував запис з відеореєстратора, на якому видно, як чоловік в ході перепалки на дорозі дістав биту і пошкодив автомобіль. Пізніше він зник з місця злочину.

"Прохання до всіх, хто знає про місце знаходження Романа Романюти - повідомити про його місцезнаходження, зателефонувавши в поліцію за номером 102. Або сам пан Романюта може повідомити про своє місцезнаходження і за ним приїде поліція", - додав Геращенко.

Дивіться також: У масштабній ДТП на виїзді з Києва загинули три людини: водій і пасажир легковика, а також пішохід, який перетинав дорогу, - поліція. ФОТО

Столична поліція розшукує Романа Романюту, який під час конфлікту на дорозі напав на людей і пошкодив автомобіль, - Антон Геращенко 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+29
Ну молодец красавчик может найти проблемы на ровном месте, как он вообще дожил до своих лет?) Загадка
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25.05.2021 16:06
+27
этог тот самый мальчик в трусиках, популярный на кацапском ТВ ))))
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25.05.2021 15:57
+27
И как последнее сыкло, рванул с места с открытым багажником, аж косметичка выпала)) От ссыкло!
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25.05.2021 16:20
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врядли. во первых жмурить на видеорегистратор не обязательно в данной ситуации, достаточно просто показать, и сказать что бы свою биту себе в жопу затолкал, прямо здесь и сейчас.
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25.05.2021 16:05 Відповісти
А если бы оказалось не достаточно? Судя по видео - чувак отбитый наглухо. Надо первый заряд делать с солью
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25.05.2021 16:07 Відповісти
первые два выстрела - резиновые мячики
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25.05.2021 16:08 Відповісти
https://ibis.net.ua/ua/products/details/patron-travmaticheskiy-ekolog-teren-12k-kal-1270-elkartech/
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25.05.2021 16:09 Відповісти
А если резинка отскочит назад, что тогда делать?
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25.05.2021 16:41 Відповісти
да у меня бы все на свете свело, раза 3 туда назад Столичная полиция разыскивает Романа Романюту, который в ходе конфликта на дороге напал на людей и повредил автомобиль, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 1396
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25.05.2021 16:10 Відповісти
ну вполне суд схавает такое объяснение, при нормальном адвокате. умысла покалечить небыло, испугался, растерялся, и наступил на педаль газа )))
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25.05.2021 16:16 Відповісти
просто об говно допортить свою тачку не охота, пусть ищуть, и пусть все оплачивает сполна+ моральный ущерб
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25.05.2021 16:38 Відповісти
Бычок. Нет мозгов, за то есть бита. Че водила тупил вообще? Дал "себя" битой погладить какому то куску мяса отбитому.
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25.05.2021 15:55 Відповісти
Водила просто не журнализд. У него нет травмача, а короткоствол запретила зрада, за которую он голосовал.
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25.05.2021 16:45 Відповісти
Интересно откуда у Геращенки фотки полуголого мужика в трусах ? Столичная полиция разыскивает Романа Романюту, который в ходе конфликта на дороге напал на людей и повредил автомобиль, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 4205
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25.05.2021 15:56 Відповісти
этог тот самый мальчик в трусиках, популярный на кацапском ТВ ))))
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25.05.2021 15:57 Відповісти
Столичная полиция разыскивает Романа Романюту, который в ходе конфликта на дороге напал на людей и повредил автомобиль, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 2175 распятый..
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25.05.2021 15:58 Відповісти
он самый
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25.05.2021 15:58 Відповісти
Мальчик в трусиках вырос за 8 лет!
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25.05.2021 16:09 Відповісти
Всім відомо шо Антоніна Геращенко по мальчіках! Как і Рюкзаков
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25.05.2021 16:12 Відповісти
Відомо, що від анаболіків у людей псується характер.
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25.05.2021 15:57 Відповісти
Известно что анаболики принимают те у кого от рождения нет мозгов!
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25.05.2021 16:00 Відповісти
Морда не "изуродована" интеллектом
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25.05.2021 15:59 Відповісти
я бы сказал отягощена.. как и душа измученная Нарзаном... таких вообще убивать надо
видел я как то а потом узнал подробней.... вышел громила бычок к дедульке на простом автопроме с битой... разбил авто деда побил потаскал по асфальту....и только сел в свой мерин а тут сразу с боков его запаковало с пяток джипов УАЗ и вышли пацаны мальчишки в форме военных десантников...с автоматами... оказалось дедок отец их командира... короче с мерина кубика выволокли загрузили увезли к себе на полигон.. нет его не били.. месяц держали в казармах.. бегал с ними прыгал преодолевал препятствия даже 5 раз его выбросили с парашютом орал мама... 6 раз прыгнул сам... после чего продал свой мерин купил деду новую автомашину недорогое импорт сам пересел на такое же дешевое и стал тихим тихим... понты выветрились на всю жизнь...кстати остался благодарным пока его месяц держали в расположении части его братанов и банду бригаду как хотите ОПГ просто всех перестреляли уклали в гробы и кое кому повезло сесть на 10-13 лет на зону сховались типа... остался живым пошел учиться получил профессию занялся легальным бизнесом семья дети.. от армии его отмазали за бабки.. сказал что тот месяц ему как 10 лет пошли в пользу.. во всех смыслах... а другой просто также вышел с битой а авто обычное неприметное.. спец- связисты с автоматами... просто его покрошили и дело списали в архив... у них секретка оружие а он вот так нагло спровоцировал аварию.... еле избежали.... а он решил понты покрутить ..покрутил.....а применение оружия признано правомерным...
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25.05.2021 16:14 Відповісти
Что-то про десантников попахивает сказкой. Вы уверены, что именно так всё и было?
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25.05.2021 17:09 Відповісти
многие сказки оказываются самой обыденностью например Крым и война с Россией была долго долго сказкой ....а захват Белоруссией самолета Ирландии сказка ....а нет реальность .. так что ...
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25.05.2021 17:22 Відповісти
як раз якесь лайно по типу Крима чи лайнера за звичай буває правдою, а ось такі історії про золушка - більше нагадують байку Столична поліція розшукує Романа Романюту, який під час конфлікту на дорозі напав на людей і пошкодив автомобіль, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 9251
Без образ
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26.05.2021 08:04 Відповісти
А царем тогда кто был? Порошенко?
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27.05.2021 20:39 Відповісти
"перегорожай" )))) курица тупая. быдло не должно иметь транспортных средств, оно должно ездить на трамвае. как вариант, свободный доступ к огнестрельному оружию, оно перестреляет друг друга за неделю.
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25.05.2021 16:00 Відповісти
100% що цей Романюта мабудь пошкодив тачку якоїсь міністерської або депутатської коханки, бо як би пошкодили автівку пересічного українця, то навряд би усі київські поліцяї його шукали.
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25.05.2021 16:03 Відповісти
та хто там його шукає? Ви читали статтю?
Там же написано - мужик, прийди сам....
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26.05.2021 08:05 Відповісти
Мда, ох и дебил.
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25.05.2021 16:04 Відповісти
Лишить его прав на всегда. И годик на зоне педиатром прослужит пусть
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25.05.2021 16:05 Відповісти
нормальный человек такой номер на машину не поставит
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25.05.2021 16:06 Відповісти
еще и на азербайджанском языке
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25.05.2021 16:08 Відповісти
Ну молодец красавчик может найти проблемы на ровном месте, как он вообще дожил до своих лет?) Загадка
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25.05.2021 16:06 Відповісти
Быдло на дорогах!
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25.05.2021 16:07 Відповісти
Ах-ха ..) у него номерной знак : LEGIONER..... Что бы это значило? На английском будет legionery )
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25.05.2021 16:08 Відповісти
это означает пассивный ***** Столичная полиция разыскивает Романа Романюту, который в ходе конфликта на дороге напал на людей и повредил автомобиль, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 3570
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25.05.2021 16:13 Відповісти
Не хватило денюх на еще оду букву... Столичная полиция разыскивает Романа Романюту, который в ходе конфликта на дороге напал на людей и повредил автомобиль, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 4245
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25.05.2021 16:14 Відповісти
Должно было быть LGBTIONER?
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25.05.2021 17:04 Відповісти
СЫКЛИСТОЕ КАПЕЦ Столичная полиция разыскивает Романа Романюту, который в ходе конфликта на дороге напал на людей и повредил автомобиль, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 5416 ударил битой и тикать))) даже на гробовозке заднюю дверку не закрыл Столичная полиция разыскивает Романа Романюту, который в ходе конфликта на дороге напал на людей и повредил автомобиль, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 5804
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25.05.2021 16:12 Відповісти
такой крутяк, а вышла баба, а ж портки побросал)))
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25.05.2021 16:17 Відповісти
И как последнее сыкло, рванул с места с открытым багажником, аж косметичка выпала)) От ссыкло!
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25.05.2021 16:20 Відповісти
странно, что он не штангу под 120 кг достал из багажника..
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25.05.2021 16:21 Відповісти
а он не может ее поднять. быцепсы надувные, анаболики.
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25.05.2021 16:22 Відповісти
Анаболики/стероиды когда принимают то в зале вдвое больше выкладываются да и в целом программа напреженная от питания до сушки. А этот синтол залил, а на храбрость денег не хватило
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25.05.2021 16:58 Відповісти
и на фотке в трусиках помоему у него от напряга бицепсов струйка из труханов бьет.
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25.05.2021 21:22 Відповісти
Подобные номера на авто - признак недоразвитости и отсталости владельца.
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25.05.2021 16:24 Відповісти
найти и обосцать
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25.05.2021 16:26 Відповісти
обосрать
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25.05.2021 16:32 Відповісти
Потому что Гера хочет, что б этот накачанный мужчина повелевал им Столична поліція розшукує Романа Романюту, який під час конфлікту на дорозі напав на людей і пошкодив автомобіль, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 7221 Иначе откуда у него его фотки в трусах
Столична поліція розшукує Романа Романюту, який під час конфлікту на дорозі напав на людей і пошкодив автомобіль, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 1481
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25.05.2021 16:36 Відповісти
Стриптизер мачо включил
Бабу злую увидел и драпанул. Столична поліція розшукує Романа Романюту, який під час конфлікту на дорозі напав на людей і пошкодив автомобіль, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 3314
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25.05.2021 16:35 Відповісти
Автомобиль, не роскошь, а средство повышенной культуры, безопасности и взаимоуважения! Только быдло этого не понимает. Встретились на дороге быдловатые попутчики.
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25.05.2021 16:42 Відповісти
Таких нужно нужно усыплять...
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25.05.2021 17:07 Відповісти
"резать к чертовой матери"
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25.05.2021 17:13 Відповісти
Вообще таких ситуаций на дорогах в настоящее время много встречается когда кто то делает разворот ,но в принципе не во вред и напряг тому кто едет прямо в принципе vag нарушил правила но не создал ему препятствие и аварийную ситуацию, дорога там двухрядная покрытие идеальное , пострадавший водитель не снижал скорость не тормозил конфликта с битой можно было избежать однако с одной стороны девчонка там боевая , а с другой стороны агрессивный наглый нервный водитель вага его переклинило и пошла в ход бита
Теперь смотрим видео Есть подрез со стороны пострадавшего (смотрите на разметку и движение авто в замедленном режиме) ,а этого делать не надо было, если бы просто коротко посигналил, конфликта бы не произошло ,считаю однозначно это" их день "и они нашли друг друга ,в большинстве случаев такие вещи проходят без конфликта умные опытные водители не подрезают а если создали нечаянно дизконфорт другому лицу извиняются при помощи помощью аварийки
ps во всём этом раве что музыка играла хорошая
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25.05.2021 17:32 Відповісти
все что он делал - запрещено. Даже если бы он поворачивал налево и пытался прошмыгнуть перед носом у стартующего на зеленый потока - это тоже запрещено. ****** которые так делают должны ездить на общественном транспорте
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25.05.2021 17:56 Відповісти
Ну а что пострадавшие выиграли, кроме покалеченного авто и судовой тягонины на несколько лет , там ещё непонятно чем закончится (вон люди не знают толком как и где и сидит ли Зайцева которая 6 отправила на тот свет которую может держат на даче и привозят в зону когда необходимо для проверки ,такие там связи ) ,суд будет рассматривать в том числе и подрез как грубое нарушение и ещё доказывать был ли это вообще он когда одел очки всякого повидал с 90 и бомжей водящих 600 когда нужно отмазать какого нибудь "козыря" А как быть по вашему со спящими на светофоре, встречаются такие что целый зелёный просыпают и леворядниками со скоростью 30 км/ч В развитых странах подобное решается просто водитель передаёт данные с регистратора в полицию, если желает ,нарушителя однозначно штрафуют и всё обходится без бит перестрелок и понажовщины и ещё спровоцировать можно и адекватного человека если например задеть его честь , сказать что нибудь в адрес его матери и подобное , провокация это не умный и рискованный ход рано или поздно беда и инвалидность или потеря какого либо имущества случаев таких не мало
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25.05.2021 18:27 Відповісти
Нарушил 100%. Создал препятствие движущемуся ТС. Чел был вынужден резко изменить скорость или направление движения. Козел это легионер. Жаль, не было кому ему эту биту и мячиков бейсбольных шт 5 засунуть в дупу
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25.05.2021 18:11 Відповісти
Я же написал что виноват и нарушил ,но у нас страна не та,с регистратора данные о нарушении без дтп не примут на рассмотрение ,а провоцировать разбой и драку дело лично каждого ,надо быть слишком уверенным в себе и даже мало иметь хорошее здоровье против ножа в опытных руках и рукопашник бессилен, смотрите в ютубе есть ролики мастера спорта по рукопашному бою ,Нет гарантий ,что всё закончиться в вашу пользу и не будет последствий а не кидаться волшебными словами к не адеквату, у меня знакомому в Одессе порезали в миг лицо двухкопеечной монетой ,в толпе сделал замечание трижды судимому, шрамы на всегда остались Есть такая пословица умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт тут не тот случай что бы мстить и идти на подрез и искать приключение с не адекватом с темпераментом холерика
стаж за рулём 33года увлечение и хобби автоспорт тюнинг и модернизация авто
Родственник хирург оперирует на операционном столе очень часто жертв разборок многие из них остаются инвалидами на всегда
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25.05.2021 18:56 Відповісти
ТЗ там не перевищував швидкість часом? Так таке відчуття що ця баба на взліт йшла
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26.05.2021 08:11 Відповісти
феерический даун. накосячил, а потом обделался перед страхом ответственности...😂😂😂
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25.05.2021 17:49 Відповісти
вроде, мускулистый-а по факту ТРЯПКА!!!
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25.05.2021 17:49 Відповісти
я бы со стороны полиции еще бы копнул на тему того как этот бройлер одноклеточный умудрился на права сдать? Там думаю будет интересно узнать, какпроходил этот процесс)) Он так уверенно делал разворот перед встречным потоком, что складывается ощущение что ему в автошколе сказали что так можно. Особенно если у тебя Туарег
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25.05.2021 17:54 Відповісти
ТУПОЙ ЧЕРТ !!!
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25.05.2021 18:15 Відповісти
на мясорубку эту тварь перекрутить, другие ублюдки сразу задумаются, но поумнеют вряд ли((
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25.05.2021 18:35 Відповісти
Какая мерзкая животина! Нужно таких наказывать, жестоко и показательно пороть, тогда в стране будет порядок.
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25.05.2021 20:11 Відповісти
Главное что соблюдал социальную дистанцию и маску одел, могут и не наказать.
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25.05.2021 20:28 Відповісти
... под мышками побрил и сфотался..
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26.05.2021 12:04 Відповісти
Что за петушара. Ждем видео запись с извинениями и глубоким раскаянием
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26.05.2021 18:04 Відповісти
Увлечение бейсболом обошлось Роме в 15 тысяч долларов.
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26.05.2021 19:56 Відповісти
Дєбілсіла
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27.05.2021 09:13 Відповісти
Вже ж з'ясували, що це різні люди!
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27.05.2021 09:21 Відповісти
Антоша Г "обісрав" людину ні за що.
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27.05.2021 09:39 Відповісти
раз назначили Романюту виновным, пусть он и отвечает...органы не могут ошибаться
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27.05.2021 10:56 Відповісти
ну что сказать? пи-дри-ла недоделанный..... Столична поліція розшукує Романа Романюту, який під час конфлікту на дорозі напав на людей і пошкодив автомобіль, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 4500
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27.05.2021 12:22 Відповісти
Разыскиваемый за нанесение умышленного легкого телесного повреждения во время конфликта водителей в Дарницком районе Киева Роман Романюта заявил, что он не был участником событий. Мужчиной, который битой решал спор на дороге, оказался Евгений Менесенко.
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27.05.2021 16:14 Відповісти
кому повіримо ..?
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27.05.2021 22:42 Відповісти
Ще один клоун з блатними номерами...
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27.05.2021 19:47 Відповісти
Как водитель скажу следующее: ситуация спорная - формально прав тот кто ехал по своей полосе, но чисто по водительской этике нужно было дать джипу закончить маневр(разворот), сам был в похожей ситуации и меня так же не пропустили. То что было потом - не комментирую, одно могу сказать - чем больше город тем больше дебилов, Киев это просто магнит для всякой быдлоты, я лично без травмата там бы не ездил. В городах до полумиллиона такого себе никто не позволяет.
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27.05.2021 20:23 Відповісти
Мало того что это животное (Евгений Менесенко) нарушило всё что можно было нарушить так оно ещё и быкует. Мразь.
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28.05.2021 08:26 Відповісти
абсолютно хвора людина , та ще й з биткою , що його можливо навчити ... лишень покарання .
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27.05.2021 22:40 Відповісти
 
 