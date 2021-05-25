Столична поліція розшукує Романа Романюту, який під час конфлікту на дорозі напав на людей і пошкодив автомобіль, - Антон Геращенко. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Столична поліція розшукує громадянина Романюту Романа Олександровича 1978 року народження. Чоловік підозрюється в нападі на авто, побитті людей і пошкодженні транспортного засобу.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідну інформацію в Facebook опублікував заступник голови МВС Антон Геращенко.
Крім того, заступник міністра опублікував запис з відеореєстратора, на якому видно, як чоловік в ході перепалки на дорозі дістав биту і пошкодив автомобіль. Пізніше він зник з місця злочину.
"Прохання до всіх, хто знає про місце знаходження Романа Романюти - повідомити про його місцезнаходження, зателефонувавши в поліцію за номером 102. Або сам пан Романюта може повідомити про своє місцезнаходження і за ним приїде поліція", - додав Геращенко.
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видел я как то а потом узнал подробней.... вышел громила бычок к дедульке на простом автопроме с битой... разбил авто деда побил потаскал по асфальту....и только сел в свой мерин а тут сразу с боков его запаковало с пяток джипов УАЗ и вышли пацаны мальчишки в форме военных десантников...с автоматами... оказалось дедок отец их командира... короче с мерина кубика выволокли загрузили увезли к себе на полигон.. нет его не били.. месяц держали в казармах.. бегал с ними прыгал преодолевал препятствия даже 5 раз его выбросили с парашютом орал мама... 6 раз прыгнул сам... после чего продал свой мерин купил деду новую автомашину недорогое импорт сам пересел на такое же дешевое и стал тихим тихим... понты выветрились на всю жизнь...кстати остался благодарным пока его месяц держали в расположении части его братанов и банду бригаду как хотите ОПГ просто всех перестреляли уклали в гробы и кое кому повезло сесть на 10-13 лет на зону сховались типа... остался живым пошел учиться получил профессию занялся легальным бизнесом семья дети.. от армии его отмазали за бабки.. сказал что тот месяц ему как 10 лет пошли в пользу.. во всех смыслах... а другой просто также вышел с битой а авто обычное неприметное.. спец- связисты с автоматами... просто его покрошили и дело списали в архив... у них секретка оружие а он вот так нагло спровоцировал аварию.... еле избежали.... а он решил понты покрутить ..покрутил.....а применение оружия признано правомерным...
Без образ
Там же написано - мужик, прийди сам....
Бабу злую увидел и драпанул.
Теперь смотрим видео Есть подрез со стороны пострадавшего (смотрите на разметку и движение авто в замедленном режиме) ,а этого делать не надо было, если бы просто коротко посигналил, конфликта бы не произошло ,считаю однозначно это" их день "и они нашли друг друга ,в большинстве случаев такие вещи проходят без конфликта умные опытные водители не подрезают а если создали нечаянно дизконфорт другому лицу извиняются при помощи помощью аварийки
ps во всём этом раве что музыка играла хорошая
стаж за рулём 33года увлечение и хобби автоспорт тюнинг и модернизация авто
Родственник хирург оперирует на операционном столе очень часто жертв разборок многие из них остаются инвалидами на всегда