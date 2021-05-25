Поліцейські "накрили" ферму для майнінгу криптовалюти в Кривому Розі. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Для мінімізації власних витрат під час майнінгу зловмисники здійснювали незаконні підключення до електромереж, в тому числі комунальних.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікації Нацполіції.
25 травня співробітники Криворізького районного управління поліції провели санкціонований обшук та виявили майнінгову ферму криптовалюти, що працювала в одному із підвальних приміщень в Центрально-Міському районі міста.
Під час обшуку у приміщенні поліцейські виявили 7 майнінг-ферм з 55 відеокартами та материнські плати, ноутбук адміна та 12 блоків живлення, за допомогою яких здійснювалося генерування.
Слідчі заходи проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Наразі правоохоронці проводять заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до організації злочинної діяльності.
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Да нет, что майню все сдаю. К цене 4000 уже ничего и не осталось
Думаю пока работает шальная пирамида, зачем что то еще?
ну я розумію питання до хлопців від РЕСсу за незаконне підлючення.. яким тут боком поліцаї до "майнінгової ферму"?.
Накрывают трупы, это сленг лягавых
И применяется в случае убийства преступников
Накрыть и зачистка
Это слова из 20х годов доблесного чк
карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років....і то якщо доведуть умисел і те, що викрадено електроенергії на суму не меньше 227 000 грн.
Вони б краще накрили "ферми" з яких масово гроші з банкових карток крадуть та пенсіонерів розводять на гроші))
кримінал при відсутньому наразі законодавстві може виникнути лише у мозку тупого мусора, який хоче ЦЕ собі, звичайно - надурняк..