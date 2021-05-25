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Поліцейські "накрили" ферму для майнінгу криптовалюти в Кривому Розі. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Для мінімізації власних витрат під час майнінгу зловмисники здійснювали незаконні підключення до електромереж, в тому числі комунальних.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікації Нацполіції.

25 травня співробітники Криворізького районного управління поліції провели санкціонований обшук та виявили майнінгову ферму криптовалюти, що працювала в одному із підвальних приміщень в Центрально-Міському районі міста.

Під час обшуку у приміщенні поліцейські виявили 7 майнінг-ферм з 55 відеокартами та материнські плати, ноутбук адміна та 12 блоків живлення, за допомогою яких здійснювалося генерування.

Поліцейські накрили ферму для майнінгу криптовалюти в Кривому Розі 01
Поліцейські накрили ферму для майнінгу криптовалюти в Кривому Розі 02

Слідчі заходи проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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Наразі правоохоронці проводять заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до організації злочинної діяльності.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
За незаконне підключення до електромережі і, відповідно, несплату за її користування.
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25.05.2021 17:20
+11
Ну, і навіщо було розбирати? За крадіжку електрики, якщо була, то одна справа, ферму розбирати навіщо?
Якщо електромережі знаходять крадіжки в квартирах, вони ж з квартири телевізори, холодильники не виносять
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25.05.2021 17:25
+10
майнинг в Украине не является криминалом! Тут явно видно,что определённые лица под маской СБУ просто нахально и рэкетом захватывают фермы у владельца в дальнейшем захватить всё криптовалюту, которую заработали владельцы этих ферм. И посмотрите внимательно на одну из фотографий,где на дальнем плане установлен электрический счётчик!!! Если у людей будут хорошие адвокаты, то эти действия СБУ можно расматривать как обычный рэкет!!
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25.05.2021 17:45
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Я биткоин не майню, на видеокартах биткоин особо не помайнишь.
Да нет, что майню все сдаю. К цене 4000 уже ничего и не осталось Поліцейські "накрили" ферму для майнінгу криптовалюти в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 7954
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25.05.2021 18:35 Відповісти
За биткоином ничего не стоит. За долларом материальные блага США, за евро - Европы. Чем мощнее страна, тем стабильная ее валюта. Биткоин колбасит каждый месяц. Много лишних бабак в одних руках, а картин на всех не хватает. Вот биткоин рассматривается как сбережение денег с маржой. Если есть его курс, то биткоин продаетя.
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25.05.2021 17:57 Відповісти
На самом деле биткоин и вообще крипта рассматривается как средство подтверждения транзакций. Благодаря крипте банки смогут сэкономить миллиарды долларов в год. Почему это еще не применили по назначению?
Думаю пока работает шальная пирамида, зачем что то еще? Поліцейські "накрили" ферму для майнінгу криптовалюти в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 5662
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25.05.2021 18:07 Відповісти
Это блокчейн, как говорил банковский эксперт, очень тяжелый и банковская система сейчас не рассматриват его для транзакций.
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25.05.2021 18:13 Відповісти
майнинг в Украине не является криминалом! Тут явно видно,что определённые лица под маской СБУ просто нахально и рэкетом захватывают фермы у владельца в дальнейшем захватить всё криптовалюту, которую заработали владельцы этих ферм. И посмотрите внимательно на одну из фотографий,где на дальнем плане установлен электрический счётчик!!! Если у людей будут хорошие адвокаты, то эти действия СБУ можно расматривать как обычный рэкет!!
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25.05.2021 17:45 Відповісти
Читайте статью внимательно. Накрыли за то, что те чужое лепистричество тырили.
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25.05.2021 17:47 Відповісти
Нет, не за это.
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25.05.2021 17:50 Відповісти
а звинувачують по іншій статті
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25.05.2021 17:55 Відповісти
теперь аваков майнить будет не только на карточках но и на асиках Поліцейські "накрили" ферму для майнінгу криптовалюти в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 679
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26.05.2021 08:58 Відповісти
Намайнили пацаны защекоинов...
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25.05.2021 17:48 Відповісти
та ни хрена они там ничего не майнили, просто вирили
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25.05.2021 17:49 Відповісти
что сделали?
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25.05.2021 17:53 Відповісти
прямо "НАКРИЛІ".. який страшний заголовок.. капєц.. наче з'їзд наркокур'єрів накрили..
ну я розумію питання до хлопців від РЕСсу за незаконне підлючення.. яким тут боком поліцаї до "майнінгової ферму"?.
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25.05.2021 17:53 Відповісти
Самим захотілося поманити
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25.05.2021 17:56 Відповісти
"НАКРЫЛИ" СМЕШНО))))
Накрывают трупы, это сленг лягавых
И применяется в случае убийства преступников
Накрыть и зачистка
Это слова из 20х годов доблесного чк
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25.05.2021 17:58 Відповісти
Думаю дело не в украденном электричестве, а в нежелании делиться криптовалютой.
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25.05.2021 18:04 Відповісти
Плати за электрику и к тебе не придут.
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25.05.2021 18:15 Відповісти
а статью не за крадіжку відкрили
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25.05.2021 19:15 Відповісти
Що значить "накрили" ферму для майнинга криптовалюты" ? і чому це кваліфікація за ч.3 ст.190 КК? В них незаконне лише використання електроенергії а це ст.188-1 КК
карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років....і то якщо доведуть умисел і те, що викрадено електроенергії на суму не меньше 227 000 грн.
Вони б краще накрили "ферми" з яких масово гроші з банкових карток крадуть та пенсіонерів розводять на гроші))
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25.05.2021 18:15 Відповісти
А кто платил за банкет?
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25.05.2021 18:17 Відповісти
Жильцы дома скорей всего.
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25.05.2021 18:22 Відповісти
а сколько коммунальные предприятия берут денег у города за освещение ? в каждом подъезде 10х100 вт + (освещаются) у нас дороги в круглосуточном режиме, правда туда СБУ не лезет кишка тонка да и люлей можно отхватить на прикормленном месте.
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26.05.2021 09:01 Відповісти
биткойны конфисковали? Поліцейські "накрили" ферму для майнінгу криптовалюти в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 7938
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25.05.2021 18:19 Відповісти
это жлобы соседи все.. пока была зима ферма дом согревала, как пришла весна-идите нафуй .. короче настучали Поліцейські "накрили" ферму для майнінгу криптовалюти в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 6232
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25.05.2021 18:23 Відповісти
новина дня від дороговалютних реХвормованих авак-овців: хтось підключівся до електромережі не через лічильник.. зебіли, ви серйозно?....(
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25.05.2021 18:56 Відповісти
Новина для зєбільного населення.
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25.05.2021 20:04 Відповісти
луче бы ботоферму порошенко на цензоре накрыли
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25.05.2021 21:48 Відповісти
Чего приперся на ботоферму? Вали за поребрик! Там есть скотоферма для таких туапых как ты!
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25.05.2021 23:11 Відповісти
Хто небудь мені може пояснити декількома словами. Фізично взяв, побив ці майнінги і все, була валюта і нема валюти... Почианю читати що таке майнінг, унікайльний ключ, а от суті не можу вловити. Чи я такий тупий чи чого я не розумію? Поліцейські "накрили" ферму для майнінгу криптовалюти в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 9060
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25.05.2021 22:00 Відповісти
якщо грубо, то майнери - це "цифрові бухгалтери" зі своїм обладнанням "майнінг фермами", фактично звичайний комп з відеокартою(ми) та ПЗ, яке підтверджує спражність цифрових грошей і їх транзакцій.. треба лише мати трішки "масла в голові", а ментів це бісить.. бо головою вони їдять та свистять
кримінал при відсутньому наразі законодавстві може виникнути лише у мозку тупого мусора, який хоче ЦЕ собі, звичайно - надурняк..
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26.05.2021 13:47 Відповісти
Я це в принципы трохи розумію. Але в мене виникає питання, за реальними грошима які б вони не були має бути якісь фізичні цінності. Там товари, золото, акції заводів-параході та т.і. А що стоїть за криптовалютою? Способи розрахуватись якимись мафіозними структурами між собою щоб ніхто не відслідив чи як? От цього я не можу зрозуміти...
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26.05.2021 14:01 Відповісти
Наші чмошники взяли на озброєння схему кацапських колег по віджиму чужої власності як бачимо.
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25.05.2021 22:22 Відповісти
Міняю ферму для майнінгу на ферму для мілкінгу кіз і овець.
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25.05.2021 22:52 Відповісти
у твоего хозяйства доси не забрали молоко? скоро приедем Поліцейські "накрили" ферму для майнінгу криптовалюти в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 7861
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26.05.2021 09:03 Відповісти
Ласкаво просимо Поліцейські "накрили" ферму для майнінгу криптовалюти в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 4000
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26.05.2021 15:20 Відповісти
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