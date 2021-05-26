Оббитий шкірою крокодилів вимираючого виду Rolls Royce з Росії заарештували в Італії. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Автомобіль прислали з Росії для компанії в Римі. Сидіння, підлокітники і внутрішня сторона дверей машини оббиті шкірою виду крокодилів, який перебуває під захистом.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на La Repubblica.
Автомобіль затримали в Ліворно. Розкішний транспортний засіб вилучили доти, доки суд не вирішить, чи можна його ввезти до Італії після видалення шкіряної оббивки.
Внутрішня оббивка автомобіля - сидіння, підлокітники, двері - виготовлена зі шкіри крокодила, що належить до охоронюваного виду, захищеного Вашингтонською міжнародною конвенцією про захист видів і Європейськими Співтовариствами (Регламент ЄС 338/1997). Торгувати будь-якими виробами зі шкіри цих тварин без спеціального дозволу - заборонено.
За даними італійських ЗМІ, автомобіль було придбано за 20 тис. євро.
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Ну, а тут змусять знять оббивку, спалять, та змусять заплатить штраф, що може буть ціною в той автомобіль... Кацапня ж, дурна, ніяк зрозуміть не може, що світ живе не по їх "панятиям", а по законах...
Разве что комплект колес с дисками к этой машине, будет столько стоить
Хоть этот Фантом и знал лучшие времена, но тысяч на 100 он в Европе потянет.
Завидуйте, московиты.
Как говорил Лесь: "Кожаное пальто, надетое на кожаный пиджак"
Тогда крокодилячий писк был в салонах роликов
Сейчас кулиманы обшиты искуственной - она дороде натуральной
В голд версии предлагают алькантару и это считается не дурным тоном, хотя и не по ролика политике
Лично я тестал версию в алькантаре, 560К£ ценой
Руль кожа, салон алькантара, бокалы хрусталь
Предлагаете отправить машинку домой?!
Пруф:
https://www.kolesa.ru/news/razrabotchiki-rrombron-dartz-nashli-zamenu-kitovomu-penisu-2010-05-04
https://topgir.com.ua/russkie-zhgut-prodayut-kombat-s-kozhej-iz-penisa-kita-za-15-milliona-foto/