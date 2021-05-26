УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4885 відвідувачів онлайн
Новини Фото За кордоном
27 298 42
авто (2015) тварини (333) Італія (998) Росія (47229)

Оббитий шкірою крокодилів вимираючого виду Rolls Royce з Росії заарештували в Італії. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Автомобіль прислали з Росії для компанії в Римі. Сидіння, підлокітники і внутрішня сторона дверей машини оббиті шкірою виду крокодилів, який перебуває під захистом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на La Repubblica.

Автомобіль затримали в Ліворно. Розкішний транспортний засіб вилучили доти, доки суд не вирішить, чи можна його ввезти до Італії після видалення шкіряної оббивки.

Внутрішня оббивка автомобіля - сидіння, підлокітники, двері - виготовлена ​​зі шкіри крокодила, що належить до охоронюваного виду, захищеного Вашингтонською міжнародною конвенцією про захист видів і Європейськими Співтовариствами (Регламент ЄС 338/1997). Торгувати будь-якими виробами зі шкіри цих тварин без спеціального дозволу - заборонено.

Читайте також: "Жертва фотопослуг": у курортній Кирилівці на березі моря знайшли мертвого крокодила. ФОТО

За даними італійських ЗМІ, автомобіль було придбано за 20 тис. євро.

Оббитий шкірою крокодилів вимираючого виду Rolls Royce з Росії заарештували в Італії 01
Оббитий шкірою крокодилів вимираючого виду Rolls Royce з Росії заарештували в Італії 02
Оббитий шкірою крокодилів вимираючого виду Rolls Royce з Росії заарештували в Італії 03
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+25
20 000 евро?
Разве что комплект колес с дисками к этой машине, будет столько стоить
Хоть этот Фантом и знал лучшие времена, но тысяч на 100 он в Европе потянет.
показати весь коментар
25.05.2021 18:32
+9
На сиденья из слитков чистого золота денег не хватило. Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии - Цензор.НЕТ 238
показати весь коментар
25.05.2021 18:28
+8
не удивлюсь если через 10 лет одичавшие русские аллигархи начнут оббивать свои волги и жигули кожей вымирающих россиян Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии - Цензор.НЕТ 2359
показати весь коментар
25.05.2021 19:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На сиденья из слитков чистого золота денег не хватило. Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии - Цензор.НЕТ 238
показати весь коментар
25.05.2021 18:28 Відповісти
На золотых слитках плохо сидеть: давит задницу и холодом тянет.
показати весь коментар
25.05.2021 18:54 Відповісти
Ну можно было подлокотники и коврики сделать
показати весь коментар
25.05.2021 19:11 Відповісти
Если будет четко по форме задницы, то давить не будет, наоборот будет казаться что мягко. А чтобы было тепло могут у Зеленского, лакея одолжить, тот будет феном подогревать
показати весь коментар
25.05.2021 19:24 Відповісти
Наверно, так; на чемодане долларов сидеть теплее, да и давит меньше, если чемодан из хорошей кожи.
показати весь коментар
25.05.2021 23:41 Відповісти
Згадую, як колсь, у Ліді (Білорусь), п"яний кацап спробував "свої порядки навести" у кафе - поліз бить офіціантку, що відмовилася отримувать плату російськими рублями. Очухався в "каталажці"...
Ну, а тут змусять знять оббивку, спалять, та змусять заплатить штраф, що може буть ціною в той автомобіль... Кацапня ж, дурна, ніяк зрозуміть не може, що світ живе не по їх "панятиям", а по законах...
показати весь коментар
25.05.2021 18:30 Відповісти
то наверное фейковый кацап был, потому что порядки настоящих кацапов в Беларуси давно уже наведены)
показати весь коментар
25.05.2021 22:33 Відповісти
20 000 евро?
Разве что комплект колес с дисками к этой машине, будет столько стоить
Хоть этот Фантом и знал лучшие времена, но тысяч на 100 он в Европе потянет.
показати весь коментар
25.05.2021 18:32 Відповісти
свежеугнанный,не битый,не крашеный Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии - Цензор.НЕТ 4630
показати весь коментар
25.05.2021 18:41 Відповісти
взятка, видимо, сумма - чтоб не привлекать внимание.. не рассчитали с крокодильчиком... Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии - Цензор.НЕТ 4581
показати весь коментар
25.05.2021 20:12 Відповісти
сумма как раз внимание и привлекает
показати весь коментар
25.05.2021 22:36 Відповісти
таможенников. А рассчитано на налоговиков.
показати весь коментар
25.05.2021 22:41 Відповісти
за этот от 60 до 130 тыс. евро примерно, в зависимости от состояния
показати весь коментар
25.05.2021 22:35 Відповісти
Для кацапа понты дороже денег.
показати весь коментар
25.05.2021 18:32 Відповісти
Та иди знай---может и армянские тут мансы. Те ********* хрустальные набалдашники на кулисах и прочая мишура!
показати весь коментар
25.05.2021 18:42 Відповісти
это кацапские армяне *********, они собственно от кацапов ничем существенным и не отличаются
показати весь коментар
25.05.2021 22:31 Відповісти
Та есть одно чем отличаются. На своих свадьбах драки устраивают массовые и девок своих бьют---что те уже привыкли. А вот армяне этого не делают категорически. И в догон темы. Легко догадаться с кем мстят девки русские своим мужукам за побои. Нами упомянутые в почёте особом у девок тех.
показати весь коментар
25.05.2021 23:31 Відповісти
А у Януковича были туфли из кожи страуса.
Завидуйте, московиты.
показати весь коментар
25.05.2021 18:34 Відповісти
яник пронікся духом страуса) тікав на ще більшій швидкості
показати весь коментар
25.05.2021 18:37 Відповісти
а шо, так можна!?
показати весь коментар
25.05.2021 20:57 Відповісти
******** <*******-Путен своему партнеру ********* Сільвіо Берлусконі лично ... Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии - Цензор.НЕТ 461
Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии - Цензор.НЕТ 87
показати весь коментар
25.05.2021 18:35 Відповісти
*********, это обычная биология, тоже мне, нашли обзывачку... Это рашисты, кремлядь, опгшники - вот это уже позорно.
показати весь коментар
25.05.2021 22:30 Відповісти
Але все одно вони обоє підораси.
показати весь коментар
26.05.2021 01:12 Відповісти
Типова рабська мрія
показати весь коментар
25.05.2021 18:56 Відповісти
Гроб африканского вождя походу.
Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии - Цензор.НЕТ 1126 Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии - Цензор.НЕТ 6149
показати весь коментар
25.05.2021 19:06 Відповісти
Как минимум еще один нолик в цене потеряли.
показати весь коментар
25.05.2021 19:07 Відповісти
Убогое жлобство.
Как говорил Лесь: "Кожаное пальто, надетое на кожаный пиджак"
показати весь коментар
25.05.2021 19:17 Відповісти
не удивлюсь если через 10 лет одичавшие русские аллигархи начнут оббивать свои волги и жигули кожей вымирающих россиян Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии - Цензор.НЕТ 2359
показати весь коментар
25.05.2021 19:29 Відповісти
не будут олигархи ничего оббивать, не дождёшься. россияне им сами собой всё обобьют)
показати весь коментар
25.05.2021 22:37 Відповісти
Эх, нашёлся бы такой, кто его кожей оббил бы весь салон автомобиля, вот это было бы клёво!
показати весь коментар
25.05.2021 19:56 Відповісти
Этой кастрюле лет 20
Тогда крокодилячий писк был в салонах роликов
Сейчас кулиманы обшиты искуственной - она дороде натуральной
показати весь коментар
25.05.2021 20:43 Відповісти
Nappa натуральна там...
показати весь коментар
25.05.2021 22:11 Відповісти
Если заказали то будет и натурал
В голд версии предлагают алькантару и это считается не дурным тоном, хотя и не по ролика политике
Лично я тестал версию в алькантаре, 560К£ ценой
Руль кожа, салон алькантара, бокалы хрусталь
показати весь коментар
25.05.2021 23:32 Відповісти
я понимаю, что это браконьерство, жлобство и прочее, но не понимаю смысла в уничтожении данной обивки. крокодилам от этого легче не станет. а вот конфисковать этот автомобиль и разместить в каком нибудь музее как образец человеческого идиотизма и тщеславия, мне кажется было бы куда поучительнее.
показати весь коментар
25.05.2021 21:03 Відповісти
Музей идиотизма и тщеславия один-в расеее-матшке.
Предлагаете отправить машинку домой?!
показати весь коментар
25.05.2021 21:11 Відповісти
конфисковать весь автомобиль нет законных оснований. а вот вырезать обивку из фантома, это жирный ход) крокодилам легче не станет, а вот покупателей крокодилов станет минимум на один меньше)
показати весь коментар
25.05.2021 22:27 Відповісти
неужели в той же Италии не найдется местечка для РР?
показати весь коментар
25.05.2021 21:30 Відповісти
конечно найдется, там министр МВД нацык и пророссийский к тому же...
показати весь коментар
25.05.2021 22:39 Відповісти
А ще один кацап замовив собі у литовській компанії Dartz позашляховик з шкірою з пеніса кашалота в салоні! Серйозно, це не жарт!

Пруф:
https://www.kolesa.ru/news/razrabotchiki-rrombron-dartz-nashli-zamenu-kitovomu-penisu-2010-05-04
показати весь коментар
25.05.2021 22:13 Відповісти
так это же балабольная зона ру, какой ещё "пруф"
показати весь коментар
25.05.2021 22:28 Відповісти
Ну на ось такий...
https://topgir.com.ua/russkie-zhgut-prodayut-kombat-s-kozhej-iz-penisa-kita-za-15-milliona-foto/
показати весь коментар
25.05.2021 22:35 Відповісти
На Жилянской возде новых домов (как идти от вокзала) стоит Роллс купе - бока чёрные, крыша и капот серебристые, номера российские - то ли кирпича просит, то ли зажигалки.
показати весь коментар
25.05.2021 23:04 Відповісти
 
 