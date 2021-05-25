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Делегація представників Бундестагу відвідала прифронтове Широкине, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Сьогодні, 25 травня, район проведення операції Об’єднаних сил відвідали німецькі парламентарі на чолі зі співголовою партії "Союз90/Зелені" паном Робертом Габеком.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Делегація представників Бундестагу відвідала прифронтове Широкине, - пресцентр ОС 01

Мета візиту – ознайомлення з поточною безпековою та оперативною ситуацією в районі проведення ООС, зокрема поблизу великих міст, в яких проживає цивільне населення та зосереджені об’єкти промисловості.

Делегація представників Бундестагу відвідала прифронтове Широкине, - пресцентр ОС 02

Візит розпочався із брифінгу на території однієї з бригад, де заступник Командувача об’єднаних сил поінформував присутніх про ситуацію вздовж лінії зіткнення та закцентував увагу на заходах, що вживаються для покращення гуманітарної складової. Як черговий доказ російської агресії, іноземцям продемонстрували залишки боєприпасів, вироблених в РФ і випущених ворогом у бік українських позицій.

Делегація представників Бундестагу відвідала прифронтове Широкине, - пресцентр ОС 03
Делегація представників Бундестагу відвідала прифронтове Широкине, - пресцентр ОС 04

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Делегація представників Бундестагу відвідала прифронтове Широкине, - пресцентр ОС 05
Делегація представників Бундестагу відвідала прифронтове Широкине, - пресцентр ОС 06

Після брифінгу, німецька делегація відвідала зруйноване селище Широкине, аби на власні очі побачити наслідки "русского міра". Через збройну агресію РФ мешканці курортного населеного пункту біля моря, що поблизу Маріуполя, не можуть повернутися у власні домівки.

Делегація представників Бундестагу відвідала прифронтове Широкине, - пресцентр ОС 07
Делегація представників Бундестагу відвідала прифронтове Широкине, - пресцентр ОС 08
Делегація представників Бундестагу відвідала прифронтове Широкине, - пресцентр ОС 09

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Делегація представників Бундестагу відвідала прифронтове Широкине, - пресцентр ОС 10

Депутатка Європарламенту і член комітету закордонних справ ЄС Пані Віола фон Крамон-Таубадель в Україні і зокрема, в Луганській і Донецькій областях, була безліч разів. Вона ініціювала впровадження зелених технологій в регіоні ще до агресії РФ. Зокрема, будівництво установки із виробництва біогазу у Волновасі та спорудження вітрової електрогенеруючої станції неподалік Широкиного.

Делегація представників Бундестагу відвідала прифронтове Широкине, - пресцентр ОС 11
Делегація представників Бундестагу відвідала прифронтове Широкине, - пресцентр ОС 12
Делегація представників Бундестагу відвідала прифронтове Широкине, - пресцентр ОС 13

"Дуже прикро, що вітряки, які ми бачили з даху будинка в Широкиному, зараз знаходяться на території, окупованій російськими військами та не працюють, – сказала депутатка Європарламенту. – Сумно дивитися на ті руйнування, які спричинила війна. Я люблю Україну, люблю українців. Ви дуже хороші, миролюбні люди, а ця війна – великий тягар і випробування для вас".

Вона також зазначила, що європейські лідери країн мають колективно обдумати, як ефективно допомагати Україні.

"Надання мобільних шпиталів, прийняття поранених українських воїнів на реабілітацію, звісно, добре. Але слід подумати, як Україні надати оборонну зброю, яка допоможе протистояти збройній агресії, адже ваша держава має на це право", – зазначила фон Крамон.
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Топ коментарі
+10
Та нехай дивляться на що руцкій мир і газ перетворить їхню Німеччину.
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25.05.2021 20:26
+5
Ви таки будете сміятися, але...
Делегация представителей Бундестага посетила прифронтовое Широкино, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1270
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25.05.2021 20:39
+4
Но санкции не нужны...и Северный Поток пруссы строят...
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25.05.2021 20:23
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Но санкции не нужны...и Северный Поток пруссы строят...
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25.05.2021 20:23 Відповісти
Та нехай дивляться на що руцкій мир і газ перетворить їхню Німеччину.
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25.05.2021 20:26 Відповісти
К сожалению им не когда.
Подсчитывают будущие поступления.
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25.05.2021 20:51 Відповісти
а эти, будущие поступления, ой как им нужны! Вот, к примеру - в народной баварской республике позабирают на подвал исконные жители этих земель - бурятбургеры - дойчекацапусы родственников делегации - вот они родствеников и выкупят потом! Или полуживых или немного неживых родственников! Вот и пригодилась денежка!! Все продуманно!
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25.05.2021 21:39 Відповісти
Кремль ніколи поодинці не попре на НАТО, це смертельний вирок Раше і її будь-якому уряду сильних і надійних союзників у них поки немає і не дай бог стане Кітайі, одна з причин тривалої війни на Донбасі що б не допустити вступ України до блоку НАТО, особливо коли провалилася операція з кумом по впровадженню ДНР і ЛНР в материкову Україну на їх умовах, які для нас подібні смерті, в принципі і на нас їм буде нападати боляче
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26.05.2021 00:16 Відповісти
Адвокаты другой стороны всегда используют полученную информацию для защиты своего клиента. Они, адвокаты дьявола, говорят образно, эмоционально, витиевато, щедро льстит и «округляет факты». А когда их нет - изобретают "факты".
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25.05.2021 20:27 Відповісти
нехай скажуть
навіщо вони дали пуйлу майнкампф у руцькому переводі,
коли він там служив ?..
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25.05.2021 20:29 Відповісти
Ви таки будете сміятися, але...
Делегация представителей Бундестага посетила прифронтовое Широкино, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1270
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25.05.2021 20:39 Відповісти
Почему мы должны отчитываться какой-то немчуре? Немчура на нас ложила болт потому что тянет СП-2,который развяжет кацапне руки в дальнейшей агрессии против Украины.
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25.05.2021 20:45 Відповісти
так разведать то - самое оно
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25.05.2021 21:40 Відповісти
Европа и Америка прекрасно понимают, что Россия ведёт войну не с Украиной , а именно с ними, но на плацдарме Украины и с силами Украины, за счёт жизней украинцев. И то, что что они "мутузят" тему Донбасса и Крыма, то это лишь "дипломатическое замыливание"...и не более
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25.05.2021 20:57 Відповісти
ага, а ты живущий тут - всего лишь - "батарейка", сорян - вирус, что - унижает всех , акромя кацапов в этом моменте.. А че кацапы такие ссыкливые и аляску не заберут? Вот прям завтра! Слабо?
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25.05.2021 21:43 Відповісти
А это точно вопрос ко мне? 🥴
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25.05.2021 21:57 Відповісти
Прочитала с пятого раза..что-то у вас со знаками препинания не срослось
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25.05.2021 21:58 Відповісти
милейший, а вы в этом уверены? Поправьте меня, Богом прошу, где ж я имел оплошность такую? Где , по вашему, со знаками препинания препиная начались? Вы же, я уверен, прекрасно знаете уззкий язик!
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25.05.2021 22:20 Відповісти
Милейший (упиваюсь вашей поетичностью) вы наставили столько знаков, что ваше изречение читается с трудом..🤪 И так вы красиво на форумах "стелите", пока не пришел вызов (или повестка) с военкомата.. уже насмотрелись на количество защищать свою землю, город село...к сожалению
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25.05.2021 22:26 Відповісти
Вы бы здесь кацапскую методичку не цитировали !!!
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25.05.2021 22:34 Відповісти
А что вы здесь транслируете ? Про "кацапскую методичку" лучше бы молчали.
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25.05.2021 22:39 Відповісти
 
 