Делегація представників Бундестагу відвідала прифронтове Широкине, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 травня, район проведення операції Об’єднаних сил відвідали німецькі парламентарі на чолі зі співголовою партії "Союз90/Зелені" паном Робертом Габеком.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Мета візиту – ознайомлення з поточною безпековою та оперативною ситуацією в районі проведення ООС, зокрема поблизу великих міст, в яких проживає цивільне населення та зосереджені об’єкти промисловості.

Візит розпочався із брифінгу на території однієї з бригад, де заступник Командувача об’єднаних сил поінформував присутніх про ситуацію вздовж лінії зіткнення та закцентував увагу на заходах, що вживаються для покращення гуманітарної складової. Як черговий доказ російської агресії, іноземцям продемонстрували залишки боєприпасів, вироблених в РФ і випущених ворогом у бік українських позицій.





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Після брифінгу, німецька делегація відвідала зруйноване селище Широкине, аби на власні очі побачити наслідки "русского міра". Через збройну агресію РФ мешканці курортного населеного пункту біля моря, що поблизу Маріуполя, не можуть повернутися у власні домівки.







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Депутатка Європарламенту і член комітету закордонних справ ЄС Пані Віола фон Крамон-Таубадель в Україні і зокрема, в Луганській і Донецькій областях, була безліч разів. Вона ініціювала впровадження зелених технологій в регіоні ще до агресії РФ. Зокрема, будівництво установки із виробництва біогазу у Волновасі та спорудження вітрової електрогенеруючої станції неподалік Широкиного.







"Дуже прикро, що вітряки, які ми бачили з даху будинка в Широкиному, зараз знаходяться на території, окупованій російськими військами та не працюють, – сказала депутатка Європарламенту. – Сумно дивитися на ті руйнування, які спричинила війна. Я люблю Україну, люблю українців. Ви дуже хороші, миролюбні люди, а ця війна – великий тягар і випробування для вас".

Вона також зазначила, що європейські лідери країн мають колективно обдумати, як ефективно допомагати Україні.

"Надання мобільних шпиталів, прийняття поранених українських воїнів на реабілітацію, звісно, добре. Але слід подумати, як Україні надати оборонну зброю, яка допоможе протистояти збройній агресії, адже ваша держава має на це право", – зазначила фон Крамон.