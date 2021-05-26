У Сумах під час одержання 600 дол. хабаря за сприяння контрабанді затримано прикордонника, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали старшого оперуповноваженого Сумського прикордонного загону під час одержання хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, прикордонник обіцяв "за винагороду" забезпечити безперешкодне переміщення контрабандних товарів через українсько-російський кордон.

Працівники ДБР затримали прикордонника на одній з автозаправних станцій у Сумах після одержання 600 доларів хабаря.

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Попередня кваліфікація: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.