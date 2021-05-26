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хабар (2866) прикордонники (672) Сумська область (600) ДБР (1801)

У Сумах під час одержання 600 дол. хабаря за сприяння контрабанді затримано прикордонника, - ДБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Правоохоронці затримали старшого оперуповноваженого Сумського прикордонного загону під час одержання хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

У Сумах під час одержання 600 дол. хабаря за сприяння контрабанді затримано прикордонника, - ДБР 01

За попередньою інформацією, прикордонник обіцяв "за винагороду" забезпечити безперешкодне переміщення контрабандних товарів через українсько-російський кордон.

Працівники ДБР затримали прикордонника на одній з автозаправних станцій у Сумах після одержання 600 доларів хабаря.

У Сумах під час одержання 600 дол. хабаря за сприяння контрабанді затримано прикордонника, - ДБР 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонника, який організував схему отримання хабарів за сприяння контрабанді, затримали на Одещині, - СБУ. ФОТО

У Сумах під час одержання 600 дол. хабаря за сприяння контрабанді затримано прикордонника, - ДБР 03

Попередня кваліфікація: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

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я не сомневаюсь что взятко датель сотрудник правоохран. органов В Сумах при получении 600 долл. взятки за содействие контрабанде задержан пограничник, - ГБР - Цензор.НЕТ 1107
и в том не сомневаюсь что у пограничника не было чем откупиться В Сумах при получении 600 долл. взятки за содействие контрабанде задержан пограничник, - ГБР - Цензор.НЕТ 8686
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26.05.2021 00:42 Відповісти
А этот чувак, взяток никому не давал? Когда в карантин отмечал днюху своей жены с салютами, приехавшие менты ничего противозаконного не обнаружили?

В Сумах при получении 600 долл. взятки за содействие контрабанде задержан пограничник, - ГБР - Цензор.НЕТ 6960
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26.05.2021 00:59 Відповісти
Его посадят или отправят под домашний арест? Или Зеленский на него тоже санкции наложит?
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26.05.2021 01:00 Відповісти
Взяли юнца за ингольца, а в ингольце окромя погольца - край-гонец.
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26.05.2021 01:18 Відповісти
слабак только и всего 600дол. А вот зэ-бык с 95 квартала сразу как депутаном стал
В Сумах при получении 600 долл. взятки за содействие контрабанде задержан пограничник, - ГБР - Цензор.НЕТ 2485
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26.05.2021 03:24 Відповісти
чел орв-шник вроде, собирал плату с местных контрабандистов, низшее звено пищевой цепочки. не поленятся, раскрутят - дойдут до зама по разведке и командира отряда в легкую, лейтенант запоет соловьем, когда поймет, что есть шанс одному за всех присесть.
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26.05.2021 09:33 Відповісти
 
 