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Доля диктатора, гастролер "русского мира", оплот беззаконня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Доля диктатора, гастролер русского мира, оплот беззаконня. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Доля диктатора

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Доля диктатора, гастролер русского мира, оплот беззаконня. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Ласкаво просимо!

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Доля диктатора, гастролер русского мира, оплот беззаконня. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Оплот беззаконня

Доля диктатора, гастролер русского мира, оплот беззаконня. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Захоплення літака по-білоруськи

Доля диктатора, гастролер русского мира, оплот беззаконня. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Лукашенкозавр

Доля диктатора, гастролер русского мира, оплот беззаконня. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Гастролер "русского мира"

Доля диктатора, гастролер русского мира, оплот беззаконня. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Новий тренд

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Доля диктатора, гастролер русского мира, оплот беззаконня. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Спільні риси 

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Топ коментарі
+29
Ї.. жаба гадюку
Доля диктатора, гастролер "русского мира", оплот беззаконня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 957
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26.05.2021 08:15
+15
Судьба диктатора, гастролер "русского мира", оплот беззакония. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 325
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26.05.2021 07:49
+15
Доля диктатора, гастролер "русского мира", оплот беззаконня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7583
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26.05.2021 10:21
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Судьба диктатора, гастролер "русского мира", оплот беззакония. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 325
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26.05.2021 07:49 Відповісти
Пост советские страны разделились на диктаторские ( где контролирует раша) и демократические ( где контролирует запад )
Украина , только благодаря своему народу ( у которого власть хочет украсть землю - и это явно российский проект) держится в рамках демократии .
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26.05.2021 08:13 Відповісти
Элемент демократии - ВЕСЁЛАЯ ссора Милованова с Тимошенко 😀😀😀

Деталі конфлікту Милованова та Тимошенко
Радник голови Офісу Президента переповів слова Гройсмана про те, що Тимошенко є "мамою української економічної слабкості, знищення української незалежності, корупції, популізму і неефективності".
Я не згоден з Володимиром Гройсманом, тому що, на мою думку, ви не мама, а бабуся корупції. Не в сенсі років, а в сенсі того, що ви з такими людьми як Лазаренко чи Медведчук заклали культуру політики в Україні,
- зазначив Милованов.
Під час цієї заяви Тимошенко перебила Милованова, назвавши його "грантовим хлопчиком".
"Ви запросили мене сюди, щоб грантовий хлопчик мене принижував тут? Це людина, яка працює на іноземні гранти. І він принижує мене зараз лише для того, щоб розповісти, що треба продати землю", - сказала нардепка ведучому.
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26.05.2021 08:15 Відповісти
ШОТО ЮЛЯ С РЕФЕРЕНДУМОМ ПО ЗЕМЛЕ ОПАЗДЫВАЕТ - а он необходим
КОГДА то ОДИН ЧЕЛОВЕК СКАЗАЛ , что при приватизации были убийства, а когда землю начнут трогать - польётся кровь
Так вот - ПОКА референдум не проведут , землю трогать нельзя . Доля диктатора, гастролер "русского мира", оплот беззаконня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7147 Ибо это дестабилизация в интересах раши ( понимает ли это Зе?)
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26.05.2021 08:27 Відповісти
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Сколько у вас с/х земли в собственности?
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26.05.2021 09:00 Відповісти
Що бне було так запізно як з тарифним "гіноцидом"
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26.05.2021 10:30 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
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26.05.2021 07:59 Відповісти
Украинцы танки в Украину со стороны Беларусь не зайдут, мы только можем на комбайнах и сеялках зайти в Украину,Доля диктатора, гастролер "русского мира", оплот беззаконня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7516 От этих диктаторов всего можно ожидать,
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26.05.2021 08:05 Відповісти
Ї.. жаба гадюку
Доля диктатора, гастролер "русского мира", оплот беззаконня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 957
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26.05.2021 08:15 Відповісти
Когда у этой ***** подгорает, она всегда начинает кричать про гендерность и разбрасывается говном)))
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26.05.2021 08:29 Відповісти
Доля диктатора, гастролер "русского мира", оплот беззаконня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9486 Доля диктатора, гастролер "русского мира", оплот беззаконня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7685 Доля диктатора, гастролер "русского мира", оплот беззаконня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2069
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26.05.2021 08:38 Відповісти
бить ниже пояса женщину,даже такую гадюку-это полное бессилие и скудоумие этого поца и как политика,и как мужчины...ну,это тоже самое,что бы Юлька видосы с туалета вр предъявила и обсудила у кого какой, в прямом эфире
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26.05.2021 09:16 Відповісти
И тут воровка поняла,что сотни тысяч ворованных килобаксов,потраченных на то,чтобы перетянуть кожу со сраки на лицо не изменили того,что она бабушка Украинской коррупции. Но традиционно начала лгать,не предьявляя никаких доказательств,как и ее избиратели. Школа однако. Совковая школа популизма.
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26.05.2021 09:36 Відповісти
Тю, Юлька НЕ женщина.
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26.05.2021 12:55 Відповісти
Та тот тоже не мужчина -политики бесполые должны быть ,поэтому если особь переходит на внешние данные,возраст,то это от большой нехватки ума
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26.05.2021 13:37 Відповісти
Обитатели их среды, жаб и гадюк, и не претендуют на высокие отношения.
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26.05.2021 20:33 Відповісти
Нужно быть в тонусе. Если что- напомнить диктатору в каком году Белорусской сср передали Берестейщину населенную украинцами. Старики там до сих пор помнят украинский не смотря на ассимиляцию. Украина введи миротворцев!
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26.05.2021 08:55 Відповісти
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Ну и кто тут клоуны? (Не фотошоп)Доля диктатора, гастролер "русского мира", оплот беззаконня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2682
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26.05.2021 08:59 Відповісти
Японцам это расскажи, зебил.
Не фотошоп.

Доля диктатора, гастролер "русского мира", оплот беззаконня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6323

Зато теперь у СН все чинно и благородно - голосование по темникам за конверты с баблом и выступления по сюжетам, написанном сценаристами Квартала-95.
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26.05.2021 09:15 Відповісти
Рускій, а повне фото викласти? І що відбувається на даному фото? Бо твоя контора вже обрізала фото, де Порох іде до людей, а назвали- Порох тікає.
Чому кремлеботи намагаються обрати прізвища на манер західноукраїнських?
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26.05.2021 09:17 Відповісти
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Что значит руский?
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26.05.2021 09:19 Відповісти
Яке твоє ставлення до української мови?
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26.05.2021 09:27 Відповісти
Доля диктатора, гастролер "русского мира", оплот беззаконня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9271
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26.05.2021 09:20 Відповісти
Доля диктатора, гастролер "русского мира", оплот беззаконня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7583
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26.05.2021 10:21 Відповісти
Усатый таракан убивает свой народ вцепившись в царский трон как Х.йло - это два сапога пара. Белорусы пропитаны совковой покорностью и заслужили такой удел. свободу нужно заслужить, просто так она не дается. Слава Украине. очувствие белорусам. Презрение диктаторам Ху..йлу с Лкаш.нко
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26.05.2021 10:30 Відповісти
гениально!
Доля диктатора, гастролер "русского мира", оплот беззаконня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9722
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26.05.2021 20:38 Відповісти
 
 