Іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину в Києві: погоня шістьма районами столиці тривала 1,5 години, троє затриманих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину. Поліції їх вдалося затримати через півтори години.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua у Facebook.

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"Автомобіль КІА зупинили на вулиці Стеценка після приблизно 40 км поїздки столицею. В автомобілі були троє іноземців, вихідці з південних республік СРСР. Після ДТП вони відкрили стрілянину і намагалися втекти. На місці працювали вісім патрулів поліції та слідча оперативна група, яка має з'ясувати всі деталі інциденту для майбутніх розглядів у суді", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що погоня тривала понад 1,5 години і закінчилася приблизно о 1:30 ночі: "Поліція затримала 3 чоловіків кавказької зовнішності, які влаштували 4 зіткнення і стрілянину. У місті було оголошення план перехоплення".

Як повідомляє "Магнолія-ТВ" у мдля затримання порушників у Києві було залучено 4 екіпажі поліції, які і зупинили автомобіль КІА: "Погоня за автомобілем проходила через 6 районів столиці".

За попередньою інформацією, на ВДНГ сталася перестрілка між KIA і автомобілем Audi. Поки невідомо, хто в кого почав стріляти.

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Також є інформація, що автомобіль KIA спочатку протаранив машину Аudi, після чого і стався конфлікт.











Фото: ДТП









