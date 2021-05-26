Іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину в Києві: погоня шістьма районами столиці тривала 1,5 години, троє затриманих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
У Києві іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину. Поліції їх вдалося затримати через півтори години.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua у Facebook.
"Автомобіль КІА зупинили на вулиці Стеценка після приблизно 40 км поїздки столицею. В автомобілі були троє іноземців, вихідці з південних республік СРСР. Після ДТП вони відкрили стрілянину і намагалися втекти. На місці працювали вісім патрулів поліції та слідча оперативна група, яка має з'ясувати всі деталі інциденту для майбутніх розглядів у суді", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що погоня тривала понад 1,5 години і закінчилася приблизно о 1:30 ночі: "Поліція затримала 3 чоловіків кавказької зовнішності, які влаштували 4 зіткнення і стрілянину. У місті було оголошення план перехоплення".
Як повідомляє "Магнолія-ТВ" у мдля затримання порушників у Києві було залучено 4 екіпажі поліції, які і зупинили автомобіль КІА: "Погоня за автомобілем проходила через 6 районів столиці".
За попередньою інформацією, на ВДНГ сталася перестрілка між KIA і автомобілем Audi. Поки невідомо, хто в кого почав стріляти.
Також є інформація, що автомобіль KIA спочатку протаранив машину Аudi, після чого і стався конфлікт.
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Почав тікати- поліція має право стріляти, так має бути.
8 января 1977 года в Москве была осуществлена серия террористических актов в виде трёх взрывов в общественных местах. Первая бомба взорвалась в 17:33 в вагоне московского метро на перегоне между станциями «Измайловская» и «Первомайская». Второй взрыв прогремел в 18:05 в торговом зале продуктового магазина № 15 на улице Дзержинского (ныне Большая Лубянка), неподалёку от зданий КГБ СССР. Третья бомба взорвалась в 18:10 у продовольственного магазина № 5 на улице 25 Октября (ныне Никольская). В результате погибли 7 человек (все - при первом взрыве в метро), 37 были ранены[1][2]. Следствием были установлены трое виновных: армянские националисты Степан Затикян, Акоп Степанян и Завен Багдасарян.
Седять вони як міленькі, мінімалочку правда бо судді ******* гарно жити але седять за таке.
(Если нет ленты с шипами)
Автомобили САМИ между собой перестрелку устроили....интересно, какие автомобили эти автомобили задержали...возможно необходимо для ЦЕНЗОР. НЕТа нанять автомобиль для редактирования текстов...в последнее время таких ляпов - критично много.