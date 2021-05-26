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Київ (13848) Нацполіція (13932) стрілянина (1678)

Іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину в Києві: погоня шістьма районами столиці тривала 1,5 години, троє затриманих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У Києві іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину. Поліції їх вдалося затримати через півтори години.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua у Facebook.

"Автомобіль КІА зупинили на вулиці Стеценка після приблизно 40 км поїздки столицею. В автомобілі були троє іноземців, вихідці з південних республік СРСР. Після ДТП вони відкрили стрілянину і намагалися втекти. На місці працювали вісім патрулів поліції та слідча оперативна група, яка має з'ясувати всі деталі інциденту для майбутніх розглядів у суді", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що погоня тривала понад 1,5 години і закінчилася приблизно о 1:30 ночі: "Поліція затримала 3 чоловіків кавказької зовнішності, які влаштували 4 зіткнення і стрілянину. У місті було оголошення план перехоплення".

Як повідомляє "Магнолія-ТВ" у мдля затримання порушників у Києві було залучено 4 екіпажі поліції, які і зупинили автомобіль КІА: "Погоня за автомобілем проходила через 6 районів столиці".

За попередньою інформацією, на ВДНГ сталася перестрілка між KIA і автомобілем Audi. Поки невідомо, хто в кого почав стріляти.

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Також є інформація, що автомобіль KIA спочатку протаранив машину Аudi, після чого і стався конфлікт.

Іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину в Києві: погоня шістьма районами столиці тривала 1,5 години, троє затриманих 01
Іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину в Києві: погоня шістьма районами столиці тривала 1,5 години, троє затриманих 02

Іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину в Києві: погоня шістьма районами столиці тривала 1,5 години, троє затриманих 03
Іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину в Києві: погоня шістьма районами столиці тривала 1,5 години, троє затриманих 04
Фото: ДТП

Іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину в Києві: погоня шістьма районами столиці тривала 1,5 години, троє затриманих 05
Іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину в Києві: погоня шістьма районами столиці тривала 1,5 години, троє затриманих 06
Іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину в Києві: погоня шістьма районами столиці тривала 1,5 години, троє затриманих 07

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
Надо было стрелять по колесам, а не гоняться за ними. Ну если б пришили одного из ублюдков, то не велика была бы потеря для мира Иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу в Киеве: погоня по шести районам столицы продолжалась 1,5 часа, трое задержанных - Цензор.НЕТ 2334
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26.05.2021 10:31
+18
Да не было бы прецедента с копом Олейником, которого до сих пор по судам таскают, менты этих бы хач..., ой, лиц кавказкой национальности, еще на старте погони отправили бы к горным праотцам. А так, гонки, стрельба, жизни прохожих и других учасников движения в опасности.
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26.05.2021 10:39
+14
интерестно просто, как часто украинцы по Махачкале, или по Грозном летают? Иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу в Киеве: погоня по шести районам столицы продолжалась 1,5 часа, трое задержанных - Цензор.НЕТ 2676
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26.05.2021 10:35
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Надо было стрелять по колесам, а не гоняться за ними. Ну если б пришили одного из ублюдков, то не велика была бы потеря для мира Иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу в Киеве: погоня по шести районам столицы продолжалась 1,5 часа, трое задержанных - Цензор.НЕТ 2334
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26.05.2021 10:31 Відповісти
А воно поліції треба, сісти за таку стрілянину до буцигарні?
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26.05.2021 10:35 Відповісти
С нашими "судами", от которых воняет кучмой-киваловым-портновым, запросто.
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26.05.2021 11:19 Відповісти
В большом городе стрелять по колесам? Это же тебе не дешевый боевик. Так можно других водителей и прохожих убить.
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26.05.2021 10:44 Відповісти
Да ладно вам)), модератор с ензор.нет знают что нужно бло и как больше, чем простой читатель ))))
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26.05.2021 10:48 Відповісти
за 1,5 години можна було район заблокувати.
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26.05.2021 11:30 Відповісти
Полтора часа чуваки гоняли по городу, могли пешеходов кучу передавить. Хотя какая разница Іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину в Києві: погоня шістьма районами столиці тривала 1,5 години, троє затриманих - Цензор.НЕТ 3897
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26.05.2021 11:47 Відповісти
Выживет подозреваемый - его посадят, умрет - посадят полицая.
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26.05.2021 11:48 Відповісти
Это я так понимаю результаты Зе-борьбы с "ворами в законе"
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26.05.2021 10:33 Відповісти
Іностранци…💩Хм
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26.05.2021 10:33 Відповісти
Какие иностранцы?
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26.05.2021 10:33 Відповісти
чёрнокацапы ..
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26.05.2021 11:59 Відповісти
друзья мамедова и авакяна
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26.05.2021 12:43 Відповісти
Важко назвати таку довгу біганину поліції Києвом професійними діями.
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26.05.2021 10:34 Відповісти
Бабульок з насінням чи нелегальні розливайки безпечніше щемити.
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26.05.2021 10:36 Відповісти
Ну там само не корд або альфа за ними ганялася, а прості патрульні, до того ж ті були озброєні і не по дитячому управляли авто гаряча кров, та й не хлопчаки
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26.05.2021 11:22 Відповісти
интерестно просто, как часто украинцы по Махачкале, или по Грозном летают? Иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу в Киеве: погоня по шести районам столицы продолжалась 1,5 часа, трое задержанных - Цензор.НЕТ 2676
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26.05.2021 10:35 Відповісти
или по Баку с Ереваном Іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину в Києві: погоня шістьма районами столиці тривала 1,5 години, троє затриманих - Цензор.НЕТ 3280
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26.05.2021 12:44 Відповісти
произошла перестрелка между KIA и автомобилем Audi....., чекаємо на дуель крана і бетонозмішувача.
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26.05.2021 10:36 Відповісти
а ты шо не понял это корейцы с немцами перестреливались! у них взаимная ненависть с давних пор.....
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26.05.2021 10:38 Відповісти
Поржал
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26.05.2021 12:50 Відповісти
you welcome!
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26.05.2021 17:04 Відповісти
Журналісти з купленим дипломом Іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину в Києві: погоня шістьма районами столиці тривала 1,5 години, троє затриманих - Цензор.НЕТ 9247
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26.05.2021 11:12 Відповісти
Ну, кавказские конечно...
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26.05.2021 10:36 Відповісти
иносранцы - это типа азеры или земляки авакова армянее ?77
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26.05.2021 10:37 Відповісти
афрокавказцы, шо с них взять ))
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26.05.2021 10:38 Відповісти
Пускайте больше в страну всякого хлама без разбору.В свое время Авакова вон пустили-до сих пор отхаркиваемся. Иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу в Киеве: погоня по шести районам столицы продолжалась 1,5 часа, трое задержанных - Цензор.НЕТ 5720
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26.05.2021 10:39 Відповісти
Да не было бы прецедента с копом Олейником, которого до сих пор по судам таскают, менты этих бы хач..., ой, лиц кавказкой национальности, еще на старте погони отправили бы к горным праотцам. А так, гонки, стрельба, жизни прохожих и других учасников движения в опасности.
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26.05.2021 10:39 Відповісти
Олійника не мають таскати по судах... Це падло має сидіти за вбивство!!!
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26.05.2021 11:00 Відповісти
Олійник усе вірно зробив. Падла яка дала авто тим недоумкам має сидіти!
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26.05.2021 11:02 Відповісти
Дурак? Олійник вбив пасажира в авто..!!! Пасажира.. Який НІЧОГО не порушував
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26.05.2021 11:03 Відповісти
не пасажира, а співучасника
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26.05.2021 11:13 Відповісти
Взагалі то Олійник вбив наркомана конченого !
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26.05.2021 11:17 Відповісти
100%
Почав тікати- поліція має право стріляти, так має бути.
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26.05.2021 11:01 Відповісти
Ні вийшов на вулиці.. І менти вже можуть стріляти.. Так краще буде
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26.05.2021 11:04 Відповісти
Не пиши маєчню, дурко.
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26.05.2021 11:49 Відповісти
А за такі погоні із стільбою.. Має бути сурове покарання.. І не тільки кримінальне.. Але і матеріальне
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26.05.2021 11:02 Відповісти
********* по 4 ій частині.. І на 7 років.. На відпрчинок + окремо цивільний позов.. На відшкодування
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26.05.2021 11:08 Відповісти
Занесуть судді - отримають мінімум- проседять там як каролі бо вони вміють згуртуватися- вийдуть по 'УДО' з половини строку- підвищать свій "авторитет" серед своїх диких племен- продовжать свою кримінальну діяльність.
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26.05.2021 11:52 Відповісти
А мы было подумали, что это были горячие финские парни...
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26.05.2021 10:51 Відповісти
как говорил друг зеленского Галустян -поймут и простят
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26.05.2021 10:54 Відповісти
Тому що давно треба запровадити візовий режим з срашкою й іньшими дикунами! Пускаючи в Україну усіх без винятку чекайте таких новин.
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26.05.2021 10:59 Відповісти
А що у мусарні сересере ще існує?
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26.05.2021 11:07 Відповісти
Не, в "сересере" черножопые в Украине не стреляли, это только там, где "здобули" Іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину в Києві: погоня шістьма районами столиці тривала 1,5 години, троє затриманих - Цензор.НЕТ 6226
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26.05.2021 11:13 Відповісти
Не свисти.
8 января 1977 года в Москве была осуществлена серия террористических актов в виде трёх взрывов в общественных местах. Первая бомба взорвалась в 17:33 в вагоне московского метро на перегоне между станциями «Измайловская» и «Первомайская». Второй взрыв прогремел в 18:05 в торговом зале продуктового магазина № 15 на улице Дзержинского (ныне Большая Лубянка), неподалёку от зданий КГБ СССР. Третья бомба взорвалась в 18:10 у продовольственного магазина № 5 на улице 25 Октября (ныне Никольская). В результате погибли 7 человек (все - при первом взрыве в метро), 37 были ранены[1][2]. Следствием были установлены трое виновных: армянские националисты Степан Затикян, Акоп Степанян и Завен Багдасарян.
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26.05.2021 11:16 Відповісти
Чукча не читатель, чукча писатель?)) Москва в 77 была в Украине? И кстати, это было ЧП всесоюзного масштаба, единичные случаи. А сейчас? Іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину в Києві: погоня шістьма районами столиці тривала 1,5 години, троє затриманих - Цензор.НЕТ 5482
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26.05.2021 11:25 Відповісти
Часть экипажей полиции было бы неплохо оснастить гранатомётами.именно для таких ситуаций
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26.05.2021 11:07 Відповісти
таких сразу-огонь на поражение.и как собак бешенных
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26.05.2021 11:24 Відповісти
Тяжко жити без пістоля!!!
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26.05.2021 11:35 Відповісти
Проблема не в том, что этих "хачей" не остреливают "при задержании", а в том, что после всех их правонарушений они через 15 минут легко покидают здания любого ровд и любой прокуратуры...
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26.05.2021 11:41 Відповісти
Коли та де таке було? Канкретні приклади є чи пусте бла...бла...бла...?
Седять вони як міленькі, мінімалочку правда бо судді ******* гарно жити але седять за таке.
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26.05.2021 11:55 Відповісти
А що це таке південні республіки? Всі ці вихідці займаються тут бандитизмом і наркоторгівлею.Вони повинні жорстко каратися за злочини.Перед ними непотрібно плазувати.Толерастія перед бандюками ні до чого не призведе.Вже в Європі понапускали усіляких.
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26.05.2021 11:47 Відповісти
наверно правильнее было бы написать не "Пока неизвестно, кто у кого начал стрелять.", а "... что у кого начало стрелять" может действительно произошла случайная самодетонация патрона в кармане и пошло-поехало
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26.05.2021 12:41 Відповісти
это если бы такое украинцы устроили в Баку или еще гдето (молчу про кадыркину вотчину даже ) - разорвали бы на месте , самосуд моментальный. Іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину в Києві: погоня шістьма районами столиці тривала 1,5 години, троє затриманих - Цензор.НЕТ 1000
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26.05.2021 12:52 Відповісти
Зачем гонять их 40 км, если можно кинуть грабли под колёса ?
(Если нет ленты с шипами)
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26.05.2021 12:59 Відповісти
горные Алени при прикормленом соплеменнике Авакове чувствуют себя в Украине как дома, на пастбище.. кстати эти дети гор все вооружены, а украинцы-граждане благодаря также вооруженным трусам-депутатам - нет.. соупадение..
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26.05.2021 13:25 Відповісти
хачи
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26.05.2021 14:02 Відповісти
По предварительной информации, на ВДНХ произошла перестрелка между KIA и автомобилем Audi. Пока неизвестно, кто у кого начал стрелять.Источник:https://censor.net/ru/p3267518

Автомобили САМИ между собой перестрелку устроили....интересно, какие автомобили эти автомобили задержали...возможно необходимо для ЦЕНЗОР. НЕТа нанять автомобиль для редактирования текстов...в последнее время таких ляпов - критично много.
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26.05.2021 14:07 Відповісти
Снова Кауказ. Зачем их вообще впускать в страну? Это же звери?
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26.05.2021 14:24 Відповісти
 
 