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вокзал (173) Львів (2082) ртуть (28) ДСНС (4463)

На залізничному вокзалі Львова виявили понад 600 г ртуті, - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

На головному залізничному вокзалі Львова виявили понад 600 г ртуті. Рятувальники зібрали небезпечну речовину і передали її на утилізацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє пресслужба ДСНС.

25 травня о 13:23 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в м. Львові на пл. Двірцева, 1 на першому пероні "Вокзал станції Львів" поблизу смітника виявлено розлиту ртуть.

До місця виклику виїхало відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту загону технічної служби ГУ ДСНС України у Львівській області.

Рятувальники зібрали розлиту ртуть механічним способом у кількості 610 г, проведено демеркуризаційні заходи та передано зібрану ртуть представнику Залізничної районної державної адміністрації.

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На залізничному вокзалі Львова виявили понад 600 г ртуті, - ДСНС 01
На залізничному вокзалі Львова виявили понад 600 г ртуті, - ДСНС 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
метёлочкой на пластиковый совочек, который одолжили у вокзальной уборщицы. Всё это называется громким словом "демеркуризация".)
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26.05.2021 11:42
+4
Ничоси... я раз в Киеве градусник разбил (давно правда было), собрал ртуть в баночку, позвонил в МЧС с вопросом - куда эту срань девать? Ответили - выбрось в мусорник.
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26.05.2021 17:03
+1
Ой какая трагедия! У меня в отрочестве в банке на балконе столько стояло. Из сварочного аппарата наколядовал.
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26.05.2021 12:58
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Я тримав в руках півлітрову банку ртуті. Дуже важка.
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26.05.2021 11:35 Відповісти
метёлочкой на пластиковый совочек, который одолжили у вокзальной уборщицы. Всё это называется громким словом "демеркуризация".)
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26.05.2021 11:42 Відповісти
Когда в 2018 ездил в Пшемысль вокзал Львова произвел на меня далеко не лучшее впечатление, постоянно там тусовались полоумные полубомжи, норм поезда комфортно подождать было нельзя, если бы не холодное время года так гуляли бы по городу
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26.05.2021 12:42 Відповісти
Сейчас этот вокзал вас бы приятно удивил, после реконструкции. Точнее не сам даже вокзал, как его прилегающая территория.
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27.05.2021 18:50 Відповісти
надеюсь
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28.05.2021 09:43 Відповісти
Ой какая трагедия! У меня в отрочестве в банке на балконе столько стояло. Из сварочного аппарата наколядовал.
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26.05.2021 12:58 Відповісти
Не "возле мусорника" (на задворках вокзала), а на тротуаре, где прошло много людей.
На подошвах они понесут это всё дальше - в свои машины, в дома, в общественный транспорт, где никто убирать не будет..
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26.05.2021 15:48 Відповісти
Пройдя мимо, никого не будет, а вот пол дня там потоптаться, будет отравление. Хотя народ больше ртути съедает в рыбе, чем где то нанюхается.
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26.05.2021 16:42 Відповісти
Ничоси... я раз в Киеве градусник разбил (давно правда было), собрал ртуть в баночку, позвонил в МЧС с вопросом - куда эту срань девать? Ответили - выбрось в мусорник.
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26.05.2021 17:03 Відповісти
у меня такая же ситуация была. Мне ответили то же самое.
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31.05.2021 08:35 Відповісти
мда зачем МЧС вертолеты хз ?
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26.05.2021 23:11 Відповісти
до начала 80х годов, в школах, в подсобке физкабинетов, стояла литровая банка ртути (13 кг, междупрочим!), и к ней метровая, запаянная с одного конца стеклянная трубка и чаша. физики опыт торичелли классу показывали, по теме "атмосферное давление". перед всем классом трубку и чашу наполняли, потом большим пальцем трубку закрывали, сували этот конец в чашку с ртутью и убирали палец! и опа-ля, - сверху "торичеллева пустота", снизу - атмосферное давление. потом снова на год в подсобку, до следующего класса. и ничо. битые градусники и нормальные элементы, та бережно собранная для себя в баночку ртуть из них, на личные опыты, это вообще отдельная тема. зато щас!!!! оно и понятно. кислые жопки муравьёв, жевание гудрона, как и массовое поедание залёных абрикос и яблок с немытой клубникой больше не в ходу )))
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27.05.2021 17:08 Відповісти
 
 