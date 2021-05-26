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Затримано підозрюваного у вбивстві історика-краєзнавця Щукіна в Миколаєві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Затримано підозрюваного у вбивстві історика-краєзнавця Щукіна в Миколаєві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

25 травня в результаті ряду слідчо-оперативних заходів слідчі відділення поліції № 1, оперативники Управління карного розшуку та Миколаївського районного управління за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД та під процесуальним керівництвом прокуратури затримали місцевого мешканця, причетного до вбивства миколаївця, що сталось 14 травня у обласному центрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Миколаївській області.

Під час слідчих дій поліція встановила і розшукала зловмисника - ним виявився 29-річний житель Миколаєва.

"Правоохоронці з’ясували, що зловмисник познайомився із потерпілим в одній із соціальних мереж напередодні вбивства та, зустрівшись у його помешканні, завдав 67-річному миколаївцю чисельних ножових поранень в ході конфлікту на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин", - підкреслюють правоохоронці.

Затримано підозрюваного у вбивстві історика-краєзнавця Щукіна в Миколаєві, - Нацполіція 01
Затримано підозрюваного у вбивстві історика-краєзнавця Щукіна в Миколаєві, - Нацполіція 02
Затримано підозрюваного у вбивстві історика-краєзнавця Щукіна в Миколаєві, - Нацполіція 03

Під час санкціонованого обшуку в квартирі зловмисника поліцейські виявили речові докази, які будуть направлені на експертизу.

Наразі слідчі під процесуальним підтримки прокуратури вручили зловмиснику повідомлення про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України) та клопотатимуть у суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

Також дивіться: Затримано 17-річного хлопця, який підозрюється у вбивстві 38-річного жителя Миколаєва, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За даними місцевого видання "Вечерний Николаев", в Миколаєві 14 травня було знайдено вбитим відомого історика-краєзнавця, кандидата історичних наук, доцента Володимира Щукіна.

Щукін займався складанням хроніки і аналізом трагічних подій Голокосту, що мали місце на території сучасної Миколаївської області

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Фигня какая то,мало с кем кто знакомится в соцсетях,но кто кого к себе в гости на следущий день зовёт...
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26.05.2021 13:33
+8
недавно один немолодой тоже в соцсетях с молодым блогером познакомился...
так он чужой самолет посадил,что бы лично встретиться с ним.
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26.05.2021 14:07
+8
Це 2 вже поспіль вбивство історика, що займався вивченням голодомору в Миколаївській області. Вбивць кришує МВС. Інформаційне прикриття - спеціально для гомофобів (бо для першого випадку було таке саме)
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26.05.2021 18:55
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Фигня какая то,мало с кем кто знакомится в соцсетях,но кто кого к себе в гости на следущий день зовёт...
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26.05.2021 13:33 Відповісти
недавно так же один другого пригласил домой (в соц сетях познакомились) - один молодой ,другой не очень ....так молодой его молотком забил....насмерть. говорит пожилой предлагал ему попу потрогать и дальше там такое,...шо аж тут писать страшно
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26.05.2021 13:49 Відповісти
шо аж тут писать страшно

Не уже ли и пипу предлагал? Затримано підозрюваного у вбивстві історика-краєзнавця в Миколаєві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2313
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26.05.2021 13:51 Відповісти
тут страшно даже такое писать -недовольные \соболезнующие банят сразу , непонятно почему ,не провоцируйте
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26.05.2021 14:07 Відповісти
недавно один немолодой тоже в соцсетях с молодым блогером познакомился...
так он чужой самолет посадил,что бы лично встретиться с ним.
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26.05.2021 14:07 Відповісти
бывает и такое , у богатых свои причуды Затримано підозрюваного у вбивстві історика-краєзнавця Щукіна в Миколаєві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6988
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26.05.2021 14:12 Відповісти
понятно в каких "соцсетях" они познакомились )молодой притворился гееи и пришел ,типа на свидание,к старому -ну и прибил с целью ограбления,думая,что его не вычислят- такое часто бывает...не хотелось бы думать,что и тут так же
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26.05.2021 14:24 Відповісти
"Адвокат Булгакова заявил, что его клиент будет давать показания, которые носят личный характер и могут его опорочить. Обвиняемый, прокурор и следователь поддержали это ходатайство. В результате суд постановил проводить его в закрытом режиме". Похоже, действительно парень пришел на гей-свидание и убил профессора.
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26.05.2021 15:01 Відповісти
не факт. мусорам с убийцам нет веры. может быть заказ, который переводят в разряд "личной неприязни"
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26.05.2021 15:12 Відповісти
какая-то гомосятина
снял проститута, тот его замочил
бывает
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26.05.2021 13:49 Відповісти
"на почве внезапно возникших неприязненных отношений ..."

проффесор расследовал Холокост, а хлопец, судя по картинкам, фанат фараонов.
из Мойзеса они поспорили, не иначе..... Затримано підозрюваного у вбивстві історика-краєзнавця Щукіна в Миколаєві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9681
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26.05.2021 15:22 Відповісти
от любви до ненависти один шаг
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26.05.2021 16:22 Відповісти
какой-то гомогенностью веет Затримано підозрюваного у вбивстві історика-краєзнавця в Миколаєві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1624
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26.05.2021 13:50 Відповісти
не факт. мсорам с убийцам нет веры. может быть заказ, который переводят в разряд "личной неприязни"
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26.05.2021 15:13 Відповісти
лука мстит Затримано підозрюваного у вбивстві історика-краєзнавця Щукіна в Миколаєві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3450
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26.05.2021 15:16 Відповісти
Затримано підозрюваного у вбивстві історика-краєзнавця Щукіна в Миколаєві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6380
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26.05.2021 15:18 Відповісти
очень остроумно. как петросян задорный
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26.05.2021 16:48 Відповісти
почему как? Это я, Ваганыч Затримано підозрюваного у вбивстві історика-краєзнавця Щукіна в Миколаєві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5213
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26.05.2021 18:41 Відповісти
Да, у гомиков, которые снюхиваются через интернет а потом встречаются, часто бывают конфликты из за гонорара.
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26.05.2021 14:10 Відповісти
если верить словам убийцы, то себя не уважать. Историк писал много правды той, что не нравилась кацапам.
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26.05.2021 14:40 Відповісти
Это уже второй профессор в Николаеве, который погибает при странных обстоятельствах. Первым был Шитюк. И тоже съемная квартира, юноша. И там тоже был суд в закрытом режиме. Затримано підозрюваного у вбивстві історика-краєзнавця Щукіна в Миколаєві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6365
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26.05.2021 15:04 Відповісти
Затримано підозрюваного у вбивстві історика-краєзнавця Щукіна в Миколаєві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8685
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26.05.2021 18:51 Відповісти
Це 2 вже поспіль вбивство історика, що займався вивченням голодомору в Миколаївській області. Вбивць кришує МВС. Інформаційне прикриття - спеціально для гомофобів (бо для першого випадку було таке саме)
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26.05.2021 18:55 Відповісти
В цій статті і в іншій інформації пишуть, що він досліджував холокост (не голодомор).
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20.06.2021 16:10 Відповісти
Ну і куча ботів як би натякає нам що все це не випадкове явище
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26.05.2021 18:57 Відповісти
склонность к теориям заговоров - это диагноз вообще-то
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26.05.2021 23:31 Відповісти
про віру у те, що 2 підряд історики вбиті з гомосяцкіх мотивів - це ще більший діагноз. І набагато для тебе гірший
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27.05.2021 07:52 Відповісти
Паренек этот не похож на киллеоа ФСБ аж никак, а похож он на *******, который обслуживает пожилых клиетов.
Познакомились в соц. сети, встретились на съемной квартире зачем-то.
Холокост обсудить за бокалом вина?
Это же очевидные моменты.
А вот то, что путин решил убить всех историков в Укране - это, извините меня, идиотизм.
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27.05.2021 10:53 Відповісти
Мутна історія, дуже мутна ....Прибрали історіка мабуть не просто так і не битовуха.
Влада, особливо у ватних регіонах не ******** розголосу і правди Затримано підозрюваного у вбивстві історика-краєзнавця Щукіна в Миколаєві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 924
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27.05.2021 13:56 Відповісти
никогда такого не было - и вот опять... 1921 Гайсин, композитор Лернтовичь . В него стреляет из обреза охотничьего ружья агент Гайсинского уездного ЧК («чрезвычайная комиссия». - Країна) Афанасий Грищенко. Произошло это в родительском доме в селе Марковка. Чекист попросился переночевать.Выставили под ограбление, даже стрелял в мусоров когда его догоняли...
«Убывшему в служебную командировку районному информатору Грищенко полагать в таковой и исключить с провиантского и чайного довольствия с 12 сего декабря, - подтверждает его должность найденная в архиве в Виннице справка. - Выданные ему 5000 аванса на секретные расходы выписать в расход по приходно-расходному журналу».
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27.05.2021 15:59 Відповісти
Зачем надевать камуфляж в городе??? Они как здрасте среди ночи в нем. Такая тупость...
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28.05.2021 06:31 Відповісти
 
 