Затримано підозрюваного у вбивстві історика-краєзнавця Щукіна в Миколаєві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
25 травня в результаті ряду слідчо-оперативних заходів слідчі відділення поліції № 1, оперативники Управління карного розшуку та Миколаївського районного управління за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД та під процесуальним керівництвом прокуратури затримали місцевого мешканця, причетного до вбивства миколаївця, що сталось 14 травня у обласному центрі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Миколаївській області.
Під час слідчих дій поліція встановила і розшукала зловмисника - ним виявився 29-річний житель Миколаєва.
"Правоохоронці з’ясували, що зловмисник познайомився із потерпілим в одній із соціальних мереж напередодні вбивства та, зустрівшись у його помешканні, завдав 67-річному миколаївцю чисельних ножових поранень в ході конфлікту на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин", - підкреслюють правоохоронці.
Під час санкціонованого обшуку в квартирі зловмисника поліцейські виявили речові докази, які будуть направлені на експертизу.
Наразі слідчі під процесуальним підтримки прокуратури вручили зловмиснику повідомлення про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України) та клопотатимуть у суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.
За даними місцевого видання "Вечерний Николаев", в Миколаєві 14 травня було знайдено вбитим відомого історика-краєзнавця, кандидата історичних наук, доцента Володимира Щукіна.
Щукін займався складанням хроніки і аналізом трагічних подій Голокосту, що мали місце на території сучасної Миколаївської області
Будь ласка, зачекайте...
Не уже ли и пипу предлагал?
так он чужой самолет посадил,что бы лично встретиться с ним.
снял проститута, тот его замочил
бывает
проффесор расследовал Холокост, а хлопец, судя по картинкам, фанат фараонов.
из Мойзеса они поспорили, не иначе.....
Познакомились в соц. сети, встретились на съемной квартире зачем-то.
Холокост обсудить за бокалом вина?
Это же очевидные моменты.
А вот то, что путин решил убить всех историков в Укране - это, извините меня, идиотизм.
Влада, особливо у ватних регіонах не ******** розголосу і правди
«Убывшему в служебную командировку районному информатору Грищенко полагать в таковой и исключить с провиантского и чайного довольствия с 12 сего декабря, - подтверждает его должность найденная в архиве в Виннице справка. - Выданные ему 5000 аванса на секретные расходы выписать в расход по приходно-расходному журналу».