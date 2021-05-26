Санкційний список РНБО: 10 "кримінальних авторитетів" примусово повернули до країн їхнього походження. ФОТОрепортаж

Завдяки санкціям РНБО 10 "кримінальних авторитетів" примусово повернули до країн їхнього походження, 27-ми анулювали дозвільні документи на проживання в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Такі результати відпрацювання Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції з викриття кримінальних "авторитетів", які були включені до списку санкцій РНБО, затвердженого Указом Президента України.

"Вже 27-ми "кримінальним авторитетам" із санкційного списку РНБО анульовані дозвільні документи на проживання в Україні. 10-х примусово повернули в країни їх походження із забороною в’їзду на територію держави. Серед них - уродженці Грузії та Вірменії, які підтримували зв’язки з представниками криміналітету не лише в країнах свого походження, а й у різних регіонах України.

У переліку 17-х "авторитетів", яким скасували посвідки та інші дозвільні документи на проживання в Україні – кілька так званих "смотрящих" та уродженці різних країн. Усі вони підозрювані у кримінальних провадженнях, більшість із яких знаходиться у місцях позбавлення волі. Кожен із них буде відповідати за свої "вчинки" та нести відповідальність відповідно до українського законодавства. Їм інкримінують вчинення низки тяжких злочинів: встановлення та поширення злочинного впливу, створення злочинних організацій, розбої, викрадення людей, вимагання коштів тощо", - сказано в повідомленні.

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Робота з протидії поширенню злочинного впливу кримінальних "авторитетів" з санкційного списку РНБО триває.





Фото: сайт поліції

Нагадаємо, 21 травня 2021 року президент Володимир Зеленський указом затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони про введення санкцій, як розповів сам Зеленський, проти ватажків терористів, ворів у законі і іноземних кримінальних авторитетів. У списку фізичних осіб, щодо яких вводяться санкції, - 674 особи.