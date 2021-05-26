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Санкційний список РНБО: 10 "кримінальних авторитетів" примусово повернули до країн їхнього походження. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Завдяки санкціям РНБО 10 "кримінальних авторитетів" примусово повернули до країн їхнього походження, 27-ми анулювали дозвільні документи на проживання в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Такі результати відпрацювання Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції з викриття кримінальних "авторитетів", які були включені до списку санкцій РНБО, затвердженого Указом Президента України.

"Вже 27-ми "кримінальним авторитетам" із санкційного списку РНБО анульовані дозвільні документи на проживання в Україні. 10-х примусово повернули в країни їх походження із забороною в’їзду на територію держави. Серед них - уродженці Грузії та Вірменії, які підтримували зв’язки з представниками криміналітету не лише в країнах свого походження, а й у різних регіонах України.

У переліку 17-х "авторитетів", яким скасували посвідки та інші дозвільні документи на проживання в Україні – кілька так званих "смотрящих" та уродженці різних країн. Усі вони підозрювані у кримінальних провадженнях, більшість із яких знаходиться у місцях позбавлення волі. Кожен із них буде відповідати за свої "вчинки" та нести відповідальність відповідно до українського законодавства. Їм інкримінують вчинення низки тяжких злочинів: встановлення та поширення злочинного впливу, створення злочинних організацій, розбої, викрадення людей, вимагання коштів тощо", - сказано в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція повідомила про підозру двом кримінальним "авторитетам", один з яких перебуває в списку санкцій РНБО. ФОТО

Санкційний список РНБО: 10 кримінальних авторитетів примусово повернули до країн їхнього походження 01

Робота з протидії поширенню злочинного впливу кримінальних "авторитетів" з санкційного списку РНБО триває.

Санкційний список РНБО: 10 кримінальних авторитетів примусово повернули до країн їхнього походження 02
Санкційний список РНБО: 10 кримінальних авторитетів примусово повернули до країн їхнього походження 03

Фото: сайт поліції

Нагадаємо, 21 травня 2021 року президент Володимир Зеленський указом затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони про введення санкцій, як розповів сам Зеленський, проти ватажків терористів, ворів у законі і іноземних кримінальних авторитетів. У списку фізичних осіб, щодо яких вводяться санкції, - 674 особи.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Садить нужно лет на 20. Задолбаетесь возвращать...
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26.05.2021 13:33
+4
"Все они подозреваемые в уголовных процессах, большинство из которых находится в местах лишения свободы. Каждый из них будет отвечать за свои "дела" и будет нести ответственность в соответствии с украинским законодательством. Им инкриминируют совершение ряда тяжких преступлений: установка и распространение преступного влияния, создание преступных организаций, разбои, похищения людей, вымогательства средств и тому подобное", - сказано в сообщении." Что за бред? 1. Кто находится в местах лишения свободы? Уголовные процессы ? 2. Никакой ответственности по уголовному законодательству они нести не будут, т.к. сами же пишут что их "вернули" в страны их происхождения. 3. Если "им инкриминируют совершение ряда тяжких преступлений: установка и распространение преступного влияния, создание преступных организаций, разбои, похищения людей, вымогательства средств и тому подобное" ..то они должны быть арестованы и содержаться в СИЗО без права залога! 4. Похоже очень что собрали авторитетов по которым уже были доказательства по ст.255, 255-1 УК..и вместо привлечения к уголовной ответственности и избрания меры пресечения - содержания под стражей...всех обилетили и отпустили на все четыре стороны, назвав это "принудительным возвращением")))
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26.05.2021 13:46
+2
странно , всех доблестные органы выдворили, а в Киеве гонки со стрельбой граждане Мозамбика и Гондураса устроили - видать старые обиды за дедов вспомнили
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26.05.2021 13:44
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Садить нужно лет на 20. Задолбаетесь возвращать...
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26.05.2021 13:33 Відповісти
Нехай їх дома годують,нам дармоїди не треба, своїх вистачає.
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26.05.2021 15:15 Відповісти
странно , всех доблестные органы выдворили, а в Киеве гонки со стрельбой граждане Мозамбика и Гондураса устроили - видать старые обиды за дедов вспомнили
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26.05.2021 13:44 Відповісти
"Все они подозреваемые в уголовных процессах, большинство из которых находится в местах лишения свободы. Каждый из них будет отвечать за свои "дела" и будет нести ответственность в соответствии с украинским законодательством. Им инкриминируют совершение ряда тяжких преступлений: установка и распространение преступного влияния, создание преступных организаций, разбои, похищения людей, вымогательства средств и тому подобное", - сказано в сообщении." Что за бред? 1. Кто находится в местах лишения свободы? Уголовные процессы ? 2. Никакой ответственности по уголовному законодательству они нести не будут, т.к. сами же пишут что их "вернули" в страны их происхождения. 3. Если "им инкриминируют совершение ряда тяжких преступлений: установка и распространение преступного влияния, создание преступных организаций, разбои, похищения людей, вымогательства средств и тому подобное" ..то они должны быть арестованы и содержаться в СИЗО без права залога! 4. Похоже очень что собрали авторитетов по которым уже были доказательства по ст.255, 255-1 УК..и вместо привлечения к уголовной ответственности и избрания меры пресечения - содержания под стражей...всех обилетили и отпустили на все четыре стороны, назвав это "принудительным возвращением")))
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26.05.2021 13:46 Відповісти
мусора и воры братья
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26.05.2021 14:30 Відповісти
правильно.
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27.05.2021 06:46 Відповісти
 
 