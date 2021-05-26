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У Києві чоловік кинув у тролейбус пляшку із запальною сумішшю, пасажирку госпіталізовано, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини Фоторепортаж

У Києві чоловік кинув пляшку з невідомою легкозаймистою речовиною в тролейбус, унаслідок чого пасажирка зазнала травм. Пожежу ліквідовано, зі зловмисником спілкуються правоохоронці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До поліції Києва надійшов виклик про те, що на вулиці Драйзера горить тролейбус. Попередньо встановлено, що чоловік кинув пляшку з невідомою речовиною у тролейбус, внаслідок чого розбилося скло та відбулося займання в салоні. Окрім того, у результаті інциденту постраждала пасажирка громадського транспорту, яку медики госпіталізували ", - йдеться в повідомленні.

Дії правопорушника припинили пасажири тролейбуса спільно із дільничними, які несли службу неподалік.

У Києві чоловік кинув у тролейбус пляшку із запальною сумішшю, пасажирку госпіталізовано, - поліція 01

Як зазначили в пресслужбі прокуратури Києва, численних жертв серед пасажирів вдалося уникнути завдяки професійним і швидким діям водія тролейбуса, який миттєво відчинив двері, надавши можливість для евакуації, та вжив заходів з пожежогасіння.

Правопорушник було затримано на місці. Ним виявився місцевий житель, 1993 року народження.

У Києві чоловік кинув у тролейбус пляшку із запальною сумішшю, пасажирку госпіталізовано, - поліція 02

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Подію належним чином зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Деснянського управління поліції. Після перевірки інциденту буде надана правова кваліфікація.

У Києві чоловік кинув у тролейбус пляшку із запальною сумішшю, пасажирку госпіталізовано, - поліція 03

Органом досудового розслідування дії зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 194, п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України.

На цей час Деснянською окружною прокуратурою міста Києва вирішується питання щодо погодження письмового повідомлення про підозру зловмиснику та подальшого обрання запобіжного заходу.

У Києві чоловік кинув у тролейбус пляшку із запальною сумішшю, пасажирку госпіталізовано, - поліція 04

За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

У Києві чоловік кинув у тролейбус пляшку із запальною сумішшю, пасажирку госпіталізовано, - поліція 05
Фото: сайт поліції; прокуратура Києві / Facebook

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Результат сокращения психиатрических лечебных заведений?
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26.05.2021 14:04
+10
це терористичний акт, бутилку з запалювальною сумішшю кидали в найбільш вразливе місце тролейбусу, де наскладніше загасити вогонь і звідки найскладніше вибратись назовні. Таких терористів потрібно розстрілювати прямо на місці злочину, або краще кидати під тролейбус і їздити по ньому поки в нього голова не лусне.
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26.05.2021 14:13
+7
теракт в чистом виде,отличную статью даунито себе набензинил..
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26.05.2021 14:07
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Навіжений якийсь.
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26.05.2021 13:59 Відповісти
тролейбуси перемагають маршруток
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26.05.2021 14:03 Відповісти
це терористичний акт, бутилку з запалювальною сумішшю кидали в найбільш вразливе місце тролейбусу, де наскладніше загасити вогонь і звідки найскладніше вибратись назовні. Таких терористів потрібно розстрілювати прямо на місці злочину, або краще кидати під тролейбус і їздити по ньому поки в нього голова не лусне.
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26.05.2021 14:13 Відповісти
не здивуємось, коли маршрутники стануть виводити з ладу контактні мережі тролейбусних ліній, підстанції, шкодити поєднувальні гофри вагонів...а то й просто таранити, провокуючи дтп
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26.05.2021 14:22 Відповісти
Просто его не захотели везти бо не было сидячих мест и он отомстил У Києві чоловік кинув у тролейбус пляшку із запальною сумішшю, пасажирку госпіталізовано, - поліція - Цензор.НЕТ 6828
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26.05.2021 14:22 Відповісти
знач у Львові більш притомні люди - біжять пару кварталів поперед трамваю і нічого не жбурляють.
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26.05.2021 15:40 Відповісти
чувак в танчики может переиграл. подумал, шо троллейбус это хвашыздский танк.
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26.05.2021 14:05 Відповісти
Или в лукашенку недоиграл...
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26.05.2021 14:17 Відповісти
Результат сокращения психиатрических лечебных заведений?
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26.05.2021 14:04 Відповісти
теракт в чистом виде,отличную статью даунито себе набензинил..
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26.05.2021 14:07 Відповісти
шахид недоделанный.
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26.05.2021 14:07 Відповісти
Классифицировать, как теракт и впаять максимальный срок.
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26.05.2021 14:07 Відповісти
В Минск к местным мусорам отправте отморозка
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26.05.2021 14:08 Відповісти
он столицы попутал
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26.05.2021 17:11 Відповісти
троещина - тот еще зоопарк. очень редко там бываю, но каждый раз - как в другом городе побывал.
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26.05.2021 14:09 Відповісти
І що поганого ви знайшли в зоопарку?
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26.05.2021 14:25 Відповісти
Що "животные"?
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26.05.2021 14:54 Відповісти
среди жителей троещины - 60% нормальных нормальных людей, остальное - я бы не назвал нормальными. если ты там живеш, то наверняка даже днем видиш местный бомонд упоротый в хлам. не особо благополучный район, вобщем.
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26.05.2021 15:11 Відповісти
я не спорю, везде есть маргиналы, в любом районе, но на троещине и борщаге их соотношение к нормальным людям особено высокое.
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26.05.2021 15:13 Відповісти
Піроманія - один з симптомів хворої психіки. Діти-піромани - це не просто забавка дитини з сірниками, з них потім виростають ось такі хворі на всю голову злочинці.
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26.05.2021 14:15 Відповісти
То, что это тер акт , то это однозначно,но при чем тут простые люди?, кто за ним стоит и цель какая,не узнаем навернре ни когла , потому наверное дальше закручивать гайки будут, за побитые двери введут электрошокеры, стрелять без прелупреждений, нашли какуе то мразь - убийцу,надавили на его не официально, сказали брось бутылку,- плучишь за хулиганство 3 года, а так 15 светит.
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26.05.2021 14:25 Відповісти
Теоретически могли погибнуть люди, значит квалифицировать как покушение на убийство нескольких человек.
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26.05.2021 14:26 Відповісти
Компьютерные игры-стрелялки до добра не доводят - вот вам результат У Києві чоловік кинув у тролейбус пляшку із запальною сумішшю, пасажирку госпіталізовано, - поліція - Цензор.НЕТ 3522
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26.05.2021 14:31 Відповісти
этого черта в контейнер 2 на 2 и кинуть туда такую же бутылку...
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26.05.2021 14:39 Відповісти
продуктивнее засадить его на бутылку, а потом кинуть
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26.05.2021 15:52 Відповісти
судя по виду "подозреваемого" у нас основная проблема - уж слишком с толерантностью и миролюбивостью в обществе перебор ... ну и культуры\воспитания недостаток
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26.05.2021 14:50 Відповісти
Полный Зебил
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26.05.2021 14:51 Відповісти
Надеюсь у него теперь будет время осознать что так поступать нельзя, ведь в троллейбусе люди.
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26.05.2021 14:52 Відповісти
Чо морду-то замазали?
Ладно коли підозрюють невідомо кого, а тут же по гарячих слідах затримали
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26.05.2021 15:17 Відповісти
Статті про вбивство та знищення майна..... а чому не терракт?
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26.05.2021 19:00 Відповісти
А вот если бы у водилы троллейбуса и пассажиров были револьверты, вот тогда чувачек не успел бы добежать до троллейбуса. Строчно вооружить всех пассажиров всех троллебусов револьвертами. Мы не рабы!
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26.05.2021 22:01 Відповісти
 
 