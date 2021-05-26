У Києві чоловік кинув у тролейбус пляшку із запальною сумішшю, пасажирку госпіталізовано, - поліція. ФОТОрепортаж

У Києві чоловік кинув пляшку з невідомою легкозаймистою речовиною в тролейбус, унаслідок чого пасажирка зазнала травм. Пожежу ліквідовано, зі зловмисником спілкуються правоохоронці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До поліції Києва надійшов виклик про те, що на вулиці Драйзера горить тролейбус. Попередньо встановлено, що чоловік кинув пляшку з невідомою речовиною у тролейбус, внаслідок чого розбилося скло та відбулося займання в салоні. Окрім того, у результаті інциденту постраждала пасажирка громадського транспорту, яку медики госпіталізували ", - йдеться в повідомленні.

Дії правопорушника припинили пасажири тролейбуса спільно із дільничними, які несли службу неподалік.

Як зазначили в пресслужбі прокуратури Києва, численних жертв серед пасажирів вдалося уникнути завдяки професійним і швидким діям водія тролейбуса, який миттєво відчинив двері, надавши можливість для евакуації, та вжив заходів з пожежогасіння.

Правопорушник було затримано на місці. Ним виявився місцевий житель, 1993 року народження.

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Подію належним чином зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Деснянського управління поліції. Після перевірки інциденту буде надана правова кваліфікація.

Органом досудового розслідування дії зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 194, п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України.

На цей час Деснянською окружною прокуратурою міста Києва вирішується питання щодо погодження письмового повідомлення про підозру зловмиснику та подальшого обрання запобіжного заходу.

За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.



Фото: сайт поліції; прокуратура Києві / Facebook