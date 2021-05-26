Із загиблим під час пожежі в бліндажі воїном 58-ї ОМПБр Миколою Лебедем попрощалися в Кременчуці. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 26 травня у місті Кременчук Полтавської області відбулася церемонія прощання з Миколою Івановичем Лебедем, старшим солдатом, військовослужбовцем 16-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув 20 лютого цього року близько 04.00 в районі села Водяне Донецької області (район ДАП) внаслідок пожежі у бліндажі.

Щоб встановити особу Миколи Лебедя, тіло якого дістали з-під завалів блиндажа 22 лютого, знадобилася експертиза ДНК, що тривала три місяці. Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці Полтавського обласного ТЦК та СП, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 26 травня у м.Кременчук відбулося прощання з загиблим військовослужбовцем Миколою Лебедем.

Військові почесті під час поховання віддавали курсанти Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Полтавщини, представники органів місцевої влади, Міністерства ветеранів та бойові побратими Миколи.

20 лютого сталася пожежа в одному із бліндажів у селі Водяне на Донеччині. В результаті пожежі загинули три військовослужбовці. Одним із них виявився воїн із Кременчука Микола Лебідь. Його загибель підтвердили за допомогою ДНК-експертизи.

Поховали Миколу Лебедя на Свіштовському кладовищі на Алеї Слави у Кременчуці", - зазначається у повідомленні.

У загиблого залишилися батьки та десятеро братів і сестер.







