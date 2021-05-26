Суд у справі MH17 провів виїзне засідання і переходить до розгляду справи по суті. ФОТО

У Нідерландах на військовій авіабазі Хіллз-Рієн закінчилося виїзне судове засідання у справі про катастрофу рейсу MH17. Воно тривало майже 5 годин. Судді та адвокати оглядали реконструкцію збитого літака.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

До огляду були залучені судді, адвокати родичів загиблих і захист одного з чотирьох обвинувачених Олега Пулатова. Закриваючи засідання, головуючий суддя Хендрік Стейнгаюс зазначив, що реконструкція дуже сильно вразила суд.

Наступне засідання суду відбудеться 7 червня 2021 р., тоді ж суд почне розгляд справи по суті.

На військовій авіабазі Хіллз-Рієн зберігаються всі зібрані на місці трагедії уламки літака, а також його реконструкція.

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