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Суд у справі MH17 провів виїзне засідання і переходить до розгляду справи по суті. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Суд у справі MH17 провів виїзне засідання і переходить до розгляду справи по суті. ФОТО

У Нідерландах на військовій авіабазі Хіллз-Рієн закінчилося виїзне судове засідання у справі про катастрофу рейсу MH17. Воно тривало майже 5 годин. Судді та адвокати оглядали реконструкцію збитого літака.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

До огляду були залучені судді, адвокати родичів загиблих і захист одного з чотирьох обвинувачених Олега Пулатова. Закриваючи засідання, головуючий суддя Хендрік Стейнгаюс зазначив, що реконструкція дуже сильно вразила суд.

Наступне засідання суду відбудеться 7 червня 2021 р., тоді ж суд почне розгляд справи по суті.

На військовій авіабазі Хіллз-Рієн зберігаються всі зібрані на місці трагедії уламки літака, а також його реконструкція.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський виробник "Бука" підтвердив запуск ракети, яка збила "Боїнг" в 2014 році на Донбасі, - авіаексперт Лукашевич

Суд у справі MH17 провів виїзне засідання і переходить до розгляду справи по суті 01
Суд у справі MH17 провів виїзне засідання і переходить до розгляду справи по суті 02

Автор: Анастасія Потіха
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Озаботятся в 2 раза сильнее?
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26.05.2021 16:48 Відповісти
В два? К чёму такой радикализм? В полтора.
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26.05.2021 17:05 Відповісти
Главный принцип правосудия - неотвратимость наказания. Так что еще посмотрим на корчащегося в конвульсиях бункерфюрера.
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26.05.2021 17:26 Відповісти
Він, як завжди говорять кацапсини, а где ваши доказатєльства? Хоч ти йому кол на голові чеши, а він буде талдичити одне й теж. А ви дАкАжітє...
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26.05.2021 19:07 Відповісти
Суд у справі MH17 провів виїзне засідання і переходить до розгляду справи по суті - Цензор.НЕТ 4928Виробник Бука - уже признався !

Бо реконструкція - доказує - що подібні пошкодження характерні - для Бука ...
Тепер слід очікувати історій про знайдені Буки у шахтах Донбасу , захоплені незаконно невідомими формуваннями , і т.п. , і т.д. Суд у справі MH17 провів виїзне засідання і переходить до розгляду справи по суті - Цензор.НЕТ 4375
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26.05.2021 19:48 Відповісти
Ну так виробнику Бука немає куди діватись. Вони скжуть шо так, це ракета випущена з нашої зброї. І шо? Скажуть шо був вАвєцкій сАюз і їх по всьому совку було багато. Може хто прикупив собі та в шахті залишив, а обдрочєнці відкопали... Ну від кацапів всього можна очікувати навіть таку версію...
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26.05.2021 20:32 Відповісти
Суд по делу MH17 провел выездное заседание и переходит к рассмотрению дела по сути - Цензор.НЕТ 6271
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26.05.2021 16:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=l4XTAwu668M

Как знаково что именно Шварц сыграл эту роль...
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26.05.2021 19:25 Відповісти
Не прошло и восьми лет, а суд уже перешел к рассмотрению... Того и гляди, еще лет через десяток и приговор созреет. Если к тому времени еще кто-то помнить буде по какому вопросу суд созывали.
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26.05.2021 20:19 Відповісти
 
 