Офіцер Нацгвардії торгував зброєю в Черкасах, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час спецоперації в Черкасах Служба безпеки України затримала військовослужбовця Нацгвардії. Він намагався продати перероблені для стрільби травматичними набоями стартові пістолети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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За даними слідства, організував "модернізацію" пістолетів начальник озброєння однієї з частин. "Майстерню" він влаштував в підсобному приміщенні за місцем проживання.

За оперативною інформацією, клієнтів зловмисник підшукував через особисті зв'язки, зокрема в кримінальних колах.

Правоохоронці затримали офіцера Нацгвардії поблизу одного із торгово-розважальних закладів у центрі Черкас під час спроби збуту 3-х пістолетів і комплекту набоїв до них.

Під час проведення обшуків у помешканнях, майстерні та автомобілі підозрюваного вилучено:

4 перероблені пістолети та комплектуючі частини до них;

майже 200 бойових набоїв різного калібру;

спеціальне обладнання для переробки пістолетів у вогнепальні.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 263-1 Кримінального кодексу України затриманому повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.

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