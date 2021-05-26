Офіцер Нацгвардії торгував зброєю в Черкасах, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Під час спецоперації в Черкасах Служба безпеки України затримала військовослужбовця Нацгвардії. Він намагався продати перероблені для стрільби травматичними набоями стартові пістолети.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними слідства, організував "модернізацію" пістолетів начальник озброєння однієї з частин. "Майстерню" він влаштував в підсобному приміщенні за місцем проживання.
За оперативною інформацією, клієнтів зловмисник підшукував через особисті зв'язки, зокрема в кримінальних колах.
Правоохоронці затримали офіцера Нацгвардії поблизу одного із торгово-розважальних закладів у центрі Черкас під час спроби збуту 3-х пістолетів і комплекту набоїв до них.
Під час проведення обшуків у помешканнях, майстерні та автомобілі підозрюваного вилучено:
- 4 перероблені пістолети та комплектуючі частини до них;
- майже 200 бойових набоїв різного калібру;
- спеціальне обладнання для переробки пістолетів у вогнепальні.
У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 263-1 Кримінального кодексу України затриманому повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.
Триває досудове слідство.
Будь ласка, зачекайте...
Вийшли одноразові травмати, гордо імєнуємиє ізбушніками "огнєстрєльним оружієм".
Само изделие - как и заводской травмат - годится токо на то, шоб с него бухие банабаки на Курбан-Байрам стреляли в воздух с окна своего БМВ на литовских номерах.
Если рассматривать как бизнес - он бы намного больше заработал если б, например, пошёл на выходных в Убер или Уклон таксовать.
Срок ему (условный, скорее всего, но все-таки срок) - дадут такой же, как за боевой ТТ.
Ето неудачная идея, так не надо делать.