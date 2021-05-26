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Офіцер Нацгвардії торгував зброєю в Черкасах, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Під час спецоперації в Черкасах Служба безпеки України затримала військовослужбовця Нацгвардії. Він намагався продати перероблені для стрільби травматичними набоями стартові пістолети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Дивіться: Контррозвідка СБУ викрила міжрегіональну злочинну групу: учасники постачали великі партії озброєння в РФ. ФОТО

За даними слідства, організував "модернізацію" пістолетів начальник озброєння однієї з частин. "Майстерню" він влаштував в підсобному приміщенні за місцем проживання.

За оперативною інформацією, клієнтів зловмисник підшукував через особисті зв'язки, зокрема в кримінальних колах.

Правоохоронці затримали офіцера Нацгвардії поблизу одного із торгово-розважальних закладів у центрі Черкас під час спроби збуту 3-х пістолетів і комплекту набоїв до них.

Під час проведення обшуків у помешканнях, майстерні та автомобілі підозрюваного вилучено:

  • 4 перероблені пістолети та комплектуючі частини до них;
  • майже 200 бойових набоїв різного калібру;
  • спеціальне обладнання для переробки пістолетів у вогнепальні.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 263-1 Кримінального кодексу України затриманому повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.

Також дивіться: Групу торговців зброєю та боєприпасами із зони ООС затримано на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Офіцер Нацгвардії торгував зброєю в Черкасах, - СБУ 01
Офіцер Нацгвардії торгував зброєю в Черкасах, - СБУ 02
Офіцер Нацгвардії торгував зброєю в Черкасах, - СБУ 03
Офіцер Нацгвардії торгував зброєю в Черкасах, - СБУ 04
Офіцер Нацгвардії торгував зброєю в Черкасах, - СБУ 05
Офіцер Нацгвардії торгував зброєю в Черкасах, - СБУ 06
Офіцер Нацгвардії торгував зброєю в Черкасах, - СБУ 07
Офіцер Нацгвардії торгував зброєю в Черкасах, - СБУ 08

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Вн не набрав травматів, він накупляв стартовиків на розєткє і повисверлював в них втулки "специальньім оборудованием" (китайским сверлильньім станком из говна).
Вийшли одноразові травмати, гордо імєнуємиє ізбушніками "огнєстрєльним оружієм".
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26.05.2021 17:28
+3
Вот это оружейного барона поймали. Куда там рабиновичу.
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26.05.2021 17:23
+2
)) станок действительно зачётный. сразу в глаза западает, как специальное оборудование. вместе с таким же "дремелем" для "тонкой доводки"
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26.05.2021 19:53
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і де чолов*яга набрав травматів?
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26.05.2021 17:09 Відповісти
Вн не набрав травматів, він накупляв стартовиків на розєткє і повисверлював в них втулки "специальньім оборудованием" (китайским сверлильньім станком из говна).
Вийшли одноразові травмати, гордо імєнуємиє ізбушніками "огнєстрєльним оружієм".
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26.05.2021 17:28 Відповісти
идея хороша!
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26.05.2021 18:04 Відповісти
Ну я б не сказал, шо ето удачная идея.
Само изделие - как и заводской травмат - годится токо на то, шоб с него бухие банабаки на Курбан-Байрам стреляли в воздух с окна своего БМВ на литовских номерах.
Если рассматривать как бизнес - он бы намного больше заработал если б, например, пошёл на выходных в Убер или Уклон таксовать.
Срок ему (условный, скорее всего, но все-таки срок) - дадут такой же, как за боевой ТТ.
Ето неудачная идея, так не надо делать.
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27.05.2021 08:35 Відповісти
)) станок действительно зачётный. сразу в глаза западает, как специальное оборудование. вместе с таким же "дремелем" для "тонкой доводки"
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26.05.2021 19:53 Відповісти
Ну на такой переделке он може тыщу, ну максимум - две тыщи гривен на стволе зарабатывал, шоб на Макиту собрать - ему их крупньім оптом надо продавать.
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27.05.2021 08:16 Відповісти
У Меркель подтвердили, что не разрешат поставки оружия Украине из за российского дешёвого газа, а Лукашенко из за дешёвых российских кредитов говорит ,что Украина сама отдала Крым, не пойму одного кому мешали добровольные батальоны и для кого они в Украине представляло опасность,, для коррупционеров,, для предателей которые во власти ,для еврейской или венгерской общины и зачем их распустили,, а вместо их набрали контрактников ,которые за деньги?
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26.05.2021 17:09 Відповісти
Вот это оружейного барона поймали. Куда там рабиновичу.
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26.05.2021 17:23 Відповісти
Вот для чего и создавалась нацгвардия имени авакова!!!!!!!!!!!!!!
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26.05.2021 17:52 Відповісти
Безобразиекакоято! Офіцер Нацгвардії торгував зброєю в Черкасах, - СБУ - Цензор.НЕТ 4318
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26.05.2021 19:52 Відповісти
 
 