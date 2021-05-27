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"Сенсаційно висока явка резервістів - понад 100%!" - голова Чернігівської ОДА, дружина головнокомандувача ЗСУ Ганна Коваленко дала оцінку маневрам зборів бригади ТРО. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Майже 2 тис. бійців упродовж двох тижнів вдосконалювали свої бойові навички. Явка на зборах була надзвичайно високою - люди приходили цілими колективами і приводили з собою друзів.

Про це пише у Фейсбуці голова Чернігівської ОДА Ганна Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Два тижні майже дві тисячі бійців вдосконалювали свої військові навички, відпрацьовували військові завдання зі своїми побратимами і посестрами", - зазначила вона.

За словами Коваленко, ці збори побили всі рекорди явки.

"Головне досягнення навчань: сенсаційно висока явка резервістів до військкоматів з першого ж дня навчань - понад 100%! Люди приходили цілими колективами, приводили друзів", - написала голова ОДА.

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Підсумки зборів підбивали в Новгороді-Сіверському, розташованому за 60 км від українсько-російського кордону.

"Не випадково підсумки підвели саме тут, на Новгород-Сіверщині, тому що впродовж багатьох років Новгород-Сіверський історично був і завжди буде північним форпостом України. Саме тут гартувався досвід оборони державних кордонів", - зазначила Коваленко.

"Стрільби й інші обов'язкові для таких навчань заходи показали, наскільки високий інтерес і патріотизм наших захисників. Всупереч побоюванням, напруга на кордоні з РФ тільки посприяла прояві кращого, що є в наших людях: передусім, взаємовиручки", - додала голова ОДА.

Сенсаційно висока явка резервістів - понад 100%! - голова Чернігівської ОДА, дружина головнокомандувача ЗСУ Ганна Коваленко дала оцінку маневрам зборів бригади ТРО 01
Сенсаційно висока явка резервістів - понад 100%! - голова Чернігівської ОДА, дружина головнокомандувача ЗСУ Ганна Коваленко дала оцінку маневрам зборів бригади ТРО 02
Сенсаційно висока явка резервістів - понад 100%! - голова Чернігівської ОДА, дружина головнокомандувача ЗСУ Ганна Коваленко дала оцінку маневрам зборів бригади ТРО 03
Сенсаційно висока явка резервістів - понад 100%! - голова Чернігівської ОДА, дружина головнокомандувача ЗСУ Ганна Коваленко дала оцінку маневрам зборів бригади ТРО 04
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Учебные сборы по территориальной обороне завершились на Черниговщине - Цензор.НЕТ 4326
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26.05.2021 19:49 Відповісти
Навіщо ці парадні фото? Де стрільби по макетам танків з МТ-12?
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26.05.2021 20:09 Відповісти
Какие Рапиры, там тренируются с деревянными макетами или личным охотничьим оружием, профанация, а не терроборона
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27.05.2021 01:29 Відповісти
Еталонноє "внєзапна" "Сенсаційно висока явка резервістів - понад 100%!" - голова Чернігівської ОДА, дружина головнокомандувача ЗСУ Ганна Коваленко дала оцінку маневрам зборів бригади ТРО - Цензор.НЕТ 6476
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27.05.2021 08:11 Відповісти
рашка за две недели до Киева дойдет ?
ну-ну... Учебные сборы по территориальной обороне завершились на Черниговщине - Цензор.НЕТ 540

до Рейкявика может и дойдут, а до середины Днепра вряд ли...
Н.В.Гоголь Учебные сборы по территориальной обороне завершились на Черниговщине - Цензор.НЕТ 3061
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26.05.2021 19:53 Відповісти
За два тиждні хіба що рашиссти дійдуть до Крима.... за течією.
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26.05.2021 20:00 Відповісти
...таки да, вперёд ногами.
Але ж шлюзовати їх - морока.
Най вже раки Київського моря ласують! 😁
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26.05.2021 20:42 Відповісти
Дойде. Утримає? Не думаю. Знаю я ці "збори", вже проходив. Совковий довбо...зм невиліковний, поки совкові охвіцери на вищих посадах.
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26.05.2021 22:25 Відповісти
Вітаю всіх патріотів України з гарною новиною!
Україна виграла чемпіонат Європи зі стрільби, розбивши у фіналі Росію

Навчальні збори з територіальної оборони завершилися на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 5026
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26.05.2021 20:43 Відповісти
Прибыло более 100 % !!! Неожиданно приехала теща Хомчака.
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27.05.2021 07:49 Відповісти
Главное чтоб не ее муженек теперь их вел в бой. Кинуть солдат на прорыв в Иловайске, а скмому уехать в хвост колонны и бросить раненых..а потом мирно выйти из окружения в другом месте через российские блокпосты...на новом авто. Он слил всех кто был в окружении, тут нет сомнений.
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27.05.2021 09:24 Відповісти
 
 