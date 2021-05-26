17-річний житель Кривого Рогу підпалив свою вагітну дівчину. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Молодик облив дівчину горючою рідиною, підпалив і втік. Дівчина жива, вона в лікарні у важкому стані. Хлопця затримали і збираються повідомити йому про підозру у замаху на вбивство.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час конфлікту 17-річний хлопець облив легкозаймистою речовиною свою 21-річну співмешканку і підпалив, після чого втік з місця події. Дівчина з тілесними ушкодженнями була доставлена в лікарню", - сказано в повідомленні поліції.
Оперативники перекрили вокзали й автовокзали, залучили для розшуку палія додаткові патрулі. Незабаром його вдалося затримати. Вдома у хлопця провели обшук і знайшли зброю.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що у дівчини серйозні опіки.
"Попередній діагноз медиків: термічний опік обличчя, тіла, дихальних шляхів, тулуба і кінцівок 2-3 ступеня, який оцінюється в 70% від площі тіла. Також вказується, що постраждала перебувала на 17 тижні вагітності. На даний момент її стан оцінюється як важкий, дівчина перебуває в опіковому відділенні другої міської лікарні", - пишуть журналісти.
Будь ласка, зачекайте...
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$x = мужик не отшит;
do {
забеременнеть от другого мужика;
} while ($x=мужик отшит);
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Все мужики казлы
Пістолет ніхто не буде купляти на останні гроші.
Друге непорочне зачаття (прости, Господи)?
Не так сталося, як гадалося.
Судя по всему - ещё и жертва шантажа.
Там не всё так однозначно.
А мнение судьи - это другое.
Экспертиза ДНК внесёт ясность.
Чей киндер и чему она ему угрожала, что довела до такого.
Странный этот Рог, хоть и Кривой. То какой-то дрыщ ЗЕбанутый из этого Рога появится, дурак дураком, но быдло выбрало его приписдентом, то садист, поджегший свою беременную подругу... А нормальные люди там живет или все такие, как эти 2 урода?
У Кр. Розі конопля - це як національний символ Кривбаса.