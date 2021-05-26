17-річний житель Кривого Рогу підпалив свою вагітну дівчину. ФОТО

Молодик облив дівчину горючою рідиною, підпалив і втік. Дівчина жива, вона в лікарні у важкому стані. Хлопця затримали і збираються повідомити йому про підозру у замаху на вбивство.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час конфлікту 17-річний хлопець облив легкозаймистою речовиною свою 21-річну співмешканку і підпалив, після чого втік з місця події. Дівчина з тілесними ушкодженнями була доставлена в лікарню", - сказано в повідомленні поліції.

Оперативники перекрили вокзали й автовокзали, залучили для розшуку палія додаткові патрулі. Незабаром його вдалося затримати. Вдома у хлопця провели обшук і знайшли зброю.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у дівчини серйозні опіки.

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"Попередній діагноз медиків: термічний опік обличчя, тіла, дихальних шляхів, тулуба і кінцівок 2-3 ступеня, який оцінюється в 70% від площі тіла. Також вказується, що постраждала перебувала на 17 тижні вагітності. На даний момент її стан оцінюється як важкий, дівчина перебуває в опіковому відділенні другої міської лікарні", - пишуть журналісти.