ВМС України та Великої Британії провели спільне тренування типу "PASSEX" у Чорному морі. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
У північно-західній частині Чорного моря спільна корабельно-катерна тактична група ВМС України та Великої Британії провели тренування типу "PASSEX". Метою заходу було вдосконалення навченості та взаємосумісності екіпажів кораблів двох країн відповідно до стандартів НАТО. Окрім надводних бойових одиниць, до навчань залучався вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади національного флоту.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.
Дводенне тренування проходило у декілька етапів, зокрема, корабельно-катерною групою було відпрацьовано маневрування в строях та ордерах, організацію протиповітряної оборони, відбиття атак швидкісних малорозмірних плавзасобів умовного противника, постановка димової завіси тощо. Під час виконання спільних елементів основна увага приділялась підвищенню взаємосумісності та злагодженості дій екіпажів.
Крім того, на переході морем особовим складом було відпрацьовано корабельні навчання з передачі вантажів повітряним і траверзним способом, ведення розвідки, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства та проведено пошуково-рятувальну операцію.
Варто відмітити, що комунікація між екіпажами корабельно-катерної групи здійснювалась виключно англійською мовою відповідно до міжнародної системи сигналів MTP.
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