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ВМС України та Великої Британії провели спільне тренування типу "PASSEX" у Чорному морі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

У північно-західній частині Чорного моря спільна корабельно-катерна тактична група ВМС України та Великої Британії провели тренування типу "PASSEX". Метою заходу було вдосконалення навченості та взаємосумісності екіпажів кораблів двох країн відповідно до стандартів НАТО. Окрім надводних бойових одиниць, до навчань залучався вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади національного флоту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

ВМС України та Великої Британії провели спільне тренування типу PASSEX у Чорному морі 01

Дводенне тренування проходило у декілька етапів, зокрема, корабельно-катерною групою було відпрацьовано маневрування в строях та ордерах, організацію протиповітряної оборони, відбиття атак швидкісних малорозмірних плавзасобів умовного противника, постановка димової завіси тощо. Під час виконання спільних елементів основна увага приділялась підвищенню взаємосумісності та злагодженості дій екіпажів.

ВМС України та Великої Британії провели спільне тренування типу PASSEX у Чорному морі 02
ВМС України та Великої Британії провели спільне тренування типу PASSEX у Чорному морі 03
ВМС України та Великої Британії провели спільне тренування типу PASSEX у Чорному морі 04

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ВМС України та Великої Британії провели спільне тренування типу PASSEX у Чорному морі 05

Крім того, на переході морем особовим складом було відпрацьовано корабельні навчання з передачі вантажів повітряним і траверзним способом, ведення розвідки, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства та проведено пошуково-рятувальну операцію.

ВМС України та Великої Британії провели спільне тренування типу PASSEX у Чорному морі 06
ВМС України та Великої Британії провели спільне тренування типу PASSEX у Чорному морі 07
ВМС України та Великої Британії провели спільне тренування типу PASSEX у Чорному морі 08
ВМС України та Великої Британії провели спільне тренування типу PASSEX у Чорному морі 09

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ВМС України та Великої Британії провели спільне тренування типу PASSEX у Чорному морі 10

Варто відмітити, що комунікація між екіпажами корабельно-катерної групи здійснювалась виключно англійською мовою відповідно до міжнародної системи сигналів MTP.

ВМС України та Великої Британії провели спільне тренування типу PASSEX у Чорному морі 11
ВМС України та Великої Британії провели спільне тренування типу PASSEX у Чорному морі 12
ВМС України та Великої Британії провели спільне тренування типу PASSEX у Чорному морі 13
ВМС України та Великої Британії провели спільне тренування типу PASSEX у Чорному морі 14
ВМС України та Великої Британії провели спільне тренування типу PASSEX у Чорному морі 15

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ВМС України та Великої Британії провели спільне тренування типу PASSEX у Чорному морі 16
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Топ коментарі
+7
ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море - Цензор.НЕТ 2021
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26.05.2021 22:00
+2
Володарі моря - це підводні човни.
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26.05.2021 21:48
+2
А где ольгинские рашотролли? Даже нах некого послать...
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26.05.2021 22:14
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Почему-то не указали сколько судов, и каких, участвовало с каждой стороны.
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26.05.2021 21:43 Відповісти
Володарі моря - це підводні човни.
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26.05.2021 21:48 Відповісти
И авианосцы. Остальное - шлак.
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26.05.2021 21:56 Відповісти
Ага авіаносець у чорному морі? Цікаво що він тут буде робити? Тим більше що в авіаеосця має бути група прикриття
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26.05.2021 22:41 Відповісти
В будущем останутся только авианосцы и подлодки, которые и будут друг друга прикрывать. Неавианосные надводные корабли оставят разве что для парадов, взаимных визитов и т.п..
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26.05.2021 23:12 Відповісти
PASSEX это очень круто, но украинская киберполиция его запрещает
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26.05.2021 23:28 Відповісти
ракеты -властелины всего!
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26.05.2021 22:50 Відповісти
Назву тренування бажано б змінити.🤔
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26.05.2021 21:49 Відповісти
ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море - Цензор.НЕТ 2021
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26.05.2021 22:00 Відповісти
А где ольгинские рашотролли? Даже нах некого послать...
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26.05.2021 22:14 Відповісти
С пробуксовкой стартует
ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море - Цензор.НЕТ 6253
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26.05.2021 22:27 Відповісти
Или это дымовая завеса?
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26.05.2021 22:37 Відповісти
при зеленой нечисти всё покупается и продается (брат Елдака)
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26.05.2021 23:30 Відповісти
Красота !!! Наш молодой, ещё молодой флот, но наш !!!
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27.05.2021 09:40 Відповісти
Сім футів під кілем!
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27.05.2021 12:54 Відповісти
 
 