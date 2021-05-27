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Сектор Гази (168) українці (2384) евакуація (1928)

109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Президент України Володимир Зеленський вітає успішну евакуацію із Сектору Гази 109 українців і громадян інших держав, літак з ними вранці приземлився в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

"Президент України Володимир Зеленський вітає успішне повернення на батьківщину 109 українських громадян, які виявили бажання виїхати із Сектору Гази. Літак з ними вранці приземлився у Києві. Разом з українцями було евакуйовано 13 громадян Молдови та четверо громадян Болгарії", - йдеться в повідомленні.

109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину 01
Фото: сайт президента

В Офісі Президента зазначили, що українські дипломати провели низку непростих переговорів і гарантували безпечне повернення українців додому.

"Українці завжди можуть розраховувати на допомогу своєї країни, в якій би ситуації вони не опинилися", - зазначив Зеленський.

Також читайте: 109 громадян України евакуйовано з Сектору Гази. Ми ніколи не кидаємо своїх, - Кулеба

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, було евакуйовано 127 осіб, переважно жінки і діти - громадяни України, Молдови та Болгарії. Їх до місць тимчасового розселення перевезли транспортом ДСНС. Також на місці зустрічі гуманітарної місії з евакуації людей в аеропорту було залучено психологів Служби порятунку. Вони супроводили людей до залізничного вокзалу.

109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину 02
109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину 03
109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину 04
109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину 05
109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину 06

Фото: сайт ДСНС

Нещодавно в українському МЗС повідомили, що понад 140 громадян України хочуть повернутися на батьківщину із Сектору Гази.

Однак у міністерстві пояснили, що стримували початок евакуації через продовження бойових дій і відсутність гарантій безпеки для безпечного виїзду українців.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
на фото типичные украинцы .. наверное ларьков с шаурмой теперь станет больше ..
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27.05.2021 08:09
+11
Это украинцы? Ну, тогда я эскимос. А Зебилу - лишь бы попиариться...
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27.05.2021 08:57
+9
Особисто не зустрів? Селфі не робив? Тоді не рахується!
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27.05.2021 07:57
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Особисто не зустрів? Селфі не робив? Тоді не рахується!
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27.05.2021 07:57 Відповісти
Интересно, когда он их приветствовал то чем размахивал, неужели своим рояльным предметом?!
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27.05.2021 07:58 Відповісти
на фото типичные украинцы .. наверное ларьков с шаурмой теперь станет больше ..
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27.05.2021 08:09 Відповісти
Песня, украинская...
"Чорні брови, очі карі,
гарно, гарно бути в парі.
Проводжаймо сонце ясне за рікою
піснею дзвінкою.
Наче вітер гне калину,
обійняв юнак дівчину,
і цвіте у кожнім слові
щастя вірної любові."
А от ваших комментариев прям зигануть хочется, стыдно, товарищ...
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27.05.2021 16:14 Відповісти
колись дивився фільм віталія манського про долю однокласників львівської школи №52(руска)...і там були дві однокласниці по сусідству:одна в ізраїлі, друга в лівані...ліванська хотіла зустрітись з ізраїльською, а та - ні...
а тут в секторі газа...от шо людей заставляє аж туди їхати жити...які були надії?..то ж не закордон, а гетто..
як писали - укрзалізниця їх швидко розвезе, не дасть їм надовго затриматись у києві, щоб не тинялись, не оббивали пороги установ, тіпа, біженці
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27.05.2021 08:09 Відповісти
"Украинцы всегда могут рассчитывать на помощь своей страны, в какой бы ситуации они не оказались", - отметил Зеленский. "

- ну впрямь как президент американский... После ТАКОГО заявления все страны зарекутся обижать украинцев!
(особенно Польша) 109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину. Зеленський привітав успішну евакуацію - Цензор.НЕТ 6621
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27.05.2021 08:11 Відповісти
А как Польша обидела граждан Украины? Предоставив им работу на условиях местных? Медицинское обслуживание на уровне местных? Бесплатную вакцинацию всем на тех же условиях, что и местеым? Своевременной выплатой зарплат? Зачислением стажа работы в пенсионный стаж? Жестко реагируя на каждый случай преступлений против иностранных граждан, включая граждан Украины?
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27.05.2021 08:35 Відповісти
Вы мечтатель!
У Вас талант!
Пишите книги и станете богатым!!! 109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину. Зеленський привітав успішну евакуацію - Цензор.НЕТ 2368
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27.05.2021 08:50 Відповісти
Ну і куди тепер їм податися, ні роботи ні житла?
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27.05.2021 08:22 Відповісти
Після виживання проживання в Секторі Газа, життя в Україні їм буде здаватися райським життям) Хіба що попруться в Лугандонію, щоб не втрачати навики виживання.
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27.05.2021 08:26 Відповісти
В Израиль, куда же ещё. 109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину. Зеленський привітав успішну евакуацію - Цензор.НЕТ 7656
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27.05.2021 08:27 Відповісти
Так они ж беженцы! Им положено пособие.
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27.05.2021 08:39 Відповісти
Зрозуміло, втікли від "нацистського режиму" Порошенка в Сектор Газа.
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27.05.2021 08:45 Відповісти
Спасибо "УКРЗАЛИЗНЫЦЕ"! 109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину. Зеленський привітав успішну евакуацію - Цензор.НЕТ 3972
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27.05.2021 08:26 Відповісти
Ну а чего нахаляву не прилететь домой ?
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27.05.2021 08:31 Відповісти
Пропіаритись - це святе. Без кацаваротки і сонце не сходило б і трава не росла.
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27.05.2021 08:43 Відповісти
Это украинцы? Ну, тогда я эскимос. А Зебилу - лишь бы попиариться...
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27.05.2021 08:57 Відповісти
Тобто,під час активних бойових дій їх не вивозили спеціально,а вивезли за державний кошт після встановлення миру....
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27.05.2021 09:10 Відповісти
109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину. Зеленський привітав успішну евакуацію - Цензор.НЕТ 2607
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27.05.2021 09:15 Відповісти
Голобородько - мой президент!!!
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27.05.2021 16:19 Відповісти
надеюсь они ракет с собой не привезли... над Киевом железного купола нет
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27.05.2021 09:19 Відповісти
109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину. Зеленський привітав успішну евакуацію - Цензор.НЕТ 6797 109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину. Зеленський привітав успішну евакуацію - Цензор.НЕТ 1324 109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину. Зеленський привітав успішну евакуацію - Цензор.НЕТ 5924
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27.05.2021 09:19 Відповісти
БАБАДАААААААААААА
АЙКОООООООООООООС
а по сути зеленский прокидал своих избирателей, они ЛОХИ
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27.05.2021 09:40 Відповісти
Оперативненько. Как только боевые действия закончились, сразу привезли. Можно уже назад везти.
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27.05.2021 09:41 Відповісти
всё равно зрада.
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27.05.2021 09:54 Відповісти
Что они там делали?
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27.05.2021 11:15 Відповісти
Рожали от арабов
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27.05.2021 11:40 Відповісти
Потім та п---а з собачкою засвітилась пізніше,не могла з чергового курорту, з Мадагаскару вилетіти вчасно...А то таке -,кому війна а кому курорти по китаям та мадагаскарам...
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27.05.2021 13:44 Відповісти
Завершена проводившаяся при активном посредничестве и помощи Египта операция по эвакуации из сектора Газа изъявивших желание его покинуть граждан Украины, России и других стран. В четверг, 27 мая, спецбортом военно-транспортного Ил-76 в Москву были доставлены 64 гражданина РФ, ранее находившихся в секторе. В ночь на 27 мая завершена эвакуация из сектора Газа 103 граждан Украины. Вместе с украинцами спецрейсом из Каира в Киев вылетели несколько граждан Молдовы и Болгарии. Семья из Беларуси, которая планировала покинуть сектор вместе с группой украинцев, пыталась от этого отказаться и сбежать в Каире после того, как Лукашенко, руководитель Беларуси, обвинил ХАМАС в угрозе подрыва самолета Ryanair.
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27.05.2021 11:34 Відповісти
Оце хвойди
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27.05.2021 11:38 Відповісти
Какое отношение имеют проститутки чурок и их личинки к Украине?
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27.05.2021 12:01 Відповісти
Зачем етих зомбированых хамасовцы превезли
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27.05.2021 12:54 Відповісти
Пятый день без воды всё идут верблюды.
Помоги нам, Зе Аллах, добрести до воды
________________________________И не воет в ночи даже старый шакал,
Как дойти до кишлак, подскажи аксакал!
Помоги нам, Зе Аллах, наш небесный отец!

И спаси мусульман, без тебя нам кап**ец. (с)

109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину - Цензор.НЕТ 3240
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27.05.2021 14:15 Відповісти
коли вже підписали мир закінчився обстріл дві неділі назад, їх вивезли для чого
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27.05.2021 15:10 Відповісти
 
 