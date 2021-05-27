109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Президент України Володимир Зеленський вітає успішну евакуацію із Сектору Гази 109 українців і громадян інших держав, літак з ними вранці приземлився в Києві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.
"Президент України Володимир Зеленський вітає успішне повернення на батьківщину 109 українських громадян, які виявили бажання виїхати із Сектору Гази. Літак з ними вранці приземлився у Києві. Разом з українцями було евакуйовано 13 громадян Молдови та четверо громадян Болгарії", - йдеться в повідомленні.
В Офісі Президента зазначили, що українські дипломати провели низку непростих переговорів і гарантували безпечне повернення українців додому.
"Українці завжди можуть розраховувати на допомогу своєї країни, в якій би ситуації вони не опинилися", - зазначив Зеленський.
Як повідомили у пресслужбі ДСНС, було евакуйовано 127 осіб, переважно жінки і діти - громадяни України, Молдови та Болгарії. Їх до місць тимчасового розселення перевезли транспортом ДСНС. Також на місці зустрічі гуманітарної місії з евакуації людей в аеропорту було залучено психологів Служби порятунку. Вони супроводили людей до залізничного вокзалу.
Фото: сайт ДСНС
Нещодавно в українському МЗС повідомили, що понад 140 громадян України хочуть повернутися на батьківщину із Сектору Гази.
Однак у міністерстві пояснили, що стримували початок евакуації через продовження бойових дій і відсутність гарантій безпеки для безпечного виїзду українців.
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"Чорні брови, очі карі,
гарно, гарно бути в парі.
Проводжаймо сонце ясне за рікою
піснею дзвінкою.
Наче вітер гне калину,
обійняв юнак дівчину,
і цвіте у кожнім слові
щастя вірної любові."
А от ваших комментариев прям зигануть хочется, стыдно, товарищ...
а тут в секторі газа...от шо людей заставляє аж туди їхати жити...які були надії?..то ж не закордон, а гетто..
як писали - укрзалізниця їх швидко розвезе, не дасть їм надовго затриматись у києві, щоб не тинялись, не оббивали пороги установ, тіпа, біженці
- ну впрямь как президент американский... После ТАКОГО заявления все страны зарекутся обижать украинцев!
(особенно Польша)
У Вас талант!
Пишите книги и станете богатым!!!
виживанняпроживання в Секторі Газа, життя в Україні їм буде здаватися райським життям) Хіба що попруться в Лугандонію, щоб не втрачати навики виживання.
АЙКОООООООООООООС
а по сути зеленский прокидал своих избирателей, они ЛОХИ
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