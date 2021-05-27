Байден закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю за зброєю: Потрібно покласти край цій епідемії насильства. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події За кордоном
Президент США Джо Байден після стрілянини в Сан-Хосе (штат Каліфорнія), унаслідок якої загинули вісім осіб, закликав Конгрес "покласти край епідемії насильства із застосуванням зброї" в країні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Годі. Я ще раз закликаю Конгрес вжити негайних заходів і дослухатися до заклику американського народу, включно з переважною більшістю власників зброї, допомогти покласти край цій епідемії насильства із застосуванням зброї в Америці", - йдеться в заяві Байдена, поширеній Білим домом.
Президент США назвав стрілянину "жахливою трагедією".
"Ми все ще чекаємо багатьох подробиць цієї останньої масової стрілянини, але є деякі речі, які ми знаємо напевно. Є принаймні вісім родин, які ніколи більше не будуть повними", - сказав Байден.
Він заявив, що прапори знову будуть приспущені в пам'ять про жертв трагедії.
Наказ американського лідера про приспущення прапорів відбувся після недавніх масових розстрілів в Атланті (штат Джорджія), Індіанаполісі (штат Індіана), Боулдері (штат Колорадо) і Рок-Хіллі (Південна Кароліна).
Зі свого боку спікерка Палати представників Ненсі Пелосі після стрілянини закликала Конгрес ухвалити кілька "законопроєктів про запобігання насильству із застосуванням зброї".
"Криза насильства із застосуванням вогнепальної зброї заподіює незбагненні страждання і біль сім'ям і громадам у всій країні, щорічно забираючи приголомшуючу кількість у 40 тис. американських життів. Бездіяльність - це не варіант, і демократи Палати представників не пом'якшаться доти, поки (.. .) наші двопартійні законопроекти про запобігання насильству із застосуванням зброї, не стануть законом ", - цитує її заяву видання The Hill.
У середу вранці співробітник транспортної компанії, що працює на території залізничного депо в Сан-Хосе, влаштував стрілянину на залізничній станції. Загинули щонайменше восьмеро людей. Сам стрілець, імовірно, вчинив самогубство.
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Как я ошибался.
Теперь я за тебя.
Байден призвал Конгресс принять меры по контролю за оружием
Це ти на якій мові?
Коли хвилюєшся чи щось не подобається, переходиш на рідну?
Так шо , не строй из себя фраера , троль
А ведь могу...
Но не буду уподоблять ся.
Решил обозвать меня кацапкой .
Там, где ты сама лоханулась?
Так это твои проблемы.
Нужно её запретить.
Запретить жизнь - чего проще.
Печально, но факт.
Наоборот. Чем больше на руках оружия - тем меньше живых вооруженных олигофренов.
На днях было - там же. На одном из этих массшутингов цивильный чувак с болтовиком рем-700 под .308 ликвидировал придурка.
В СМИ почти не освещали.
Журнашлюхам такое неинтересно.
Правильно так - видишь ******** со стволом в общественном месте, где висит табличка "gun free" - убей его первым!
Мабуть тому що у них за парканом ворог, є об*єкт. А у США усе розмите і купа зброї на руках.
При чем тут рядовые граждане? может изза таких как гитлер, вообще запретить государственные образования? пусть будет анархия? логики нет.
Есть оружие - власть считается с народом, нет оружия - власть крутит из народа веревки как на постсовке.
Издание сообщает, что бойню в депо устроил 57-летний Сэмюэль Кэссиди, работник этой-же железнодорожной компании. Перед тем, как явиться с оружием на проходившее на рабочем месте профсоюзное собрание, мужчина поджог свой дом.
А от если бы члены профсоюза ходили со стволами не только на выпивку в бар или прогулку с детьми в парке, но и на свои профсоюзные собрания, то они бы другому члену профсоюза сразу сделали пиф-паф!
http://heyjackass.com/