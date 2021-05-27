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Байден (2326) зброя (5763) стрілянина (1679) США (14488)

Байден закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю за зброєю: Потрібно покласти край цій епідемії насильства. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події За кордоном

Президент США Джо Байден після стрілянини в Сан-Хосе (штат Каліфорнія), унаслідок якої загинули вісім осіб, закликав Конгрес "покласти край епідемії насильства із застосуванням зброї" в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Годі. Я ще раз закликаю Конгрес вжити негайних заходів і дослухатися до заклику американського народу, включно з переважною більшістю власників зброї, допомогти покласти край цій епідемії насильства із застосуванням зброї в Америці", - йдеться в заяві Байдена, поширеній Білим домом.

Президент США назвав стрілянину "жахливою трагедією".

"Ми все ще чекаємо багатьох подробиць цієї останньої масової стрілянини, але є деякі речі, які ми знаємо напевно. Є принаймні вісім родин, які ніколи більше не будуть повними", - сказав Байден.

Він заявив, що прапори знову будуть приспущені в пам'ять про жертв трагедії.

Також дивіться: Щонайменше семеро людей загинули під час стрілянини в трьох спа-салонах у США. Всі жертви, імовірно, були азіатами. ФОТО

Наказ американського лідера про приспущення прапорів відбувся після недавніх масових розстрілів в Атланті (штат Джорджія), Індіанаполісі (штат Індіана), Боулдері (штат Колорадо) і Рок-Хіллі (Південна Кароліна).

Зі свого боку спікерка Палати представників Ненсі Пелосі після стрілянини закликала Конгрес ухвалити кілька  "законопроєктів про запобігання насильству із застосуванням зброї".

"Криза насильства із застосуванням вогнепальної зброї заподіює незбагненні страждання і біль сім'ям і громадам у всій країні, щорічно забираючи приголомшуючу кількість у 40 тис. американських життів. Бездіяльність - це не варіант, і демократи Палати представників не пом'якшаться доти, поки (.. .) наші двопартійні законопроекти про запобігання насильству із застосуванням зброї, не стануть законом ", - цитує її заяву видання The Hill.

У середу вранці співробітник транспортної компанії, що працює на території залізничного депо в Сан-Хосе, влаштував стрілянину на залізничній станції. Загинули щонайменше восьмеро людей. Сам стрілець, імовірно, вчинив самогубство.

Байден закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю за зброєю: Потрібно покласти край цій епідемії насильства 01
Байден закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю за зброєю: Потрібно покласти край цій епідемії насильства 02
Байден закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю за зброєю: Потрібно покласти край цій епідемії насильства 03
Байден закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю за зброєю: Потрібно покласти край цій епідемії насильства 04
Байден закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю за зброєю: Потрібно покласти край цій епідемії насильства 05
Байден закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю за зброєю: Потрібно покласти край цій епідемії насильства 06
Фото: reuters

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Ватники чудят в в Америке...помню в совдеповские времена выпускали специально много фильмов про индейцев , чтобы расшатать Америку изнутри, в ГДР снимали эти фильмы. а тогда и сейчас в колониях Московии в нищете живут якуты и др. народы имея на своих землях богатые природные ресурсы ,которые у них Московия вытягивает ,а отдаёт крохи.
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27.05.2021 08:31
+11
А в США от автокатастроф гибнет еще больше людей- надо положить конец "эпидемии насилия" и запретить автомобили! Байден призвал Конгресс принять меры по контролю за оружием: Надо положить конец этой эпидемии насилия - Цензор.НЕТ 6972
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27.05.2021 08:32
+10
Святой Бидоний - заместо разоружения россии, разоружает американцев - надежда и опора верующих украинцев. Байден закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю за зброєю: Потрібно покласти край цій епідемії насильства - Цензор.НЕТ 4308
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27.05.2021 08:44
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Прости, Джо.
Как я ошибался.
Теперь я за тебя. Байден призвал Конгресс принять меры по контролю за оружием: Надо положить конец этой эпидемии насилия - Цензор.НЕТ 3510
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27.05.2021 08:28 Відповісти
Ватники чудят в в Америке...помню в совдеповские времена выпускали специально много фильмов про индейцев , чтобы расшатать Америку изнутри, в ГДР снимали эти фильмы. а тогда и сейчас в колониях Московии в нищете живут якуты и др. народы имея на своих землях богатые природные ресурсы ,которые у них Московия вытягивает ,а отдаёт крохи.
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27.05.2021 08:31 Відповісти
Да, в болотах московии ничего нет кроме болот , потому эти цуки натренировались грабить другие народы
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27.05.2021 08:35 Відповісти
Напомню тему обсуждения:
Байден призвал Конгресс принять меры по контролю за оружием
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27.05.2021 08:37 Відповісти
А шо таке ? Агенту раши щось не подобается 😀😀😀
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27.05.2021 08:42 Відповісти
"подобается"
Це ти на якій мові?
Коли хвилюєшся чи щось не подобається, переходиш на рідну?
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27.05.2021 08:45 Відповісти
Моя рідна - одеська 😀😀😀
Так шо , не строй из себя фраера , троль
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27.05.2021 08:47 Відповісти
Я тебя ещё не оскорблял?
А ведь могу...
Но не буду уподоблять ся. Байден закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю за зброєю: Потрібно покласти край цій епідемії насильства - Цензор.НЕТ 2209
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27.05.2021 08:54 Відповісти
Оскорблял.

Решил обозвать меня кацапкой . Байден закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю за зброєю: Потрібно покласти край цій епідемії насильства - Цензор.НЕТ 3317
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27.05.2021 08:59 Відповісти
Где? Байден закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю за зброєю: Потрібно покласти край цій епідемії насильства - Цензор.НЕТ 9203
Там, где ты сама лоханулась?
Так это твои проблемы. Байден закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю за зброєю: Потрібно покласти край цій епідемії насильства - Цензор.НЕТ 7828
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27.05.2021 09:05 Відповісти
кацапка, а коли це для кацапки стало образою назвати її кацапкою?
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27.05.2021 09:18 Відповісти
адескій рузгій?
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27.05.2021 09:17 Відповісти
то це тому ти їздиш в Європу, а думав, що тільки уніази мити, хоча під цим приводом і їздиш.
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27.05.2021 09:19 Відповісти
Про что бы тема ни была, а мы всё про парашу. Байден закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю за зброєю: Потрібно покласти край цій епідемії насильства - Цензор.НЕТ 8304
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27.05.2021 08:36 Відповісти
Вы в шахматы играете? Так сейчас и видно что Московия чудит .то захват Сената то ,теперь эта агентура делает вылазки в других местах Америки. А в государствах ЕС сколько подобных групп, это если с центра будет команда Фас! одновременно по всему Миру то будет сами понимаете что....
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27.05.2021 09:21 Відповісти
Удивительно,как сюда не пришили тезис о непогрешимости Сывочолого Гэтьмана Всей Вселенной
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27.05.2021 14:49 Відповісти
А в США от автокатастроф гибнет еще больше людей- надо положить конец "эпидемии насилия" и запретить автомобили! Байден призвал Конгресс принять меры по контролю за оружием: Надо положить конец этой эпидемии насилия - Цензор.НЕТ 6972
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27.05.2021 08:32 Відповісти
Сама жизнь вредна для здоровья.
Нужно её запретить. Байден закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю за зброєю: Потрібно покласти край цій епідемії насильства - Цензор.НЕТ 1073
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27.05.2021 08:35 Відповісти
Не проще ли запретить смерть?
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27.05.2021 09:59 Відповісти
Байден закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю за зброєю: Потрібно покласти край цій епідемії насильства - Цензор.НЕТ 5682
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27.05.2021 10:05 Відповісти
Тогда, не будем запрещать. Пусть будет смерть. И реинкарнация. Харе Кришна!
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27.05.2021 10:09 Відповісти
Запретить смерть - не реально.
Запретить жизнь - чего проще.
Печально, но факт. Байден закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю за зброєю: Потрібно покласти край цій епідемії насильства - Цензор.НЕТ 8786
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27.05.2021 10:16 Відповісти
Тем более Харе Кришна.
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27.05.2021 10:18 Відповісти
Святой Бидоний - заместо разоружения россии, разоружает американцев - надежда и опора верующих украинцев. Байден закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю за зброєю: Потрібно покласти край цій епідемії насильства - Цензор.НЕТ 4308
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27.05.2021 08:44 Відповісти
В Украине были добровольческие батальоны, разоружили батальоны- надежда и опора украинцев, власть посчитала что Украине достаточно в годы войны контрактной армии, которая за деньги,
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27.05.2021 09:27 Відповісти
Ни о чем ))
Наоборот. Чем больше на руках оружия - тем меньше живых вооруженных олигофренов.
На днях было - там же. На одном из этих массшутингов цивильный чувак с болтовиком рем-700 под .308 ликвидировал придурка.
В СМИ почти не освещали.
Журнашлюхам такое неинтересно.
Правильно так - видишь ******** со стволом в общественном месте, где висит табличка "gun free" - убей его первым!
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27.05.2021 08:45 Відповісти
у тебя ушки торчат изза поребрика)
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27.05.2021 08:50 Відповісти
кацапа, це все, що ти змогло побачити, значить галімий у вас поребрик, будуйте вище.
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27.05.2021 09:21 Відповісти
Довго думало?
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27.05.2021 09:39 Відповісти
Моцкаль. Это у тебя пысок мокшанский из-за ника торчит.
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27.05.2021 10:10 Відповісти
Хоть бы раскладку сменил. псевдоукраинец.
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27.05.2021 10:53 Відповісти
Проходи дальше, ватник. Тут вотки не наливают
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27.05.2021 13:07 Відповісти
Именно. То, сколько граждан самостоятельно защитило себя и близких не интересно. Это и есть терроризм - с помощью истерики сми раздувать кровавые инциденты для ограничения прав и свобод граждан.
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27.05.2021 10:12 Відповісти
Действительно, давно пора отменить и запретить организацию "ганфри зон" - они как магнитом притягивают маньяков, ищущих, где бы им поубивать с гарантией не получить ответку. Вот, к примеру, в Израиле школы совсем не "ганфри", и там такого не случается - не все маньяки ищут смерти такой быстой.
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27.05.2021 08:45 Відповісти
в Израиле все граждане имеют право на автоматическое оружие.
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27.05.2021 08:49 Відповісти
То понятно. Я именно про странную тягу некоторых к "ганфри зонам". Вот в Израиле даже в школах нет такого маразма.
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27.05.2021 08:52 Відповісти
Ганфри, это - приди сюда и убей нас, мы беззащитны. Можно поставить блокпост через 100 метров но это уже не страна а концлагерь. Единственно нормальная альтернатива это право граждан на владение и применение оружия для защиты себя и близких. Но этого боятся так как насилие в природе человека и кажется что если оружие будет у всех то будет его шквал. Но как практика показывает - нет.
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27.05.2021 10:16 Відповісти
Байден закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю за зброєю: Потрібно покласти край цій епідемії насильства - Цензор.НЕТ 5522
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27.05.2021 11:04 Відповісти
Дійсно. Чому у Ізраілі такого нема ?
Мабуть тому що у них за парканом ворог, є об*єкт. А у США усе розмите і купа зброї на руках.
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27.05.2021 11:15 Відповісти
Так людей поубивал чувак который работал в охране и имел доступ к оружию.
При чем тут рядовые граждане? может изза таких как гитлер, вообще запретить государственные образования? пусть будет анархия? логики нет.
Есть оружие - власть считается с народом, нет оружия - власть крутит из народа веревки как на постсовке.
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27.05.2021 08:49 Відповісти
Часть умышленных (и не умышленных) убийств производится голыми руками. Возможно, следует запретить голые руки?..
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27.05.2021 09:02 Відповісти
100% прав. Оружие и соответствующие законы и тд. это возможность граждан самостоятельно защищать себя от преступных посяганий. В том числе и от таковых от государства.
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27.05.2021 10:02 Відповісти
Левый Байден ,он случайно не комми , замаскированный . Ни что так не способствует мирному диалогу ,как пистолет в кобуре 😊 проверено на арабах 🙂
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27.05.2021 09:09 Відповісти
Valery Greff У нас в школе , где я работаю ,два охранника с пистолетами , и с юмором у них плохо , руский не понимают 😊
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27.05.2021 09:11 Відповісти
30 учителей с оружием, умеющие им пользоваться лучше чем 2 охранника. А ещё лучше 30+2. Вообще оно должно быть у всех кто ответственен, способен и желает его иметь.
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27.05.2021 10:04 Відповісти
дивні ті хоплофоби, ніби проблема в зброї, типа раз є зброя, тому вбивають, вбивають люди, бо у них вавка в голові, а тому, якщо захочуть вбити, то знайдуть будь-який спосіб і складінсть доступу до зброї їм анітрохи не зашкодить.
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27.05.2021 09:23 Відповісти
фобы не соображают, чтобы понять, что преступник купит его и на чёрном рынке и убьёт кого захочет. А вот гражданин без оружия практически беззащитен, так как полиции которая приезжает за 30 секунд нету в природе.
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27.05.2021 10:06 Відповісти
А создать общество, в котором не хочется кого то убить - слабо?
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27.05.2021 09:24 Відповісти
ну это лоботомию нужно людям делать или евгеникой заниматься. Чтобы люди не делали насилие нужно вывести новую породу людей, так как насилие в природе человека.
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27.05.2021 09:58 Відповісти
мабуть це був сарказм ...
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27.05.2021 11:20 Відповісти
Тобто нам не світить вже.... оружіє
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27.05.2021 09:29 Відповісти
дед-бидон хочет взять под каблук американцев чтобы безнаказано чудить свое леватское творчество ибо пока у людей на руках стволы то к такому народу приходится прислушиваться
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27.05.2021 09:49 Відповісти
Это наступление на права и свободы граждан. Потому, что НЕЛЬЗЯ запретить преступнику нелегально приобрести оружие и поубивать кого то. Это показала нам и рашка: оборота оружия нету, а расстрелы школ есть. А то, что предлагает Байден, это именно направлено на ограничение возможности ЗАКОНОПОСЛУШНЫХ граждан иметь оружие. Зачем? Ну точно намерения не благие. Может он хочет чтобы они выглядели как благие, как способ остановить насилие, но это не так.
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27.05.2021 09:56 Відповісти
Хочешь вернуть Трампа?
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27.05.2021 10:49 Відповісти
это невзаимосвязанные вещи.
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27.05.2021 10:55 Відповісти
Я вообще-то не гражданин США, если что. А ты хочешь в случае непосредственной угрозы тебе и твоим близким полчаса ждать полицию?
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27.05.2021 13:09 Відповісти
Может лучше запретить психопатизацию масс-медиа?
Байден закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю за зброєю: Потрібно покласти край цій епідемії насильства - Цензор.НЕТ 1853
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27.05.2021 10:47 Відповісти
Медиа только отражают настроение в обществе.
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27.05.2021 10:54 Відповісти
Медиа это только способ манипуляции обществом а не его отражение.
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27.05.2021 10:55 Відповісти
Все медиа в США полностью в руках демократов. Предъявляйте претензии своему любимому Байдену.
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27.05.2021 11:02 Відповісти
Синема, синема, от тебя мы без ума.
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27.05.2021 11:02 Відповісти
Синема это стремление к власти. Власть это способ компенсации дегенеративной ущербности.
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27.05.2021 11:07 Відповісти
пацифизм убивает
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27.05.2021 11:06 Відповісти
По информации The New York Post, стрелявший покончил с собой.
Издание сообщает, что бойню в депо устроил 57-летний Сэмюэль Кэссиди, работник этой-же железнодорожной компании. Перед тем, как явиться с оружием на проходившее на рабочем месте профсоюзное собрание, мужчина поджог свой дом.
А от если бы члены профсоюза ходили со стволами не только на выпивку в бар или прогулку с детьми в парке, но и на свои профсоюзные собрания, то они бы другому члену профсоюза сразу сделали пиф-паф!
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27.05.2021 11:56 Відповісти
Идиот в своем репертуаре. 99% всех трупов - это работа черной гопоты. Закон им не был особенно писан никогда, а последний год они вообще из клетки вырвылись.
http://heyjackass.com/
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27.05.2021 12:16 Відповісти
Что-то подсказывает,что Байден будет одним из самых позорных президентов
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27.05.2021 14:46 Відповісти
 
 