Байден закликав Конгрес вжити заходів щодо контролю за зброєю: Потрібно покласти край цій епідемії насильства. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент США Джо Байден після стрілянини в Сан-Хосе (штат Каліфорнія), унаслідок якої загинули вісім осіб, закликав Конгрес "покласти край епідемії насильства із застосуванням зброї" в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Годі. Я ще раз закликаю Конгрес вжити негайних заходів і дослухатися до заклику американського народу, включно з переважною більшістю власників зброї, допомогти покласти край цій епідемії насильства із застосуванням зброї в Америці", - йдеться в заяві Байдена, поширеній Білим домом.

Президент США назвав стрілянину "жахливою трагедією".

"Ми все ще чекаємо багатьох подробиць цієї останньої масової стрілянини, але є деякі речі, які ми знаємо напевно. Є принаймні вісім родин, які ніколи більше не будуть повними", - сказав Байден.

Він заявив, що прапори знову будуть приспущені в пам'ять про жертв трагедії.

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Наказ американського лідера про приспущення прапорів відбувся після недавніх масових розстрілів в Атланті (штат Джорджія), Індіанаполісі (штат Індіана), Боулдері (штат Колорадо) і Рок-Хіллі (Південна Кароліна).

Зі свого боку спікерка Палати представників Ненсі Пелосі після стрілянини закликала Конгрес ухвалити кілька "законопроєктів про запобігання насильству із застосуванням зброї".

"Криза насильства із застосуванням вогнепальної зброї заподіює незбагненні страждання і біль сім'ям і громадам у всій країні, щорічно забираючи приголомшуючу кількість у 40 тис. американських життів. Бездіяльність - це не варіант, і демократи Палати представників не пом'якшаться доти, поки (.. .) наші двопартійні законопроекти про запобігання насильству із застосуванням зброї, не стануть законом ", - цитує її заяву видання The Hill.

У середу вранці співробітник транспортної компанії, що працює на території залізничного депо в Сан-Хосе, влаштував стрілянину на залізничній станції. Загинули щонайменше восьмеро людей. Сам стрілець, імовірно, вчинив самогубство.

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Фото: reuters