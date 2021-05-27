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Посаду в Держінспекції містобудування намагалися "продати" за $200 тис. на Полтавщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України в Полтавській області викрила "торгівлю" посадами. Організатор обіцяв претенденту за $200 тис. вирішити "на найвищому рівні" питання призначення на держпосаду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що зловмисники, серед яких колишні правоохоронці, "пропонували" кандидату посаду керівника Північно-Східного міжрегіонального головного управління Державної інспекції містобудування. Встановлено, що насправді зловмисники не мали жодної можливості впливати на призначення.

Правоохоронці затримали одного з учасників групи під час одержання авансу у $20 тис.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії за місцями проживання зловмисників. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

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Посаду в Держінспекції містобудування намагалися продати за $200 тис. на Полтавщині, - СБУ 01
Посаду в Держінспекції містобудування намагалися продати за $200 тис. на Полтавщині, - СБУ 02
Посаду в Держінспекції містобудування намагалися продати за $200 тис. на Полтавщині, - СБУ 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Должность в Госинспекции градостроительства пытались "продать" за $200 тыс. на Полтавщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 1964
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27.05.2021 11:12
+6
самая успешная реформа Зеленского: "Рынок Должностей"!
Должность в Госинспекции градостроительства пытались "продать" за $200 тыс. на Полтавщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 3927
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27.05.2021 11:23
+3
Цирк. Краще б до Мілованого завітали.
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27.05.2021 11:12
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Должность в Госинспекции градостроительства пытались "продать" за $200 тыс. на Полтавщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 1964
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27.05.2021 11:12 Відповісти
Хм... 3 миллиарда?
Хотя, за последние два года могло и подешиветь.
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27.05.2021 11:25 Відповісти
Цирк. Краще б до Мілованого завітали.
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27.05.2021 11:12 Відповісти
Нехилые расценочки у хмырей...
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27.05.2021 11:13 Відповісти
а свё началось с того, что начали продавать талоны на парковочные места... Должность в Госинспекции градостроительства пытались "продать" за $200 тыс. на Полтавщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 1791
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27.05.2021 11:17 Відповісти
апетит приходит во время жратвы Должность в Госинспекции градостроительства пытались "продать" за $200 тыс. на Полтавщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 9952
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27.05.2021 11:20 Відповісти
самая успешная реформа Зеленского: "Рынок Должностей"!
Должность в Госинспекции градостроительства пытались "продать" за $200 тыс. на Полтавщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 3927
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27.05.2021 11:23 Відповісти
Питання не в тому, що якісь шахраї намагалися продати посади, а в тому, що знаходилися бажаючі їх купувати ЗА ТАКІ гроші (тобто вони були впевнені, що зможуть їх відбити). Те, що в нас називається "боротьбою з корупцією" насправді є профанацією. При тому рівні корупції, що в нас, заходи мають демонстративно жорстокими, а потім, коли проблема зменшиться, побачимо (можна буде дещо ліберизувати законодавство). Здається, Наполеон казав, що будь-якого інтенданта, який перебуває на посаді 5 років, можна спокійно розстрілювати, не витрачаючи час і зусилля на слідство. Може не так радикально, але стосовно чиновників має існувати презумція вини, мають бути узаконені провокації, на підставі яких людей однозначно засуджувати, мають матеріально стимулюватися повідомлення про вчинення корупційних злочинів (за рахунок самого корупціонера, щоб не навантажувати бюджет, і у випадку великих корупціонерів в таких розмірах, щоб якась секретарка, охоронець, референт чи рядовий бухгалтер, які виступляьть викривачами, взагалі могли не працювати принаймні 5 років і більше (ні в чому собі не відмовляючи в розумних межах); ну і терміни "відситки" мають бути взірцево жорстокими (карають же за безбілетний проїзд в громадському транспорті в 50-кратному розмірі -- підхід має бути аналогічним).
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27.05.2021 11:42 Відповісти
как минимум геращенко купил должность жопой
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27.05.2021 13:00 Відповісти
 
 