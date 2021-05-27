УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12402 відвідувача онлайн
Новини Фото Політика УкраїниФоторепортаж Агресія Росії проти України Оборона
23 432 84
випробування (307) НАТО (5147) зброя (5763) полігон (253) артилерія (713)

Почалися перші випробування української САУ "Богдана", виконаної в калібрі НАТО, - ЗМІ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

На полігоні Широкий Лан у Миколаївській області тривають випробування самохідної артилерійської установки "Богдана" українського виробництва в калібрі НАТО - 155 мм.

Про це пише сайт Defense Express, передає Цензор.НЕТ.

"З неї вже здійснено понад 50 пострілів", - уточнює джерело.

За даними журналістів, застосовуються як снаряди М107 і Mod 272 (інертні) виробництва Туреччини, так і снаряди від чеської компанії Excalibur Army (включаючи далекобійні осколково-фугасні з поліпшеною аеродинамікою і ведучим паском HE ERFB-ВР).

Нинішні стрільби проводяться для оцінки реальних можливостей САУ і відповідності певним вимогам: перевіряються дальність, стійкість ствола на настріл і інше.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Рівненському військовому полігоні випробували імітатор низьколітаючої повітряної цілі українського виробництва, - Міноборони. ВIДЕО

"Серед іншого, йдеться про 1400 пострілів на максимальному заряді", - підкреслили автори.

САУ 2С22 "Богдана" виконана в натівському 155-мм калібрі. Планується, що САУ повинна забезпечити дальність пострілу до 40 км звичайним снарядом і до 60 км завдяки застосуванню активно-реактивного боєприпасу.

Гаубиця встановлена ​​на шасі КрАЗ-63221 і має спарену броньовану кабіну для розміщення обслуги бойової машини. Ствол 155-мм гармати з "прогресивною нарізкою" був виготовлений на Краматорському заводі важкого верстатобудування.

На "Богдані" також повинна бути встановлена ​​цифрова система управління вогнем і автомат заряджання.

Почалися перші випробування української САУ Богдана, виконаної в калібрі НАТО, - ЗМІ 01
Почалися перші випробування української САУ Богдана, виконаної в калібрі НАТО, - ЗМІ 02
Почалися перші випробування української САУ Богдана, виконаної в калібрі НАТО, - ЗМІ 03
Почалися перші випробування української САУ Богдана, виконаної в калібрі НАТО, - ЗМІ 04
Почалися перші випробування української САУ Богдана, виконаної в калібрі НАТО, - ЗМІ 05
Почалися перші випробування української САУ Богдана, виконаної в калібрі НАТО, - ЗМІ 06
Почалися перші випробування української САУ Богдана, виконаної в калібрі НАТО, - ЗМІ 07
Почалися перші випробування української САУ Богдана, виконаної в калібрі НАТО, - ЗМІ 08

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+65
Какая красота! Особенно снаряды, вот умеют же люди радость свинособакам приносить
показати весь коментар
27.05.2021 11:38
+29
сегодня ********** кончит в экстазе, первый НАТОвский ствол в украинской армии!!!!!!!!!
показати весь коментар
27.05.2021 11:41
+29
Симпатичные кабанчики. Начались первые испытания украинской САУ "Богдана", выполненной в калибре НАТО, - СМИ - Цензор.НЕТ 5886

Начались первые испытания украинской САУ "Богдана", выполненной в калибре НАТО, - СМИ - Цензор.НЕТ 7299
показати весь коментар
27.05.2021 11:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какая красота! Особенно снаряды, вот умеют же люди радость свинособакам приносить
показати весь коментар
27.05.2021 11:38 Відповісти
Огорчает сильно только, что с задержкой на 2 года. А ведь, если бы все шло по плану, могли и не потерять "Пакистанский контракт" на 200 с гаком САУ. Да и чешский хлам незачем было покупать.
показати весь коментар
27.05.2021 12:08 Відповісти
Стволы под 60 миномет под стандарты НАТО делали там-же И никаких нареканий.

https://censor.net/ru/photo_news/3266084/60mm_minomet_mp60_bez_zamechaniyi_ekspluatiruetsya_v_vsu_v_techenie_treh_let_neispravnosteyi_obnarujeno
показати весь коментар
27.05.2021 13:26 Відповісти
Большинство несчастных случаев с Молотом было связано со взрывом мины в стволе (в каких то случаях имело место "двойное заряжание", в каких то некачественные мины). Собственно ствол тут как таковой, не виноват, а выдержать взрыв мины внутри он не может в принципе - его функция выплюнуть мину в опр. направлении (по большому счету он может быть и из картона). Кроме того, с того времени, большинство граблей давно исправили.
Ствол орудия, проверяют сильнее, там и дефектоскопия и гидроиспытания. Причем каждого ствола!
показати весь коментар
27.05.2021 13:08 Відповісти
Ну хоть через 2 года...
показати весь коментар
27.05.2021 11:41 Відповісти
Это типа "нате вам, мол видите, зрады нет, мы мол про Богдану не забыли. Покупка Данн была стратегическим продуманным ходом".
Поиспытываем, напишем новых требований для доработки (типа добавить еще 7 колес, удилинить дуло на 1,5см и начать испытавать по новой), срач уляжется и все забудется на годок другой
показати весь коментар
27.05.2021 11:49 Відповісти
сегодня ********** кончит в экстазе, первый НАТОвский ствол в украинской армии!!!!!!!!!
показати весь коментар
27.05.2021 11:41 Відповісти
оно не кончает...
оно только какается...
показати весь коментар
27.05.2021 11:42 Відповісти
а вообще скучно с вами...
дал бы кто ссылку на российский типа "цензор нет" в котором так же можно дискутировать-ругаться как и тут. х хочу ругаться...
показати весь коментар
27.05.2021 11:50 Відповісти
Фригидная тварь и кончить? Почалися перші випробування української САУ "Богдана", виконаної в калібрі НАТО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1691
показати весь коментар
27.05.2021 11:59 Відповісти
от нашего ствола полюбасу кончить, попов жышь не ипёть Почалися перші випробування української САУ "Богдана", виконаної в калібрі НАТО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4883
показати весь коментар
27.05.2021 12:02 Відповісти
ну и шо?
всё равно будут стоять за пол тыщи километров отпередовой.... Начались первые испытания украинской САУ "Богдана", выполненной в калибре НАТО, - СМИ - Цензор.НЕТ 2300
показати весь коментар
27.05.2021 11:41 Відповісти
Симпатичные кабанчики. Начались первые испытания украинской САУ "Богдана", выполненной в калибре НАТО, - СМИ - Цензор.НЕТ 5886

Начались первые испытания украинской САУ "Богдана", выполненной в калибре НАТО, - СМИ - Цензор.НЕТ 7299
показати весь коментар
27.05.2021 11:44 Відповісти
Такі шліци бачу вперше.
показати весь коментар
27.05.2021 11:51 Відповісти
Да, таких тоже раньше не видел. Скорее всего связано с тем, что сам снаряд не имеет цилиндрической части и фактически компенсируют разницу в диаметре с пояском, без существенной потери аэродинамики, а в полете возможно дополнительно закручивают снаряд
показати весь коментар
27.05.2021 12:55 Відповісти
Так , неначе поршень в гільзі двигуна ...
показати весь коментар
27.05.2021 22:49 Відповісти
Расейские задницы аж увлажнились, это не какая то там галимая бутылка на 0,5 литра!
показати весь коментар
27.05.2021 11:51 Відповісти
Ну ты и садист.. Почалися перші випробування української САУ "Богдана", виконаної в калібрі НАТО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3437
показати весь коментар
27.05.2021 14:26 Відповісти
он каратэль)
показати весь коментар
27.05.2021 23:04 Відповісти
це та, яку в нас скомуниздили китайці і впарили пакистану
показати весь коментар
27.05.2021 11:48 Відповісти
І шо? Ракети теж пройшли випробування ще при Турчинові, а в військах їх як не було, так і нема.
показати весь коментар
27.05.2021 11:55 Відповісти
Поболее подобных новшеств и паРаша задумается чтобы прекращать свои *********, нормально общения там не понимают. Путлера убедит сила, иначе карлик быкует самоутверждаясь... комплекс у него недоразвитого...
показати весь коментар
27.05.2021 12:01 Відповісти
Без автомата заряжания? Почалися перші випробування української САУ "Богдана", виконаної в калібрі НАТО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9256
показати весь коментар
27.05.2021 12:07 Відповісти
Автомат есть. Испытания должны проходить в комплекте с автоматом. Похоже просто выкинули старые фото.
показати весь коментар
27.05.2021 12:11 Відповісти
В тексте сказано, автомат в планах.
показати весь коментар
27.05.2021 12:13 Відповісти
В статье много несоответствий. Первые испытания были еще давно. И гидроиспытания и отстрелы. Потом испытания заблокировало МО

https://www.ukrmilitary.com/2020/12/Bohdana.html
показати весь коментар
27.05.2021 12:52 Відповісти
цуки зелёные уже сняли. при Пасторе была и цифровая система управления и автомат заряжания.
показати весь коментар
27.05.2021 14:47 Відповісти
"На "Богдане" также должна быть установлена цифровая система управления огнем и автомат заряжания.Источник: https://censor.net/ru/p3267764"
показати весь коментар
27.05.2021 12:13 Відповісти
Я прям бачу як Єрмак(після розмови з кураторами із кремля) з Зе каже: "Ставим на вооружение"...
показати весь коментар
27.05.2021 12:11 Відповісти
Два роки тримали у кутку, а тепер дістали???
А на#єра честкого непотрібу накупили ще й за совковим калібром???
показати весь коментар
27.05.2021 12:12 Відповісти
перед тим як писати дурниці, загугли спочатку чим відрізняється гаубиця від гармати
показати весь коментар
27.05.2021 13:51 Відповісти
Й чим???
Гаубиця це не гармата???
Чешська «Дана» не є гаубицею???
А українська «Богдана»???
показати весь коментар
27.05.2021 14:07 Відповісти
для зовсім тупих роз'яснюю - Дана це гаубиця для заміни древніх Д-20, а Богдана гармата якою будуть міняти Гіацинти - це різні типи озброєння для різних задач
показати весь коментар
27.05.2021 16:11 Відповісти
Тобто Дана то гаубиця, і д 20 гаубиця, а гіацинт та богдана ні???
Де ти набрався цієї фігні - у трускавецьких університетах, де вам читали з вікіпєдії???
І який сенс купляти знов совковий калібр, якщо армія переходить на НАТОвські стандати??? Закупляли б вже не дану, а діту. Дорожче мабуть, але 155 мм і дальність пострілу майже 40 км, а не 20.
І ти так і не відповів - що таке гаубиця й чим відрізняється від просто гармати...
показати весь коментар
28.05.2021 01:15 Відповісти
І до речі - якщо «на заміну», то дана не дострелює до д 20 (47го року) аж чотири кілометри... А шасі красиве...
А совкова мста пуляє майже на 30 кілометрів.
Може все ж краще бути недосяжним, для противника, вражаючи його???
показати весь коментар
28.05.2021 01:42 Відповісти
дальність лазерного дальноміра на найновішому українському артилерійському розвіднику Барс-8АР становить 7 км. Разом з БПЛА Лелека дальність цілевказування зростає до 10 км. І все - далі фронтова артилерія не стріляє. Для фронтової артилеріїї головне маневреність, скорострільність і точнісь, а не ефемерна дальність. Але тупий диванний іксперд ніяк не вгамується
показати весь коментар
28.05.2021 11:09 Відповісти
"Ефемерна" дальність???
різниця у 20 кілометрів не має ніякого впливу???
може я і "диваний" але не трускавецький...
Так чим відрізняється гармата від гаубиці, "фахівець" ???
показати весь коментар
28.05.2021 12:05 Відповісти
ідіоту не доходить, що бійцям на лінії фронту пофіг що там робиться за 20 км - їм вогнева підтримка потрібна прямо тут. А оскільки ти тупорилий так і не навчився користуватися гуглем, то втовкмачу тобі - у гаубиці довжина ствола до 20 калібрів, гаубиці-гармати від 20 до 40 і у гармати більше 40 калібрів
показати весь коментар
28.05.2021 13:50 Відповісти
Тобто німецький танк PZ-IV був знаряджений гаубіцею???
показати весь коментар
28.05.2021 13:58 Відповісти
совєцькі Т-28 та КВ-2 також були озброєні гаубицею
показати весь коментар
29.05.2021 19:42 Відповісти
Ще питання - а чи можна гаубицю використовувати, як гармату???
показати весь коментар
28.05.2021 14:17 Відповісти
на відміну від гармат, зазвичай гаубиці не вміють стріляти прямою наводкою - тільки по навісній траєкторії
показати весь коментар
29.05.2021 19:48 Відповісти
Нарешті я почув від тебе головну відмінну рису гаубиці - вміння стріляти навесною траєкторією з закритих позицій і відправляти потужні заряди на далеку відстань, а для тогостовбур мав підійматись на великі вертикальні кути. І відносна длина стовбура тут є вже другорядною і не визначальною відмінностю - німецька «Колосаль» класична гаубиця, хоч мала стовбур більше 130 калібрів,
Стосовно «не вміння стріляти прямою наводкою» ти знов вляпався у «трускавецькі університети» - сам же написав за КВ-2, куди вліпили гаубицю м10, бо просто не було танкової гармати такого калібру. Але стріляти, як класична гаубиця, він не міг, бо вертикальний кут максімум 18 градусів. Зате прямою наводкою - запросто...
показати весь коментар
29.05.2021 20:24 Відповісти
дурбелику - щоб знищити типову ціль "взводний опорний пункт" нахрін не потрібні дорогі далекобійні гармати - ціль просто під носом в парі кілометрів. Завдяки кращій кучності, дешевшим снарядам та менш зношуваному стволу найрентабельніше знищувати впопучленців саме гаубицями - але упоротим зрадофілам хоч кілок на лобі теши
показати весь коментар
29.05.2021 20:39 Відповісти
Тобто я можу це перекласти так, що ти таки зрозумів, що гаубиця то не длина стовбура, а можливість стріляти навісною траєкторією.
А гаубиця, яка стріляє на 40 кілометрів запросто стрельне й на 20, і на 10. А от та, що стріляє на 20, не стрельне на 40. А якщо ця гаубиця вітчизняного виробництва, то вона дешевше обходиться бюджету ще й дає роботу українським підприемствам. А ще й наближає до вступу в НАТО, бо калібр сумісний...
Бувай, трускавеуький фахівець...
показати весь коментар
29.05.2021 23:25 Відповісти
я зрозумів що ти конкретно ідіот - Дани замовили ще в 2018 році при Порошенкові, а зебіли розікрали бюджет і скоротили замовлення до двох дивізіонів
показати весь коментар
30.05.2021 00:05 Відповісти
Дани розглядались але не замовлялись, за часів Порошенки.
показати весь коментар
30.05.2021 00:45 Відповісти
Але одне мене тішить, що ти вже не наполягаєш, на відносній длині стовбура... 😁
показати весь коментар
30.05.2021 00:49 Відповісти
бо ти настільки тупий, що марно тобі втовкмачувати очевидні речі
показати весь коментар
30.05.2021 11:02 Відповісти
Ясно...
Тобто «Богдана» не є гаубицею???
Піди розробникам за це розкажи...
показати весь коментар
30.05.2021 11:22 Відповісти
це тільки ти ідіот придумав, що Богдана гаубиця - розробники розумніші за тебе і знають, що Богдана гармата і в номенклатурі озброєння не пересікається з гаубицею Дана
показати весь коментар
30.05.2021 13:38 Відповісти
"Испытания САУ Богдана - в Украине началось тестирование гаубицы по стандартам НАТО" https://news.obozrevatel.com/society/v-kalibre-nato-v-ukraine-nachalis-pervyie-ispyitaniya-sau-bogdana/amp.htm
показати весь коментар
30.05.2021 16:33 Відповісти
Скажи своему трускавецькому проФФесору, що він поц...
показати весь коментар
30.05.2021 16:35 Відповісти
хмм.. фотки старые, трехлетней давности.. автомат заряжания не показали..
новость - большой гуд!
показати весь коментар
27.05.2021 12:13 Відповісти
Даже с автоматом заряжания, это не совсем гуд.
Я видел, как "комфортно" расчётам всех буксируемых орудий и некоторым самоходным, когда они на свежем воздухе СУТКАМИ осенью, зимой и ранней весной.
А уж эпитеты артиллеристов по отношению к своим товарищам, по поводу комфорта, это отдельная песня))) Это в одной бригаде, у которой буксируемые, самоходные и реактивные. Самоходчики, просто отмалчиваются и крутят фиги в карманах)))))
показати весь коментар
27.05.2021 13:26 Відповісти
На "Богдані" також має бути встановлена цифрова система управління вогнем та, можливо, автомат заряджання
показати весь коментар
28.05.2021 05:15 Відповісти
Надо на агрессоре испытать.
показати весь коментар
27.05.2021 12:27 Відповісти
Краматорський завод важкого верстатобудування судився з Міноборони,щоб продовжити випробування.
Іще новини від Тарано-Хомчаківського керування.
Міноборони продало 9 зайвих авіадвигунів Су-24 за 1,8 млн гривень

"Двигуни для військових літаків були продані у 2021 році покупцеві на внутрішньому ринку

...А лише завершальний етап капітального ремонту одного двигуна АЛ-21Ф-ЗТ у березні 2021 року коштував військовим щонайменше2,7 мільйона г ривень."Почалися перші випробування української САУ "Богдана", виконаної в калібрі НАТО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8341
показати весь коментар
27.05.2021 12:27 Відповісти
По свинособакам! Залпом! Вогонь! І надіюся, що іспитами все не закінчиться, і цю установку таки приймуть на озброєння
показати весь коментар
27.05.2021 12:40 Відповісти
Выглядит весьма внушительно.
Надеюсь, так же будет долбить ватопитеков.
показати весь коментар
27.05.2021 12:45 Відповісти
То нам 152-е даны и пришлось купить, под перспективу покупки 155-х снарядов у чехов... хХотя за 26 лямов наверно можно было и завод построить с ноля!
показати весь коментар
27.05.2021 12:53 Відповісти
Посмотрите, сколько стоит новый трамвай и сравните с ценой на "Дану".
Чем Вас лично "Даны" не устраивают?
Или Вас устраивает 2С3 "Акация"? Или 2С19 "МСТА-С"?
показати весь коментар
27.05.2021 13:29 Відповісти
152-мм vz.77 «Дана», дальність вогню 18 км, максимум 20 км,

155 мм 2С22 «Богдана», дальність вогнбю 35-40 км уламково-фугасним,
45-60 км активно-реактивним снарядом. Тільки в цій різниці перевага, бо Дана буде знищена ще до підїзду для нанесення удару.
показати весь коментар
27.05.2021 14:18 Відповісти
У "Богданы" 35-40 км. ЗАЯВЛЕННАЯ.
Но Вы ВНИМАТЕЛЬНО читайте ЧТО написано. А читать Вы явно не умеете.

"... стрельбы проводятся для оценки реальных возможностей САУ и соответствия определенным требованиям: проверяются дальность, устойчивость ствола на настрел и другое.
Планируется, что САУ должна обеспечить дальность выстрела до 40 км обычным снарядом и до 60 км благодаря применению активно-реактивного боеприпаса".

А это не конкретные ТТХ. Потому что должна, это совсем не обеспечивает.
Так что не читайте РЕКЛАМУ.
Вы не думаете, что "Дана" может стрелять не только ОФ снарядом?
Но это конечно фигня.
Рекомендую, подумать о состоянии расчёта орудия в условиях поздней осени, зимы и ранней весны.
Это очень НЕ РОМАНТИЧНО.
показати весь коментар
27.05.2021 14:46 Відповісти
Про тактические варианты использования, Вам рассказывать бесполезно.
Всё равно не поймёте.
показати весь коментар
27.05.2021 14:48 Відповісти
А я щось не так написав? А Ви не думаєте, що можна вижати ще і більше з Богдани? А якщо вона виконає те, на що розраховано, чи навіть менше навіть на 10 км, то це набагато більше ніж 18-20 км. Дани? Дана - це минуле, а Богдана майбутнє і головне - українське виробництво новітньої зброї на наших заводах і не віддавати бюджетні гроші за кордон, тим більше фірмі, яка пов'язана з Росією. Які там можуть бути снаряди? А чому виготовляти не свої і не наповнювати бюджет і не створювати нові робочі місця, та ще можливо продавати зброю за кордон?
показати весь коментар
27.05.2021 15:33 Відповісти
Читайте ВНИМАТЕЛЬНО.
Стричь по верхушкам, это конечно не предел, но весьма смахивает на подходы ИгорькаЛ.
Что в "Богдане" из будущего? Платформа с подогревом или подсветка откидной полочки?
Где у этой рекламной тачанки боекомплект возится? Сколько его?
Да вопросов много. Даже слишком.
АднАка, раздаются крики с болот - "Богдана" самая-самая.... Да она прям писец, самая-самая...."
Туфта она, а не полноценная артсистема.
показати весь коментар
27.05.2021 15:55 Відповісти
И да ещё.
Видимые открытые стеллажи)))) Там ВСЕГО 10 штук. Ну ещё с правой стороны, 10. Т.е. боекомплект 20 снарядов.
Какая крутая машина)))
Вслед за "Богданой", будем тягать ещё один "КрАЗ", но со снарядами.
Итого в артбатареее, будет на шесть машин больше и соответственно увеличится штат. А там дальше числа, начинают внИзапно подскакивать в прогрессии. Что в количестве машин, что в количестве личного состава (водители в частности).
показати весь коментар
27.05.2021 16:02 Відповісти
навіщо Ви мені розповідаєте Ваші домисли. Є ТТХ моделі і їх не просто так написали, а досягли результатів. І ще головне, що тільки почали випробовувати, хоча за 2 роки могли поставить у війська з доопрацюванням тих шороховатостей, які звичайно є. Тут головне дальність ведення вогню, де Богдана перевершує Дану. Але на Богдані не вкрадеш на махінаціх, тим більше назва як автобуса "Богдан", а це "Богдана", що у Зелі челюсті від ненависті звело. Не бачили установку такого класу "Зеляна" чи "Коломойша"? І не побачите, як і Бенєкатерів і Зелєавіаносців, замість катерів, які виготовляла "Кузня", бо ці хлопці заточені красти, а не робити. А виготовлення новітньої зброї "Богдана" дасть розвиток виробництву "Кразів" і декількох десятків заводів по всій Україні по виготовлені гармат, снарядів і обладнання. Але тоді ху@ло відмовиться зустрічатися із Зелохом, бо йому сцикотно, що Богдани дістануть їх терористів в ОРДЛО.
показати весь коментар
27.05.2021 16:44 Відповісти
Очень объективно))
И НИ О ЧЁМ. От слова - СОВСЕМ.
Так что там с возимым боекоплектом?
Что с условиями работы расчёта в условиях нестабильной погоды?
Я знаю о чём говорю)))
У меня образование соответствующее.

И так, для общего понятия. Дальность стрельбы, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ качественной характеристикой.
Вы, просто не знаете ЧЕМ достигается максимальная дальность стрельбы и каковы последствия при этом, для самой установки.
показати весь коментар
27.05.2021 20:50 Відповісти
Дана по сравнению с МСТА-С , это самокат))))
показати весь коментар
27.05.2021 14:50 Відповісти
Правильно!
Очень мобильный комплекс.
МСТА-С в далёкой заднице, по мобильности от "Даны".
показати весь коментар
27.05.2021 15:04 Відповісти
багатші поляки, які вже давно серійно випускають 155мм Краби, все одно докупляють 152мм снаряди та модернізують свої Дани до рівня М1 (тобто навіть не М2 що закуплятиме Україна) - мабуть вони дурніші за диванного іксперда
показати весь коментар
27.05.2021 14:03 Відповісти
Вы это кому написали? )))))
показати весь коментар
27.05.2021 15:05 Відповісти
да Мацьквы дострелит?
показати весь коментар
27.05.2021 13:11 Відповісти
До белгорода достанет...
показати весь коментар
27.05.2021 14:32 Відповісти
Без обид , но это металлолом, судя по характеристикам.
показати весь коментар
27.05.2021 14:48 Відповісти
Там ещё нет тех обещанных характеристик, их только предстоит достичь. Зато визгу вагон
показати весь коментар
27.05.2021 17:41 Відповісти
Там реально, пыль в глаза)))
Но криков о превосходстве до хрена.
показати весь коментар
27.05.2021 20:52 Відповісти
Подлодка Курск уже давно металлолом Почалися перші випробування української САУ "Богдана", виконаної в калібрі НАТО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5390
показати весь коментар
28.05.2021 06:10 Відповісти
"Устаревшие" советские танки КВ и Т-34 воевали даже с немцами в 1941 году....Мавзолейные Ыксперды Почалися перші випробування української САУ "Богдана", виконаної в калібрі НАТО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5448 Почалися перші випробування української САУ "Богдана", виконаної в калібрі НАТО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5448
показати весь коментар
28.05.2021 06:12 Відповісти
 
 