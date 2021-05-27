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аеропорт (684) Франція (1971) Сассолі (20) Протасевич Роман (296)

В аеропорту Шарль де Голль у Парижі з'явилося фото Романа Протасевича. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

У міжнародному аеропорту Шарль де Голль у Парижі, в секторі вильотів, з'явилося фото білоруського політв'язня Романа Протасевича.

Про це повідомляє Telegram-канал Nexta, передає Цензор.НЕТ.

Підпис: "Франція та Європейський Союз закликають до звільнення Романа".

В аеропорту Шарль де Голль у Парижі зявилося фото Романа Протасевича 01

Раніше з ініціативою провести таку акцію в ЄС виступив президент Європарламенту Давид Сассолі. Він закликав аеропорти Євросоюзу розмістити в терміналах фотографії Протасевича.

"Думаю, що було б дуже позитивним жестом, якби фото Романа демонструвалося в основних аеропортах Євросоюзу на знак солідарності", - заявив Сассолі.

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Як повідомляє "Єврорадіо" в Telegram, цей знімок був зроблений у листопаді 2019 року на студії @euroradio: "Це фото ми зробили в останній робочий день Романа Протасевича в редакції Єврорадіо. Потім пожартували: знімаємо на випадок кримінальної справи..."

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Повір ,це великий крок , режим втратить мільярди від цього ,не кажучи вже про іміджеві втрати.
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27.05.2021 12:33
+11
від побоїв і смерті це хлопця не спасе. так, глибока озабоченність.
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27.05.2021 12:28
+10
у сомалийских пиратов имидж на сегодня гораздо лучше чем у Биоруси
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27.05.2021 12:37
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від побоїв і смерті це хлопця не спасе. так, глибока озабоченність.
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27.05.2021 12:28 Відповісти
Повір ,це великий крок , режим втратить мільярди від цього ,не кажучи вже про іміджеві втрати.
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27.05.2021 12:33 Відповісти
а толку самому хлопцю від тих мільярдів? його мільярдами лупцюють і катують? і мільярди його розстрілюватимуть?
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27.05.2021 12:36 Відповісти
у сомалийских пиратов имидж на сегодня гораздо лучше чем у Биоруси
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27.05.2021 12:37 Відповісти
Очковтирательство , результата 0
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27.05.2021 13:08 Відповісти
європейці не знали де та Білорусь, і не взнають. і що то за рожа на екрані - усім насрать.
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27.05.2021 13:48 Відповісти
Nu da,nado silnami sankcijami rezim nazimat.Po gazu trubu xocet zakryt,udobrenije zakryt i nefttianyje produkti zakryt v Evropu ix nemalo rezim prodajiot
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27.05.2021 15:57 Відповісти
Po gazu eto cerez Ukrainu mozno zamenit,udbrenije Germaniji jest,neftianyje produkti tak Evrope zavodov i tak mnogo,uvolniajet s rabot eto konkurenta uberut,tolko luce stanet
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27.05.2021 16:02 Відповісти
так режиму лукі пофік, скліьки передохне білорусів, лукі усе поставлять і він не голодатиме явно.
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27.05.2021 16:26 Відповісти
Kogda deneg nebudet platit pensiji i vojenim,togda vsego mozet bit.Realno vojenije mogut ego ubrat .
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27.05.2021 16:41 Відповісти
"МІНЯЄМО ПРОТАСЕВИЧА НА ВІДКРИТТЯ НЕБА" - слабо,Європа???? слабо!
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27.05.2021 12:32 Відповісти
Ему сразу стало легче после этого
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27.05.2021 12:34 Відповісти
як у 5 елементі "кинь мені ружжо" - а лоб кульки кинув.
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27.05.2021 12:37 Відповісти
кульки - 5 елемент https://www.youtube.com/watch?v=6ht19HRX1sY
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27.05.2021 12:40 Відповісти
Гнилая ЕС готова его фото на каждом плакате повесить)) лишь бы только не трогать европейских компаний, которые работают с Белоруссией, не дай бог они копейку потеряют... В аеропорту Шарль де Голль у Парижі з'явилося фото Романа Протасевича - Цензор.НЕТ 3979 впрочем как и наши, запрещать импорт нефтепродуктов переработки российской нефти из Белоруссии наша гнилая власть не намерена...
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27.05.2021 12:41 Відповісти
Вот если бы Байден с Путиным в Женеве встретились на фоне фотографии Бориса Немцова!!!
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27.05.2021 12:41 Відповісти
Взялся, - ходи. Это случаем не он же восхвалял цветочки мусорам? Я год назад был подписан на канал, видел. Так что хай не ноет.
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27.05.2021 12:53 Відповісти
Хотел добром победить зло. В этом его вина?
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27.05.2021 13:15 Відповісти
В аеропорту Шарль де Голль у Парижі з'явилося фото Романа Протасевича - Цензор.НЕТ 3472"
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27.05.2021 12:54 Відповісти
Фото выставил аэропорт, не правительсво Франции. Так что, фото убрать как бесполезное действие?
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27.05.2021 13:11 Відповісти
Ты не можешь этого знать.
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27.05.2021 14:36 Відповісти
тю, по Навальному теж високопарно закликали і шо? сидить.
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27.05.2021 14:58 Відповісти
Світлини Василя Сліпака (Міф) щось не було там жодного разу ...
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27.05.2021 13:20 Відповісти
тоді вони ще слухали розказні про громадянську війну.
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27.05.2021 13:49 Відповісти
Кгбшные суки, знают что нужно отпустить, но испортят человеку здоровье. Мрази по другом не умеют быть великими, потому сдохнут как собаки.
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27.05.2021 14:35 Відповісти
Novyje sankciji zdut Belorus,benzin i poxoze v ES budet zaprecion,truba gazovaja zakryta i udobrenije takze.Ja ponimaju eto silni udar po rezimu
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27.05.2021 15:54 Відповісти
 
 