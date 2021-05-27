В аеропорту Шарль де Голль у Парижі з'явилося фото Романа Протасевича. ФОТО

У міжнародному аеропорту Шарль де Голль у Парижі, в секторі вильотів, з'явилося фото білоруського політв'язня Романа Протасевича.

Про це повідомляє Telegram-канал Nexta, передає Цензор.НЕТ.

Підпис: "Франція та Європейський Союз закликають до звільнення Романа".

Раніше з ініціативою провести таку акцію в ЄС виступив президент Європарламенту Давид Сассолі. Він закликав аеропорти Євросоюзу розмістити в терміналах фотографії Протасевича.

"Думаю, що було б дуже позитивним жестом, якби фото Романа демонструвалося в основних аеропортах Євросоюзу на знак солідарності", - заявив Сассолі.

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Як повідомляє "Єврорадіо" в Telegram, цей знімок був зроблений у листопаді 2019 року на студії @euroradio: "Це фото ми зробили в останній робочий день Романа Протасевича в редакції Єврорадіо. Потім пожартували: знімаємо на випадок кримінальної справи..."

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.