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Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві стався прорив водопроводу, провалилася частина асфальту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини
У Києві на вулиці Антоновича біля ТРЦ "Ocean Plaza" стався прорив водопроводу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Прорив стався біля торгово-розважального центру "Ocean Plaza" на вулиці Антоновича, 176. Частина дороги провалилася. Рух автомобілів перекрито.
Топ коментарі
+18 Підлога Маккартні
показати весь коментар27.05.2021 13:39
+11 Oljik
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+9 belge
показати весь коментар27.05.2021 13:34
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Прошлый раз был кипяток.
Моя соседка там пострадала больше всех. Провалилась туда по пояс. Ожоги ног заживали полгода.
На лекарства было потрачена уйма денег.
Никто не компенсировал даже копейки.