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Київ (13850) прорив (38)

Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві стався прорив водопроводу, провалилася частина асфальту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

У Києві на вулиці Антоновича біля ТРЦ "Ocean Plaza" стався прорив водопроводу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Прорив стався біля торгово-розважального центру "Ocean Plaza" на вулиці Антоновича, 176. Частина дороги провалилася. Рух автомобілів перекрито.

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Біля ТРЦ Ocean Plaza в Києві стався прорив водопроводу, провалилася частина асфальту 01
Біля ТРЦ Ocean Plaza в Києві стався прорив водопроводу, провалилася частина асфальту 02
Біля ТРЦ Ocean Plaza в Києві стався прорив водопроводу, провалилася частина асфальту 03
Біля ТРЦ Ocean Plaza в Києві стався прорив водопроводу, провалилася частина асфальту 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Это очередной прорыв Украины про который говорил зеля? Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві стався прорив водопроводу, провалилася частина асфальту - Цензор.НЕТ 4831
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27.05.2021 13:39
+11
Яка краса! Я маю на увазі київські каштани.))
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27.05.2021 13:34
+9
Так океан же. Возле ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве произошел прорыв водопровода, провалилась часть асфальта - Цензор.НЕТ 9285
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27.05.2021 13:34
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Так океан же. Возле ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве произошел прорыв водопровода, провалилась часть асфальта - Цензор.НЕТ 9285
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27.05.2021 13:34 Відповісти
Это очередной прорыв Украины про который говорил зеля? Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві стався прорив водопроводу, провалилася частина асфальту - Цензор.НЕТ 4831
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27.05.2021 13:39 Відповісти
Это зеля Виталю так прессует. Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві стався прорив водопроводу, провалилася частина асфальту - Цензор.НЕТ 3511
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27.05.2021 13:43 Відповісти
В штаны ему насрал Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві стався прорив водопроводу, провалилася частина асфальту - Цензор.НЕТ 3913 как здесь часто говорят малочисленные сторонники одного известного лузера
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27.05.2021 13:47 Відповісти
Это так потужный мер осваивает бюджет. Два года назад на этом же месте был ришуче проведен капремонт после такого же прорыва
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27.05.2021 13:43 Відповісти
Дісвітьєльно... Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві стався прорив водопроводу, провалилася частина асфальту - Цензор.НЕТ 3021
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27.05.2021 13:52 Відповісти
может, название поменять, чтобы прекратить в дальнейшем?
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27.05.2021 15:28 Відповісти
Яка краса! Я маю на увазі київські каштани.))
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27.05.2021 13:34 Відповісти
Эстет,даже в такой новости он увидел прекрасное. И это правильно.
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27.05.2021 16:01 Відповісти
Опять? И в том же месте.
Прошлый раз был кипяток.
Моя соседка там пострадала больше всех. Провалилась туда по пояс. Ожоги ног заживали полгода.
На лекарства было потрачена уйма денег.
Никто не компенсировал даже копейки.
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27.05.2021 13:38 Відповісти
Там у минулому році подібне вже було, здається, за кількадесят метрів від цього. Всі комунікації гнилі або з лайна зроблені...
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27.05.2021 13:39 Відповісти
До того ж з лайна пінчукового... "південно-трубного"...
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27.05.2021 13:45 Відповісти
Та фиг там, все коммуникации там проложены ещё во время совка!
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27.05.2021 14:13 Відповісти
так в прошлом году там ремонт проводили, или дыры навозом замазали и засыпали потом все ?
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27.05.2021 15:04 Відповісти
Это вопрос к Витальке Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві стався прорив водопроводу, провалилася частина асфальту - Цензор.НЕТ 4792
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27.05.2021 19:55 Відповісти
Та ні,там все «свіжайше», прокладено при Ярославі Мудрому!!!
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27.05.2021 17:22 Відповісти
Трубу прорвало. Дежавю.
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27.05.2021 13:40 Відповісти
Так недавно же там такое было? Виталя, не тормози. Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві стався прорив водопроводу, провалилася частина асфальту - Цензор.НЕТ 6761
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27.05.2021 13:42 Відповісти
Постройте там фонтан и не мучайтесь.
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27.05.2021 13:47 Відповісти
тоже вариант, пофиг на чем бюджет отмывать
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27.05.2021 15:05 Відповісти
маленькая ямка и столько шума
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27.05.2021 13:55 Відповісти
Щороку на одному і тому ж місці
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27.05.2021 14:02 Відповісти
Шо, опять!? Уже который раз в том районе. Мабуть пороблено, или от фабрики"Рошен" плохая энергетика!
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27.05.2021 14:10 Відповісти
Плюс 2 фирменных магазина рошен в самой кацапской оушн-плазе открытых после однотуровой победы, та ещё плюс строящийся храм Масковского *********** под возгласы про томосоперемогу и ещё плюс мертвечуковская Глуско между масковским храмом и самим св.рошеном . Аура там действительно ни к черту
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27.05.2021 14:17 Відповісти
Це пяте місце у світі де бють гейзери
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27.05.2021 14:16 Відповісти
Там орудують Гейзери, Рабіновичі та Ентінзони.
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27.05.2021 16:12 Відповісти
там это постоянно, что б это прекратилось, нужно снести океан плазу к херам собачьим
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27.05.2021 14:18 Відповісти
Ну i хто тепер скаже, що це - не справжня "ocean plaza"?
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27.05.2021 14:21 Відповісти
Никонда такого не было...и вот опять)))
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27.05.2021 14:32 Відповісти
Педалик, как так? никогда такого не было и вот опять
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27.05.2021 14:33 Відповісти
Коммунисты проклятые,плохие водопроводы построили!
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27.05.2021 14:42 Відповісти
точняк, предлагаю подвесить Симонянина за шары
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27.05.2021 15:07 Відповісти
Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві стався прорив водопроводу, провалилася частина асфальту - Цензор.НЕТ 1856
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27.05.2021 14:50 Відповісти
Крымчаки,гоу с ведрами,налетай!
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27.05.2021 14:59 Відповісти
ТЕПЕРЬ ПОНЯТНО ПОЧЕМУ ЭТИ ПРОРОССИЙСКИЕ ЭТУ ПЛАЗУ ТАМ ПОСТРОИЛИ !!!
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28.05.2021 00:06 Відповісти
 
 