Чернівецька ОДА купує кисневі концентратори на 2,5-5,5 тис. грн дорожче за роздрібну ціну. ДОКУМЕНТ

Департамент охорони здоров'я Чернівецької ОДА закупив 33 портативні кисневі концентратори по 39 тис. грн за одиницю товару. При цьому, такі ж концентратори продаються в Україні в роздріб за ціною від 33,5 до 36,5 тис. грн.

24 травня Департамент охорони здоров'я Чернівецької ОДА уклав договір на суму 1 280 000 грн. Йдеться про закупівлю 33 портативні кисневі концентратори. Ціна за одиницю, згідно з оприлюдненою інформацією, становила 39 тис. грн, повідомляє Цензор.НЕТ.

У договорі поставки зазначається, що були придбані кисневі концентратори KSOC-5 (10L Dual).

Цікаво, що, наприклад, на "Розетці" такі концентратори на сьогоднішній день можна безперешкодно придбати в роздріб по 36 500 грн - на 2 500 грн дешевше.

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На тій же платформі продавець Star Medical пропонує аналогічні концентратори за ціною 33 500 грн.

При цьому, як стає зрозуміло з договору поставки, закупівлю в Чернівцях терміновою не вважають: концентратори повинні потрапити в лікарню не відразу, а протягом року, до грудня 2021 р.

Придбано медтехніку була у ТОВ "Гринер" - смілянського ТОВ зі статутним капіталом у розмірі 4 тис. грн.