Чернівецька ОДА купує кисневі концентратори на 2,5-5,5 тис. грн дорожче за роздрібну ціну. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Департамент охорони здоров'я Чернівецької ОДА закупив 33 портативні кисневі концентратори по 39 тис. грн за одиницю товару. При цьому, такі ж концентратори продаються в Україні в роздріб за ціною від 33,5 до 36,5 тис. грн.
24 травня Департамент охорони здоров'я Чернівецької ОДА уклав договір на суму 1 280 000 грн. Йдеться про закупівлю 33 портативні кисневі концентратори. Ціна за одиницю, згідно з оприлюдненою інформацією, становила 39 тис. грн, повідомляє Цензор.НЕТ.
У договорі поставки зазначається, що були придбані кисневі концентратори KSOC-5 (10L Dual).
Цікаво, що, наприклад, на "Розетці" такі концентратори на сьогоднішній день можна безперешкодно придбати в роздріб по 36 500 грн - на 2 500 грн дешевше.
На тій же платформі продавець Star Medical пропонує аналогічні концентратори за ціною 33 500 грн.
При цьому, як стає зрозуміло з договору поставки, закупівлю в Чернівцях терміновою не вважають: концентратори повинні потрапити в лікарню не відразу, а протягом року, до грудня 2021 р.
Придбано медтехніку була у ТОВ "Гринер" - смілянського ТОВ зі статутним капіталом у розмірі 4 тис. грн.
Будь ласка, зачекайте...
Ну, правильно. Этот вирус - это ж просто подарок судьбы. Мы будем с ним радостно, и с огромным удовольствием бороться пока бабло не закончится. Предвижу, что ожидает нас ещё не одна волна.
А какая разница, якщо Чернівецьку ОДА очолює такий офігенний губернатор (за версією ЯнеЛОХа).
"Наприклад, я навіть не думав, що в нас такий сильний чернівецький губернатор. Там найскладніша ситуація, ви знаєте, через хворих. Найскладніша ситуація в усьому. А він один з кращих. Тобто, ця інфекція нам показує, які захворювання в нас є у держапараті. І одразу після COVID будуть рішення, рішучі кроки. А зараз це не можна робити. Я не можу зараз звільнити когось з губернаторів, бо боюся, що там завалиться весь процес", - повідомив Зеленський.
https://molbuk.ua/chernovtsy_news/200492-zelenskyy-nazvav-osachuka-odnym-z-kraschykh-gubernatoriv-scho-pro-ce-dumayut-eks-golovy-cherniveckoyi-oda.html