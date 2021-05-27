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Чернівецька ОДА купує кисневі концентратори на 2,5-5,5 тис. грн дорожче за роздрібну ціну. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Департамент охорони здоров'я Чернівецької ОДА закупив 33 портативні кисневі концентратори по 39 тис. грн за одиницю товару. При цьому, такі ж концентратори продаються в Україні в роздріб за ціною від 33,5 до 36,5 тис. грн.

24 травня Департамент охорони здоров'я Чернівецької ОДА уклав договір на суму 1 280 000 грн. Йдеться про закупівлю 33 портативні кисневі концентратори. Ціна за одиницю, згідно з оприлюдненою інформацією, становила 39 тис. грн, повідомляє Цензор.НЕТ.

Чернівецька ОДА купує кисневі концентратори на 2,5-5,5 тис. грн дорожче за роздрібну ціну 01

У договорі поставки зазначається, що були придбані кисневі концентратори KSOC-5 (10L Dual).

Чернівецька ОДА купує кисневі концентратори на 2,5-5,5 тис. грн дорожче за роздрібну ціну 02

Цікаво, що, наприклад, на "Розетці" такі концентратори на сьогоднішній день можна безперешкодно придбати в роздріб по 36 500 грн - на 2 500 грн дешевше.

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Чернівецька ОДА купує кисневі концентратори на 2,5-5,5 тис. грн дорожче за роздрібну ціну 03

На тій же платформі продавець Star Medical пропонує аналогічні концентратори за ціною 33 500 грн.

Чернівецька ОДА купує кисневі концентратори на 2,5-5,5 тис. грн дорожче за роздрібну ціну 04

При цьому, як стає зрозуміло з договору поставки, закупівлю в Чернівцях терміновою не вважають: концентратори повинні потрапити в лікарню не відразу, а протягом року, до грудня 2021 р.

Чернівецька ОДА купує кисневі концентратори на 2,5-5,5 тис. грн дорожче за роздрібну ціну 05

Придбано медтехніку була у ТОВ "Гринер" - смілянського ТОВ зі статутним капіталом у розмірі 4 тис. грн.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Надо детишкам и внукам на молочишко заработать!
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27.05.2021 14:45
+4
сам из черновиц, убил бы гадов
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27.05.2021 15:02
+3
Черновицкая ОГА покупает кислородные концентраторы на 2,5-5,5 тыс. грн дороже розничной цены.

Ну, правильно. Этот вирус - это ж просто подарок судьбы. Мы будем с ним радостно, и с огромным удовольствием бороться пока бабло не закончится. Предвижу, что ожидает нас ещё не одна волна. Черновицкая ОГА покупает кислородные концентраторы на 2,5-5,5 тыс. грн дороже розничной цены - Цензор.НЕТ 5698
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27.05.2021 14:51
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Надо детишкам и внукам на молочишко заработать!
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27.05.2021 14:45 Відповісти
Черновицкая ОГА покупает кислородные концентраторы на 2,5-5,5 тыс. грн дороже розничной цены.

Ну, правильно. Этот вирус - это ж просто подарок судьбы. Мы будем с ним радостно, и с огромным удовольствием бороться пока бабло не закончится. Предвижу, что ожидает нас ещё не одна волна. Черновицкая ОГА покупает кислородные концентраторы на 2,5-5,5 тыс. грн дороже розничной цены - Цензор.НЕТ 5698
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27.05.2021 14:51 Відповісти
там тоже нелохи хотят прибарахлиться.
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27.05.2021 14:58 Відповісти
сам из черновиц, убил бы гадов
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27.05.2021 15:02 Відповісти
Поддерживаю,земляк.
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27.05.2021 15:37 Відповісти
на верху сидит акакаяразница а ермак его друг и этим все сказано. если кто не заметил то напомню. все что выливаеться о воровстве и коррупции, это расследования Бутусова, Бигуса, и других журналистов, активистов..и за редким исключением подчиненные бессменного министра, менты, накривают неугодних чтоб поставить своих или более сговорчивих.
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27.05.2021 15:09 Відповісти
при этом в каждом ОГА, ГА и т.п. сидит штат СБУшников который проверяет все документы... Выводы напрашиваются сами.
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27.05.2021 15:25 Відповісти
суки ничего святого НО потом пойдут у церкву свички ставити
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27.05.2021 15:32 Відповісти
Чернівецька ОДА купує кисневі концентратори на 2,5-5,5 тис. грн дорожче за роздрібну ціну - Цензор.НЕТ 7500
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27.05.2021 15:33 Відповісти
Честно говоря, сенсация из пальца высосана. Комплектация бывает разная, разные условия гарантии и обслуживания и т.п. Видно, что автор дилетант, как в медицине, так и в торговле.
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27.05.2021 15:50 Відповісти
Ага а ты умный и уже все прохавал
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27.05.2021 16:18 Відповісти
То есть ты, умный, хочешь сказать, что Департамент здравоохранения Черновицкой ОГА купил 33 кислородных концентратора аж на 6000 евро дороже в общей стоимости и кто-то хочет положить себе эти страшные 6 штук под угрозой уголовного преследования в карман?
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27.05.2021 16:39 Відповісти
А український народ мовчить... Ви десь чули, щоб дебіл визнав, що він дебіл?
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27.05.2021 15:56 Відповісти
Черновицкая ОГА покупает кислородные концентраторы на 2,5-5,5 тыс. грн дороже розничной цены.
А какая разница, якщо Чернівецьку ОДА очолює такий офігенний губернатор (за версією ЯнеЛОХа).
"Наприклад, я навіть не думав, що в нас такий сильний чернівецький губернатор. Там найскладніша ситуація, ви знаєте, через хворих. Найскладніша ситуація в усьому. А він один з кращих. Тобто, ця інфекція нам показує, які захворювання в нас є у держапараті. І одразу після COVID будуть рішення, рішучі кроки. А зараз це не можна робити. Я не можу зараз звільнити когось з губернаторів, бо боюся, що там завалиться весь процес", - повідомив Зеленський.
https://molbuk.ua/chernovtsy_news/200492-zelenskyy-nazvav-osachuka-odnym-z-kraschykh-gubernatoriv-scho-pro-ce-dumayut-eks-golovy-cherniveckoyi-oda.html
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27.05.2021 16:18 Відповісти
 
 