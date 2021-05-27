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"Розбійники з великої дороги": одеська поліція "на гарячому" затримала банду, що грабувала далекобійників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Працівники внутрішньої безпеки Нацполіції встановили групу "розбійників з великої дороги" з числа жителів Одеської області, жертвами якої ставали водії великовантажних автомобілів. Зловмисники затримані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

За даними відомства, оперативники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ отримали інформацію про діяльність злочинної групи осіб, яка орудувала на автодорогах.

Крім того, правоохоронці встановили, що зловмисники найближчим часом планували організувати на трасі чергову засідку, на цей раз на водія великовантажного автомобіля, який прямував з Одеси в Запорізьку область і мав при собі 370 тисяч гривень.

"Щоб зупинити фуру, змовники ретельно підготувалися. Провели візуальне стеження за автопідприємством, звідки їхав обраний ними об'єкт. На автозаправці непомітно порізали шини на вантажівці. Згодом дочекалися вимушеної зупинки фури і перед світанком на території Херсонської області напали на водія", - йдеться в повідомленні.

Розбійники з великої дороги: одеська поліція на гарячому затримала банду, що грабувала далекобійників 01

Оперативники внутрішньої безпеки НПУ і слідчі ГУНП в Одеській області затримали злочинну групу "на гарячому". У зловмисників вилучено ніж, газовий балончик, стяжки і балаклави.

Під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури слідчі поліції оголосили фігурантам нападів підозру за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано банду, що займалася збройним розбоєм і тортурами, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Розбійники з великої дороги: одеська поліція на гарячому затримала банду, що грабувала далекобійників 02

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна. Зараз нападники затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Розбійники з великої дороги: одеська поліція на гарячому затримала банду, що грабувала далекобійників 03
Розбійники з великої дороги: одеська поліція на гарячому затримала банду, що грабувала далекобійників 04
Фото: сайт Нацполіції

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Расбойники с большой дороги это зе и команда, а это так, пистоны "Разбойники с большой дороги": одесская полиция "на горячем" задержала банду, грабившую дальнобойщиков - Цензор.НЕТ 8424
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27.05.2021 15:20
+10
"Разбойники с большой дороги": одесская полиция "на горячем" задержала банду, грабившую дальнобойщиков - Цензор.НЕТ 819
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27.05.2021 15:28
+5
Участие ВБшников скорее всего свидетельствует о том, шо грабили дальнобоев тоже мусора.
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27.05.2021 15:21
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Расбойники с большой дороги это зе и команда, а это так, пистоны "Разбойники с большой дороги": одесская полиция "на горячем" задержала банду, грабившую дальнобойщиков - Цензор.НЕТ 8424
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27.05.2021 15:20 Відповісти
Участие ВБшников скорее всего свидетельствует о том, шо грабили дальнобоев тоже мусора.
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27.05.2021 15:21 Відповісти
фигню не пиши!
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27.05.2021 15:26 Відповісти
Этих сученных на фронт в качестве заградительных редутов для наших бойцов!!!!!!!!!!!
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27.05.2021 15:21 Відповісти
В качестве редутов, биомасса не сгодится) Лучше на органы разобрать, так хоть какая то реальна польза будет. Рука там, нога) Печень почки, если в норме))
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27.05.2021 15:24 Відповісти
"Разбойники с большой дороги": одесская полиция "на горячем" задержала банду, грабившую дальнобойщиков - Цензор.НЕТ 819
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27.05.2021 15:28 Відповісти
ОПЗЖ нервно курит в сторонке - конкурент не спит
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27.05.2021 15:46 Відповісти
"Разбойники с большой дороги": одесская полиция "на горячем" задержала банду, грабившую дальнобойщиков - Цензор.НЕТ 2222
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27.05.2021 15:30 Відповісти
НА фото ДВБ Национальной полиции ? "Бандити з широкої дороги": одеська поліція "на гарячому" затримала банду, що грабувала далекобійників - Цензор.НЕТ 9894 цензор в своем репертуаре
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27.05.2021 15:43 Відповісти
Любители не платить НДС и оформлять всьо на фопиков.
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27.05.2021 15:52 Відповісти
Смешно,это только у нас возможно,представляете такую сумму везёт дальнобойщик в Европе там каждый кирпич с маркеровоный.
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27.05.2021 16:15 Відповісти
Если кроме вас никто не знает сколько денег в вашей сумке,никто и не нападет! Знали и готовились.Так что взяли не всех.....Ну, а наказания у нас просто смешные...
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27.05.2021 17:08 Відповісти
Траса не терпить конкуренції.
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27.05.2021 17:12 Відповісти
возможно эти сдадут и организатора.кто то же им сказал в какой машине будут деньги.
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27.05.2021 19:53 Відповісти
І що сабаков вже готує підозрілу підозру чи вже відпустили за хабар?
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27.05.2021 22:29 Відповісти
 
 