Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
П'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час поїздки в Донецьку область відвідав Центральну міську лікарню Торецька. Він передав медзакладу кисневі концентратори і поспілкувався з лікарями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
Зазначається, що один із концентраторів придбав за свої кошти відомий журналіст, ведучий та блогер Дмитро Чекалкін, який теж приїхав на Донбас.
Порошенко зазначив, що сьогодні навіть за офіційною статистикою, яка далека від правди, в Україні померло понад 50 тис. людей від коронавірусу, і це пряма відповідальність влади. Порошенко також нагадав, як у 2014 році Торецьк, який ще тоді називався Дзержинськом, звільнили від "русского мира".
"Я не думаю, що всі розуміють історичне і стратегічне місце Торецька, але це 7-8 кілометрів – рівно половина до Шумів, а потім до Горлівки. І коли фактично біля лінії фронту, ризикуючи життям, торецькі лікарі, медичні працівники рятували життя наших воїнів перед тим, як їх відправити у Дніпро, Харків, у шпиталі Києва, Львова, скільки ці руки врятували життів", – зауважив п’ятий президент.
За словами Порошенка, Україна зараз розташовується між двома фронтами - російської агресії та пандемії.
"Сьогодні дуже сумний день, бо Україна перетнула позначку навіть сфальсифікованої державної статистики – вже понад 50 тис. українців померли. Померли тому, що своєчасно не дали кисню, бо своєчасно не було тестів, засобів захисту, в тому числі і лікарів відправляли без захисних костюмів, без окулярів, без масок – без нічого. А кошти, які виділили тоді в парламенті у ковідний фонд, спрямували на "Велике крадівництво"", – заявив лідер "ЄС".
П'ятий президент наголосив, що коронавірус не можна побороти без вакцинації.
"На жаль, в Україні вакциновано лише 2%. Кажуть про вакцинний націоналізм. Так, бо це боротьба президентів за те, щоб країни отримали вакцину. Я думаю, що невипадково наша країна опинилася на останньому місті в Європі. Зараз, коли весь світ вже провакцинований, вони відправили Степанова у відставку, думають, що він як цап-відбувайло. Це – відповідальність президента і влади", – вважає Порошенко.
Директор Торецької лікарні Сергій Халаїмов подякував за підтримку і наголосив, що кисневе обладнання зараз вкрай необхідне для боротьби з коронавірусом.
Одразу після початку пандемії коронавірусу силами волонтерів, Фонду Порошенка та компанії Рошен понад 50 тис. продуктових наборів отримали люди по всій Україні, у цьому році вже більше 12 тис. наборів відправлені у регіони. Зараз Фонд разом з волонтерами передає в лікарні та амбулаторії кисневі концентратори. Більше ста апаратів від Порошенка були доставлені у медзаклади і рятують життя. Загалом від початку пандемії у Порошенка витратили на благодійну допомогу 150 млн гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Коли Порох просив лярд і на що?
"В проекте госбюджета Украины на 2019 предусматривается выделение 1 млрд грн на специальный Фонд президента, из которого будут финансироваться программы для молодежи. Об этом говорится в проекте документа."
То куди твій "велічайший лідер" Янелох 1 млрд гривень подів? Прилаштував на "велике крадівництво"?
ЗЕ ШИ БІСЬ, порох покупает, а ЗЕ отправляет их в Индию
Як повідомив Telegram-канал "Шептун", Національне антикорупційне бюро України підозрює колишнього міністра охорони здоров'я України Максима Степанова в розкраданнях на закупівлі, а також в розкраданнях на бюджетному фінансуванні трансплантології.
"За інформацією джерел в МОЗ, Степанов вже покинув територію України, але, навіть ударившись в біга, колишній міністр продовжує інтригувати. Степанов веде кампанію проти нових заступників Віктора Ляшко", - сказано в каналі.
Також наголошується, що піар-менеджер Степанова Вадим Арістов через ЗМІ "намагається на старті дискредитувати нових заступників міністра, щоб Степанову в майбутньому було простіше пояснить появу компрометуючих його фактів".
Співрозмовники каналу в парламенті повідомляють, що ні "Батьківщина" в Раді, ні "Опозиційна платформа - За життя" підтримувати екс-міністра не збираються.
Зеленский прислал в помощь Одессе 100 тысяч листовок о борьбе с вирусом - вместо лекарств и масок
В Одесской области растет число заболевших коронавирусом.... офис Зеленского оказал посильную помощь больницам Одесской области: вместо защитных средств и аппаратов ИВЛ врачам прислали листовки и плакаты.
7 апреля в Одесскую областную клиническую больницу были переданы аж 100 тысяч экземпляров специальных информационных листовок, посвящённых профилактике коронавируса COVID-19.
Получатели сразу стали строить свои версии использования столь ценного материала. Комментаторы предлагают приделывать к листовкам веревочки и носить вместо масок, а можно еще прикладывать вместо подорожника. Или покрыть ими дефицит туалетной бумаги.
https://od24.info/newsod/13850-100-tysyach-listovok-o-borbe-s-virusom-vmesto-lekarstv-i-masok.html
7 апреля в Одесскую областную клиническую больницу были переданы аж 100 тысяч экземпляров специальных информационных листовок, посвящённых профилактике коронавируса COVID-19. Наглядная агитация в стиле Супрун рассказывает «одесским папуасам» как правильно мыть руки и использовать маски. Естественно, на украинском языке… Получатели сразу стали строить свои версии использования столь ценного материала. Комментаторы предлагают приделывать к листовкам веревочки и носить вместо масок, а можно еще прикладывать вместо подорожника. Или покрыть ими дефицит туалетной бумаги.
https://timer-odessa.net/news/borba_s_epidemiey_ofis_zelenskogo_pomog_bolnitsam_odesskoy_oblasti_listovkami_268.html
7 апреля в Одесскую областную клиническую больницу были переданы 100 тыс. экземпляров специальных информационных листовок, посвящённых профилактике коронавируса COVID-19.
я тебе две альтернативные ссылки привел на одесские ресурсы. мало? с фото даже. давай. расскажи мне про "ватные источники"
заходим по первой ссылке и читаем точно этот же текст
что касается "ковид только начался"
на 7 апреля 2020 года умерло от ковида 45 человек
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/2020-04/
Что касается 7 апреля. На тот момент никто толком не знал как лечить и доступ к интернету не у всех есть. Многие пенсионеры смартфоном пользоваться не умеют. Так что эти листовки для них.
Правда, по дороге, Юзик всё съедает....
например, в Одесскую больницу ОП(Г) передали 100 000 листовок с обещаниями от вовки-шута...
И вот, поверьте, юзик ВСЁ довез.. ничего не съел! лишь вымазал с десяток чем-то копричневым... Наверное то бонус для зебилов.. неожиданный))
гнида и волонтёрство не совместимы
Ти тільки уточняй - вона ці концентратори не віддає у власність, а здає в оренду...
ты ж не лох какой-то там чтобы пользоваться ИВЛ, подаренными Порошенко
Для них краще більше вживати "кіслородного коктейля". Всім добре: у бовдурів відрижка дорожчає, а бариги віддаляються від епохи бідності.
(і десь там на тачці QR код, щоб переглянути відосик)
квартальньій интеллект не скроешь
в школу пшла
Коли він був Головкомом - то власним рахунком привозив снайперські системи, які тепер "пєрєсталі стрєлять", і наші через це перетворились на мішені.
Тут доречно згадати як підстилка Коломойського нардеп Купрій писав якісь доноси через ту підтримку армії Порошенком - цікаво де те чучело тепер поділося?
Так от бойові системи відеоспостереження дозволять вести якісний моніторинг дій противника - "цілодобово, постійно, безперервно", як записано в Статутах, та зберігатимуть життя наших бійців, раз вже їм заборонено вести активні розвідувальні дії.
А ми спостерігатимемо за мовчанням "позитивних блогерів" з цього приводу та чергові істерики ротожопих "розслідувачів", але так і не почуємо хто ж вже два роки як "наживаєтся на вайне"?
Плюс охаивание безмозглыми ззеленоутырками , уставшими от войны на диване, и ненавидящими все Украинское, которые в мыслях уже восьмой год стоя раком и приготовив булки, ждут приходи пуйла
«Я там как придурок по этим баррикадам, б...дь...». )))
Загугли, посмеёшься.
Надеюсь в этой поездке съёмочная группа не налажает. За 17 лет можно уже научиться правильно снимать гетьмана.))