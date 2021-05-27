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лікарня (1098) допомога (5087) Порошенко (13234) Торецьк (153)

Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

П'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час поїздки в Донецьку область відвідав Центральну міську лікарню Торецька. Він передав медзакладу кисневі концентратори і поспілкувався з лікарями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Зазначається, що один із концентраторів придбав за свої кошти відомий журналіст, ведучий та блогер Дмитро Чекалкін, який теж приїхав на Донбас.

Порошенко зазначив, що сьогодні навіть за офіційною статистикою, яка далека від правди, в Україні померло понад 50 тис. людей від коронавірусу, і це пряма відповідальність влади. Порошенко також нагадав, як у 2014 році Торецьк, який ще тоді називався Дзержинськом, звільнили від "русского мира".

"Я не думаю, що всі розуміють історичне і стратегічне місце Торецька, але це 7-8 кілометрів – рівно половина до Шумів, а потім до Горлівки. І коли фактично біля лінії фронту, ризикуючи життям, торецькі лікарі, медичні працівники рятували життя наших воїнів перед тим, як їх відправити у Дніпро, Харків, у шпиталі Києва, Львова, скільки ці руки врятували життів", – зауважив п’ятий президент.

За словами Порошенка, Україна зараз розташовується між двома фронтами - російської агресії та пандемії.

Також читайте: Фонд Порошенка з волонтерами передав до лікарень 50 кисневих концентраторів

"Сьогодні дуже сумний день, бо Україна перетнула позначку навіть сфальсифікованої державної статистики – вже понад 50 тис. українців померли. Померли тому, що своєчасно не дали кисню, бо своєчасно не було тестів, засобів захисту, в тому числі і лікарів відправляли без захисних костюмів, без окулярів, без масок – без нічого. А кошти, які виділили тоді в парламенті у ковідний фонд, спрямували на "Велике крадівництво"", – заявив лідер "ЄС".

П'ятий президент наголосив, що коронавірус не можна побороти без вакцинації.

"На жаль, в Україні вакциновано лише 2%. Кажуть про вакцинний націоналізм. Так, бо це боротьба президентів за те, щоб країни отримали вакцину. Я думаю, що невипадково наша країна опинилася на останньому місті в Європі. Зараз, коли весь світ вже провакцинований, вони відправили Степанова у відставку, думають, що він як цап-відбувайло. Це – відповідальність президента і влади", – вважає Порошенко.

Директор Торецької лікарні Сергій Халаїмов подякував за підтримку і наголосив, що кисневе обладнання зараз вкрай необхідне для боротьби з коронавірусом.

Одразу після початку пандемії коронавірусу силами волонтерів, Фонду Порошенка та компанії Рошен понад 50 тис. продуктових наборів отримали люди по всій Україні, у цьому році вже більше 12 тис. наборів відправлені у регіони. Зараз Фонд разом з волонтерами передає в лікарні та амбулаторії кисневі концентратори. Більше ста апаратів від Порошенка були доставлені у медзаклади і рятують життя. Загалом від початку пандемії у Порошенка витратили на благодійну допомогу 150 млн гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Марина Порошенко передала 18 кисневих концентраторів до лікарень Києва: 80% хворих на COVID-19 потребують кисню. ФОТОрепортаж

Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька 01
Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+47
Порошенко передал кислородные концентраторы в больницу Торецка - Цензор.НЕТ 7326
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27.05.2021 15:36
+41
Ваві 4 рази слали, то як, де концентратори, куплені за Вавин особистий рахунок?
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27.05.2021 15:30
+34
Зеленский передал в больницу Торецка примерно ни....чего.
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27.05.2021 15:29
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Ваві 4 рази слали, то як, де концентратори, куплені за Вавин особистий рахунок?
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27.05.2021 15:30 Відповісти
Вава еще не миллиардер. Как только станет - сразу купит. Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 5735
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27.05.2021 15:52 Відповісти
Та да,. Водний Вава, бідний. 😁 Треба попросити зебілів, щоб скинулись Ваві на... Навіть не знаю, на що. Але щоб скинулись. 🤢
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27.05.2021 15:55 Відповісти
Вава - лох. Надо было попросить лярд из бюджета, как Петро делал, а он тему не вкурил. Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 2278
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27.05.2021 18:22 Відповісти
Вава нелох, а мультиміліонер. Офіційно.
Коли Порох просив лярд і на що? Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 2581
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27.05.2021 19:20 Відповісти
Нууу. Ты же его так обожаешь и не знаешь простых вещей? Не верю! Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 5569
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27.05.2021 19:49 Відповісти
Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 1799 Факти, будьте ласкаві.
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27.05.2021 19:59 Відповісти
Не тупи. Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 6529
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27.05.2021 19:59 Відповісти
Відповіді не буде? Чому? Брехню нічим підтвердити? Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 4028
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27.05.2021 20:43 Відповісти
Ты реально тупая? Я тебе ссылку отправил 27.05.2021 19:49. Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 8986
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28.05.2021 09:28 Відповісти
То ти не тільки брехливе, а ще й тупе, як мокшанський валянок. Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 3974
"В проекте госбюджета Украины на 2019 предусматривается выделение 1 млрд грн на специальный Фонд президента, из которого будут финансироваться программы для молодежи. Об этом говорится в проекте документа."

То куди твій "велічайший лідер" Янелох 1 млрд гривень подів? Прилаштував на "велике крадівництво"?
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28.05.2021 10:30 Відповісти
Чучело, кто передал концентраторы? Благотворительный фонд Порошенко, так? Куда выделялись деньги бюджета-2019? В благотворительный фонд Порошенко, так? Так где брехня, чучело? И с чего ты взяло, что сопля - мой? Я сказал что-то ужасное против твоего идола, чучело? Так вроде нет. Соя разъела остатки твоих мозгов. Мажь голову зелёнкой. Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 6252
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28.05.2021 10:49 Відповісти
Як же припареному пояснити різницю між "президентським фондом" і "фондом Порошенко", якщо воне припарене на всю голову? Пліснявий, попий зеленки, може й допоможе. Хоча ... Навряд чи. Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 3477
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28.05.2021 10:52 Відповісти
Україна цього тижня відправить в Індію кисневі концентратори й апарати ШВЛ

ЗЕ ШИ БІСЬ, порох покупает, а ЗЕ отправляет их в Индию Порошенко передал кислородные концентраторы в больницу Торецка - Цензор.НЕТ 6136
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27.05.2021 15:30 Відповісти
и при это вовка-шут передасту Борису Пуд-Леутову послал пламенный видосик, с посылом обращаться при ковиде в больницы, в которые Порошенко дал ИВЛ))
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27.05.2021 15:33 Відповісти
да куда уж ему до бесноватого вовки-шута, который вдосталь окропляет зебилоидов "божьей благодатью", делая вас поистине терпилами-передастами квартала95))
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27.05.2021 15:31 Відповісти
что, маша, расскажешь, где бубин степанов и концентраторы от зеленых?
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27.05.2021 15:31 Відповісти
в бігах степашка...
Як повідомив Telegram-канал "Шептун", Національне антикорупційне бюро України підозрює колишнього міністра охорони здоров'я України Максима Степанова в розкраданнях на закупівлі, а також в розкраданнях на бюджетному фінансуванні трансплантології.
"За інформацією джерел в МОЗ, Степанов вже покинув територію України, але, навіть ударившись в біга, колишній міністр продовжує інтригувати. Степанов веде кампанію проти нових заступників Віктора Ляшко", - сказано в каналі.
Також наголошується, що піар-менеджер Степанова Вадим Арістов через ЗМІ "намагається на старті дискредитувати нових заступників міністра, щоб Степанову в майбутньому було простіше пояснить появу компрометуючих його фактів".
Співрозмовники каналу в парламенті повідомляють, що ні "Батьківщина" в Раді, ні "Опозиційна платформа - За життя" підтримувати екс-міністра не збираються.
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27.05.2021 15:51 Відповісти
та отож
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27.05.2021 15:56 Відповісти
дыровец,не завидуй ,марно-тебе ж твое пуйло ничего не пришлет,подохнешь от ковида)
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27.05.2021 15:36 Відповісти
что там Порошенко, вот РЕАЛЬНАЯ помощь от бубочки:Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 2303

Зеленский прислал в помощь Одессе 100 тысяч листовок о борьбе с вирусом - вместо лекарств и масок
В Одесской области растет число заболевших коронавирусом.... офис Зеленского оказал посильную помощь больницам Одесской области: вместо защитных средств и аппаратов ИВЛ врачам прислали листовки и плакаты.
7 апреля в Одесскую областную клиническую больницу были переданы аж 100 тысяч экземпляров специальных информационных листовок, посвящённых профилактике коронавируса COVID-19.
Получатели сразу стали строить свои версии использования столь ценного материала. Комментаторы предлагают приделывать к листовкам веревочки и носить вместо масок, а можно еще прикладывать вместо подорожника. Или покрыть ими дефицит туалетной бумаги.
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27.05.2021 15:48 Відповісти
текст полностью скопирован с лугандонского антифашитста. Этому фейку уже больше года. Слиняй в свой кацапстан, москаль недобитый.
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27.05.2021 16:00 Відповісти
а так?
https://od24.info/newsod/13850-100-tysyach-listovok-o-borbe-s-virusom-vmesto-lekarstv-i-masok.html

7 апреля в Одесскую областную клиническую больницу были переданы аж 100 тысяч экземпляров специальных информационных листовок, посвящённых профилактике коронавируса COVID-19. Наглядная агитация в стиле Супрун рассказывает «одесским папуасам» как правильно мыть руки и использовать маски. Естественно, на украинском языке… Получатели сразу стали строить свои версии использования столь ценного материала. Комментаторы предлагают приделывать к листовкам веревочки и носить вместо масок, а можно еще прикладывать вместо подорожника. Или покрыть ими дефицит туалетной бумаги.
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27.05.2021 16:03 Відповісти
или так

https://timer-odessa.net/news/borba_s_epidemiey_ofis_zelenskogo_pomog_bolnitsam_odesskoy_oblasti_listovkami_268.html

7 апреля в Одесскую областную клиническую больницу были переданы 100 тыс. экземпляров специальных информационных листовок, посвящённых профилактике коронавируса COVID-19.

Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 935
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27.05.2021 16:06 Відповісти
Согласен. Только на дату смотри. А еще забей в поиске скопированный текст и первой в строке будет "антифашист" полностью повторяющий текст. https://www.google.com/search?q=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BB+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C+%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5+100+%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5+%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC+-+%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BA&rlz=1C1SQJL_ruUA905UA905&oq=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BB+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C+%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5+100+%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA+%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5+%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC+-+%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BA&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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27.05.2021 16:11 Відповісти
это что то меняет? дата и номер в рейтинге поисковика что то значит?
я тебе две альтернативные ссылки привел на одесские ресурсы. мало? с фото даже. давай. расскажи мне про "ватные источники"
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27.05.2021 16:15 Відповісти
я согласен с имевшим место событием. Да и событие так себе. Ковид только начал набирать обороты в Украине. Дата и в ваших ссылках годичной давности. А вот текст такой есть только на "антифашисте". Отсюда напрашивается вывод кто такой "scorpman y" и с какой целью он на этом форуме.
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27.05.2021 22:15 Відповісти
проблемы с глазами?
заходим по первой ссылке и читаем точно этот же текст

что касается "ковид только начался"
на 7 апреля 2020 года умерло от ковида 45 человек
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/2020-04/
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27.05.2021 22:26 Відповісти
не такой же. Там нет "Зеленский прислал в помощь Одессе 100 тысяч листовок о борьбе с вирусом - вместо лекарств и масок" Это с "антифашиста"
Что касается 7 апреля. На тот момент никто толком не знал как лечить и доступ к интернету не у всех есть. Многие пенсионеры смартфоном пользоваться не умеют. Так что эти листовки для них.
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27.05.2021 22:45 Відповісти
Главное сто тысяч пятьсот. Неважно чего но побольше. Надо было их на 4 части порвать перед передачей, почти полмиллиона бы было.
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27.05.2021 16:17 Відповісти
Вы там на свинособакии все такие? Передасты
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27.05.2021 15:57 Відповісти
Чого заглох? Давай жгі про Петра далі!
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27.05.2021 15:57 Відповісти
Зеленский передал в больницу Торецка примерно ни....чего.
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27.05.2021 15:29 Відповісти
От вы зря так! ПреЗедент постоянно передаёт туда гуманитарную продовольственную помощь!
Правда, по дороге, Юзик всё съедает.... Порошенко передал кислородные концентраторы в больницу Торецка - Цензор.НЕТ 3534
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27.05.2021 15:35 Відповісти
ну, это неправда!
например, в Одесскую больницу ОП(Г) передали 100 000 листовок с обещаниями от вовки-шута...
И вот, поверьте, юзик ВСЁ довез.. ничего не съел! лишь вымазал с десяток чем-то копричневым... Наверное то бонус для зебилов.. неожиданный))
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27.05.2021 15:39 Відповісти
Порошенко передал кислородные концентраторы в больницу Торецка - Цензор.НЕТ 7326
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27.05.2021 15:36 Відповісти
Жаль что можно лайкнуть только раз!
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27.05.2021 15:38 Відповісти
Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 3511"
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27.05.2021 15:42 Відповісти
и не только Торецка
гнида и волонтёрство не совместимы
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27.05.2021 15:47 Відповісти
По літерах: Наталя, Ірина, Христина, Уляна, Яніна.
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27.05.2021 15:50 Відповісти
В пик пандемии смотрел передачу про одну женщину волонтёра, так она концентраторы НП отправляла по всей стране по сорок штук в неделю.
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27.05.2021 15:31 Відповісти
это моника была, правда?
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27.05.2021 15:32 Відповісти
ти "Прямий" телеканал дивишся? Так це ж порошенківський!
Ти тільки уточняй - вона ці концентратори не віддає у власність, а здає в оренду...
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27.05.2021 15:47 Відповісти
зачем ты так про бубу
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27.05.2021 15:31 Відповісти
в случаи заболевания ковидом - главное: узнай в какие больницы балабол вовка-шут передал ИВЛ.. и - за отсутствием таковых, подыхай дома Порошенко передал кислородные концентраторы в больницу Торецка - Цензор.НЕТ 5591
ты ж не лох какой-то там чтобы пользоваться ИВЛ, подаренными Порошенко Порошенко передал кислородные концентраторы в больницу Торецка - Цензор.НЕТ 6571
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27.05.2021 15:36 Відповісти
Я понял. Зебилам не хватает кислорода для умственной деятельности. Мозг , ведь, не зебил, ему кислород нужен. Фу, это было непросто, но я таки разобрался. Зебилы, будете идти на улицу, берите с собой концентраторы. В рюкзак, или еще как... Мозг не может долго без кислорода, это вредно.
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27.05.2021 15:32 Відповісти
Совет зебобикам. Не вкоем случае не пользуйтесь швл и концентраторами от Европейской Солидарности! Не хватает кислорода? Я вообще не вижу проблему: откройте форточку, окна навстеж, ато напердели в палате - дышать нечем Порошенко передал кислородные концентраторы в больницу Торецка - Цензор.НЕТ 6918
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27.05.2021 15:34 Відповісти
ШВЛ та концентратори від Пороха? Це неприйнятно для "мудрого наріту"!

Для них краще більше вживати "кіслородного коктейля". Всім добре: у бовдурів відрижка дорожчає, а бариги віддаляються від епохи бідності.
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27.05.2021 15:53 Відповісти
И тут Вольдемар прав!Чем меньше концентраторов у ваты в Торецке, тим краще..
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27.05.2021 15:44 Відповісти
Петро Порошенко відвідує Донбас: Брифінг
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27.05.2021 15:45 Відповісти
Завжди пишу: А бубАчка Шо передав?! Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 1357
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27.05.2021 15:55 Відповісти
привіт музичний
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27.05.2021 15:57 Відповісти
Це там де він в лосінах? Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 7313 Чи де пуєм на раялє грає? Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 7313
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27.05.2021 15:58 Відповісти
Зуїв тачку і гіндонів пачку
(і десь там на тачці QR код, щоб переглянути відосик)
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27.05.2021 15:59 Відповісти
Так ты нищий и ждешь подаяния? Конечно оцениваешь богатея по количеству подачек.
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27.05.2021 16:00 Відповісти
тьі, зелебобик, научился бьі мьісли внятно излагать.
квартальньій интеллект не скроешь
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27.05.2021 16:04 Відповісти
Разжую для зебила простое предложение. Нищий судит по подачкам.
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27.05.2021 16:07 Відповісти
тьі еще и жуешь, маша? хватило мздьі подоляка на зубьі? или все-же сосешь?
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27.05.2021 16:10 Відповісти
как и ожидалось, интеллект зебила не скрыть)
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27.05.2021 16:18 Відповісти
Я від влади взагалі ніпуя не ждав не жду і надіюсь ніколи ждати не буду. Річ не в мені, а в таких як ти що голосують за клованів.
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27.05.2021 16:04 Відповісти
Да хоть всю Украину завали концентратами, потолок 18% с ботами.
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27.05.2021 16:04 Відповісти
так где степанов и бубины концентраторьі, машуля? тьі стьідливо молчишь
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27.05.2021 16:06 Відповісти
Еще раз. Людям наплевать на подачки попа, так как просрал 5лет для глобальных изменений в Украине по горячему интузиазму народа после Майдана.
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27.05.2021 16:12 Відповісти
маша. каким людям, чито тьі несешь? ссать в уши будешь таким как тьі зебилам. "все знают", "люди", "общеизвестно" - фразочки дегенератов без аргументов.
в школу пшла
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27.05.2021 16:14 Відповісти
про степанова, бубиньі концентраторьі тьі опять стьідливо промолчало. не расстраивайся, тьі не глупее бубы. а у него интеллект примерно 0.5
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27.05.2021 16:17 Відповісти
Порошенко повіз на фронт взводні комплекти відеоспостереження.

Коли він був Головкомом - то власним рахунком привозив снайперські системи, які тепер "пєрєсталі стрєлять", і наші через це перетворились на мішені.

Тут доречно згадати як підстилка Коломойського нардеп Купрій писав якісь доноси через ту підтримку армії Порошенком - цікаво де те чучело тепер поділося?

Так от бойові системи відеоспостереження дозволять вести якісний моніторинг дій противника - "цілодобово, постійно, безперервно", як записано в Статутах, та зберігатимуть життя наших бійців, раз вже їм заборонено вести активні розвідувальні дії.

А ми спостерігатимемо за мовчанням "позитивних блогерів" з цього приводу та чергові істерики ротожопих "розслідувачів", але так і не почуємо хто ж вже два роки як "наживаєтся на вайне"?
Плюс охаивание безмозглыми ззеленоутырками , уставшими от войны на диване, и ненавидящими все Украинское, которые в мыслях уже восьмой год стоя раком и приготовив булки, ждут приходи пуйла
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27.05.2021 16:14 Відповісти
Марині вже пора сухарі сушити
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27.05.2021 16:15 Відповісти
Вальдемару ніколи возити концентратори, він все з Єрмаком вирішують як злити вступ в НАТО і допомогти Ваві пісюNу зняти санкції.
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27.05.2021 16:19 Відповісти
Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 5087
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27.05.2021 16:19 Відповісти
Что такое пять лет? Ещё в 2004 году Пётр взял за привычку бывать в эпицентре противостояний. В сети до сих пор гуляет аудиозапись, как Порошенко разносит руководство 5 канала, съёмочная группа которого уделила мало времени тому, как он посещал протестный лагерь в одном из областных центров страны, в о время «Оранжевой» революции.
«Я там как придурок по этим баррикадам, б...дь...». )))
Загугли, посмеёшься.
Надеюсь в этой поездке съёмочная группа не налажает. За 17 лет можно уже научиться правильно снимать гетьмана.))
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27.05.2021 17:12 Відповісти
В своём глазу бревна не видеть - неизменный стиль зелебобиков.
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27.05.2021 17:33 Відповісти
Петины боты так возбудились от концентраторов, что задаешься вопрос: А не тяжелым ковидом они болели, что мозг повредился, судя по их постам?
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27.05.2021 16:27 Відповісти
А клован тим часом запише черговий відосік... Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 7118
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27.05.2021 16:40 Відповісти
Скоро заживемо!
Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька - Цензор.НЕТ 6995
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27.05.2021 16:48 Відповісти
вот "барыга", опять привез : то продовольствие для пенсов, то оружие для военных на передовую, то костюмы для медиков и вот опять -концентраты в больницу. барыжит Петр Алексеевич.
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27.05.2021 16:51 Відповісти
Блин, мне бы хоть часть его упрямства... с таким упрямством тянуть из болота бегемота... помогать неблагодарному нариду...
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27.05.2021 18:42 Відповісти
От би всі можновладці так піарились, як Порошенко! Процвітала б Україна.
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28.05.2021 15:32 Відповісти
 
 