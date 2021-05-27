Меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну 25-ї ОПДБр Євгену Лабунцю відкрили в Дніпрі. ФОТОрепортаж

Учора, 26 травня, у місті Дніпро відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь Євгена Сергійовича Лабунця, 07.10.1987 року народження, старшого солдата, стрільця-помічника гранотометника 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, який загинув 17 червня 2014 року в районі села Олексіївське Донецької області внаслідок смертельних поранень, що дістав під час нападу найманців РФ на зведену колону матеріально-технічного забезпечення.

Про це йдеться на офіційній фейсбук--сторінці Шевченківського районного ТЦК та СП міста Дніпро, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні був важливий день - ми відкрили пам'ятну дошку чудовому хлопцю, мужньому герою Лабунцю Євгену. Він був добрим, скромним юнаком, переповнюють і гордість і співчуття... Розділити сум з мамою Світланою Володимирівною та згадати героя прийшли і його побратими. Не забуваймо наших героїв! Вічна їм слава!", - зазначається у повідомленні.

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