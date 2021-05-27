Стартував капітальний ремонт траси М-14 у напрямку Маріуполя, - ОДА. ФОТОрепортаж

Капітальний ремонт траси М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ стартував у Донецькій області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Донецькій ОДА.

Згідно з планом "Укравтодору", планується оновлення трьох ділянок автодороги від кордону Запорізької області до м. Маріуполь загальною протяжністю 31,6 км.

Роботи виконує підрядна організація - "Онур Конструкціон Інтернешнл" у межах президентської програми "Велике будівництво".

Нині на ділянці протяжністю 15,6 км біля селища Комишувате в Маріупольському районі дорожники проводять фрезерування існуючого покриття.

На трасі також заплановано відремонтувати 14 існуючих водопропускних труб. Крім цього, на кінці ділянки біля смт Мангуш буде транспортна розв'язка кільцевого типу та обладнані дві автобусні зупинки.

Проєкт передбачає встановлення нового автопавільйону та ремонт існуючого, а також облаштування тротуарів з асфальтобетону зі зниженим бортовим каменем для маломобільних груп населення.

Для безпеки водіїв у ході робіт на об'єкті будуть встановлені дорожні знаки і покажчики, металеві бар'єрні огородження, сигнальні стовпчики, влаштовано розмітку проїжджої частини.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що в 2021 році планується відремонтувати, реконструювати і побудувати рекордні 6500 км автодоріг та 150 мостів.

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