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Стартував капітальний ремонт траси М-14 у напрямку Маріуполя, - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Капітальний ремонт траси М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ стартував у Донецькій області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Донецькій ОДА.

Згідно з планом "Укравтодору", планується оновлення трьох ділянок автодороги від кордону Запорізької області до м. Маріуполь загальною протяжністю 31,6 км.

Роботи виконує підрядна організація - "Онур Конструкціон Інтернешнл" у межах президентської програми "Велике будівництво".

Нині на ділянці протяжністю 15,6 км біля селища Комишувате в Маріупольському районі дорожники проводять фрезерування існуючого покриття.

На трасі також заплановано відремонтувати 14 існуючих водопропускних труб. Крім цього, на кінці ділянки біля смт Мангуш буде транспортна розв'язка кільцевого типу та обладнані дві автобусні зупинки.

Проєкт передбачає встановлення нового автопавільйону та ремонт існуючого, а також облаштування тротуарів з асфальтобетону зі зниженим бортовим каменем для маломобільних груп населення.

Для безпеки водіїв у ході робіт на об'єкті будуть встановлені дорожні знаки і покажчики, металеві бар'єрні огородження, сигнальні стовпчики, влаштовано розмітку проїжджої частини.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що в 2021 році планується відремонтувати, реконструювати і побудувати рекордні 6500 км автодоріг та 150 мостів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В обласних і районних центрах протягом кількох років мають запрацювати 16 оновлених аеропортів, - заступник глави ОП Тимошенко

Стартував капітальний ремонт траси М-14 у напрямку Маріуполя, - ОДА 01
Стартував капітальний ремонт траси М-14 у напрямку Маріуполя, - ОДА 02
Стартував капітальний ремонт траси М-14 у напрямку Маріуполя, - ОДА 03

Автор: Наталя Джума
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Всё на восток . А когда появится дорога ДНЕПР - КРЕМЕНЧУК ?
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27.05.2021 15:42 Відповісти
РФ знову стягує війська до кордону - Кремль назвав причину... Мелитополь - Новоазовск стартовал в Донецкой области..... Даёшь хорошую дорогу для оккупации юга востока Украины!
Источник: https://censor.net/ru/p3267830
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27.05.2021 15:48 Відповісти
и мы за... это разгрузит днепр...
и дорогу лубны-белая церковь с мостом...это разгрузит киев
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27.05.2021 15:58 Відповісти
до осени же еще далеко с ее новой волной ковида
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27.05.2021 15:42 Відповісти
Стартовал капитальный ремонт трассы М-14
дорожники проводят фрезерование существующего покрытия,
Тырят последний асфальт......
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27.05.2021 15:53 Відповісти
Всё для танков. Всё для Победы !
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27.05.2021 15:56 Відповісти
дело евнуковича живее всех живьіх. и он и хйло с гитлером - все строили дороги
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27.05.2021 15:58 Відповісти
 
 